Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,79 64,82 EUR Нал. 73,19 72,17 USD Бирж. 65,17 +0,20 EUR Бирж. 72,55 +0,23 USD ЦБ. 65,06 +0,15 EUR ЦБ. 72,42 +0,01 EUR/USD 1,11 -0,00 BTC/USD Бирж. 8258,00 -486,00 IMOEX 2659,52 +0,70% RTSI 1286,52 +0,83% Brent 67,55 -1,31% DJIA 25169,88 +0,17% Nasdaq 7567,72 +0,27%
Сергей Собянин идет против отношения к власти
Лента новостей
Мой район: актер и режиссер Артем Михалков о Патриарших прудах 09:31, РБК и Элитная недвижимость МВД не дало вывезти в Белоруссию 60 мешков с бивнями мамонта 09:25, Общество Гидрометцентр сообщил об ослаблении жары и новом потеплении в Москве 09:11, Общество Как сделать венчурную среду в России эффективной 09:05, PRO «Яндекс», «Дикси» и «Ламода»: в Москве назвали лучшие офисы 2019 года 09:05, Недвижимость  Владимир Литвиненко снова стал лидером по доходам среди ректоров России 09:03, Общество Роструд напомнил работодателям о сокращении рабочего дня при жаре в офисе 08:54, Общество Что такое точка безубыточности и как ее рассчитать 08:49, РБК и ВТБ Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью 08:49, Технологии и медиа Саймон Синек: «Большинство руководителей вредят своим компаниям» 08:35, PRO Россия предложила Японии полностью отказаться от виз 08:28, Политика Лавров попросил Токио не будоражить общественность темой мирного договора 08:22, Политика Управляем вместе: зачем среднему бизнесу независимые директора 08:18, PRO Мэр Анапы отказался оплачивать выступление Волочковой из бюджета 08:07, Общество Как стать успешным предпринимателем: 8 историй владельцев малого бизнеса 08:05, РБК и «Билайн» Бизнес Кадастровая палата назвала наиболее волнующие дачников вопросы 08:00, Общество Роскачество назвало лучшие детские коляски 08:00, Общество Рогозин назвал ракету «Протон-М» «серьезным мужиком» 07:42, Технологии и медиа Что изменится в российских законах в июне 2019 года 07:32, Общество 5 знаменитых долгостроев, которые начали реконструировать 07:13, Недвижимость Дивиденды ЧТПЗ побьют рекорд: акции вышли в лидеры роста 07:09, Quote 10 честных ответов на вопросы о геотаргетинге 07:09, РБК и МегаФон Особняк Дженнифер Энистон и Брэда Питта выставлен на продажу за $49 млн 07:02, Недвижимость «Голден Стэйт» впервые за три сезона проиграл матч в финале НБА 07:01, Спорт Москвичи стали меньше доверять федеральным властям и больше Собянину 07:00, Политика «Роскачество» назвало лучшие антивирусы 06:08, Технологии и медиа Строители состыковали части моста из Благовещенска в Хэйхэ 06:03, Общество Доллар и евро в пять раз превзошли нацвалюты в торговле России и Китая 06:00, Экономика
Газета
Сергей Собянин идет против отношения к власти
Газета № 076 (3031) (3105) Политика,
0
Сергей Собянин идет против отношения к власти
Левада-центр изучил политические настроения москвичей
Одобрение москвичами деятельности мэра Сергея Собянина достигло рекордного уровня. К федеральным властям и Мосгордуме в столице стали относиться хуже, показал опрос Левада-центра
Сергей Собянин (справа) (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Кому доверяют москвичи

О положительном отношении к мэру Сергею Собянину заявили 57% жителей столицы, показал опрос Левада-центра (есть у РБК), посвященный политическим настроениям москвичей. Это максимальное значение за время нахождения Собянина на своем посту, отметил заместитель директора Левада-центра Денис Волков.

31% москвичей относятся к Собянину средне, 11% — отрицательно. В прошлом апреле положительно деятельность мэра оценивали 50% респондентов. Увеличился и уровень доверия москвичей к мэру — за год с 10 до 19%.

Левада-центр фиксирует значительные изменения в политических симпатиях москвичей за минувший год. К примеру, доверие к президенту Владимиру Путину снизилось с 53 до 39%. Общероссийский уровень доверия к Путину, по данным ВЦИОМа от середины мая, составил 31,7%. В апреле 2018 года президенту доверяли 48,4% респондентов.

В апреле 2018 года, когда проводился прошлый опрос, многие москвичи еще находились под влиянием победы Владимира Путина на выборах и чаще инициативно называли его в числе политиков, которым доверяют, объяснил политолог Александр Пожалов.

В целом отношение москвичей к большинству представителей власти, за исключением мэра и премьера Дмитрия Медведева, ухудшилось, свидетельствует опрос Левада-центра. Поддержка «Единой России» в Москве снизилась с 32 до 25%.

Рейтинги оппозиционных партий и политиков (лидеры ЛДПР Владимир Жириновский и КПРФ Геннадий Зюганов, экс-кандидат в президенты от коммунистов Павел Грудинин, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный) незначительно возросли.

Пожалов связал рост одобрения Собянина с тем, что Москва в нынешних экономических условиях является «государством в государстве» с относительно высоким уровнем жизни.

Рост рейтинга Собянина объясняется успешной мэрской кампанией в прошлом году, считает политконсультант Дмитрий Фетисов. Ранее Левада-центр представил результаты опроса, согласно которым главными проблемами города москвичи называют трудности с парковками и дорожные штрафы, но одобряют благоустройство, уличные праздники и программу реновации. Но проблемы пробок и парковок характерны для мегаполисов и практически не отражаются на рейтинге их мэров, отметил Фетисов.

Пожалов также обратил внимание, что оппозиция в агитматериалах перед выборами в Мосгордуму больше критиковала заместителей Собянина, курирующих проблемные сферы (транспорт, стройка, ЖКХ), чем самого мэра.

Как москвичи относятся к Мосгордуме и ее депутатам

Левада-центр исследовал также отношение москвичей к столичному парламенту и муниципальным депутатам. Их популярность растет медленно: за шесть лет измерений доля затрудняющихся с ответом сократилась с 42 до 29%, а количество положительных ответов увеличилось с 12 до 18%.

По сравнению с прошлым годом оценка деятельности Московской городской думы ухудшилась. Плохо к ней относятся 27% респондентов, средне — 40%, хорошо — 14%. Ранее эти показатели составляли 19, 42 и 20% соответственно.

Принять участие в выборах в Московскую городскую думу в сентябре «совершенно точно» готовы 22%, столько же респондентов ответили «скорее всего», еще около 20% не определились со своим решением, 16% сомневаются в этом и 19% уверенно говорят о нежелании голосовать. Если кандидаты не проведут ярких избирательных кампаний, этот расклад вряд ли изменится, отметил Волков.

По мнению Пожалова, интерес к выборам снижает летний сезон и непонимание ценности Мосгордумы для горожан. Переломить ситуацию может только регистрация большого числа оппозиционных кандидатов, но эксперт сомневается в прохождении подписного барьера большинством из них. Поэтому высокая явка ожидается только в округах с реальной конкуренцией.

Автор: Владимир Дергачев.
Теги: Собянин , выборы в Мосгордуму , Опрос , Левада-центр , Владимир Путин
Материалы по теме
Москвичи назвали парковки и штрафы самыми острыми проблемами города Политика
ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter