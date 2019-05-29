Правосудие с заносом

Мировые автопроизводители обвинили российские суды в коррупции

Mercedes, Hyundai, Kia и Jaguar заявили о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу автовладельцев через суды Краснодара. Иски о защите прав потребителей — это прикрытие, утверждают они и просят ФСБ принять меры

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover — заявили о схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края «под прикрытием» исков о защите прав потребителей. Жалобы направлены в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генеральному прокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей. Об этом РБК рассказали авторы коллективного обращения автопроизводителей и партнер коллегии адвокатов «Титаренко, Руссков, Улымов» Максим Титаренко, представляющий их интересы.

По словам юриста, жалобы были отправлены в начале мая. Коллективное обращение от автопроизводителей не поступало, в случае поступления будет рассмотрено в установленном порядке, сообщили РБК в пресс-службе Генеральной прокуратуры. РБК также направил запросы в Центр общественных связей ФСБ и Высшую квалификационную коллегию судей.

На что пожаловались автоконцерны

Автоконцерны утверждают, что районные суды Краснодара (Прикубанский, Советский, Октябрьский и Ленинский) задействованы в схеме по взысканию с производителей возврата стоимости автомобилей, в несколько раз (иногда в девять и более) превышающего первоначальную стоимость машины при ее продаже.

Авторы обращения (есть у РБК) заметили, что в Краснодаре действует «алгоритм», в соответствии с которым истцы обращаются в суды в течение 15 дней после покупки нового автомобиля с жалобами на дефекты. Их интересы в судах представляет местная организация — Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края, описывают схему автоконцерны. В рамках досудебной претензии истец не является на проверку качества и не предоставляет свой автомобиль производителю, утверждают они. А судебные экспертизы проводят одни и те же специалисты, которые «устанавливают» производственный характер дефекта автомобиля.

В итоге суды удовлетворяют требования о выплате сумм, в несколько раз превышающих стоимость новых автомобилей.

Закон о защите прав потребителей предусматривает возможность требовать возмещения стоимости товара с учетом инфляции в 1% в день (360% в год) при условии соразмерности компенсации, отметил Титаренко.

Большинство дел рассматривается в одних и тех же судах города Краснодара с участием одних и тех же судей, а ходатайства ответчика отклоняются, жалуются автопроизводители. Апелляционные жалобы ответчиков в Краснодарском краевом суде, по их словам, остаются без удовлетворения.

У автопроизводителей, утверждают они, есть доказательства непроцессуальных контактов между истцами и судьей: исковые документы ответчикам направляются не судом, а непосредственно представителями истцов, говорится в обращении автоконцернов.

«Подобную схему мы наблюдаем с 2016 года, за эти годы уже выработался алгоритм, в том числе по формулировкам исковых заявлений и процессуальному поведению в судах», — сказала РБК глава юридического отдела Hyundai Наталья Моисеева.

В пресс-службе Kia подтвердили РБК, что вместе с другими производителями подписали обращение к госорганам с просьбой «дать правовую оценку и провести проверку работы судов Краснодарского края». «Оценку убытков не производили, но считаем важным обратить внимание на сложившуюся практику», — сообщили в пресс-службе. В пресс-службе Mercedes сказали РБК, что присоединились к инициативе. «Мы это наблюдаем уже пять лет. Убытки насчитываются в районе 10 млн руб.», — сообщили в пресс-службе. В Jaguar LandRover не ответили на запрос РБК.

Как покупатели сумели взыскать 200 млн руб. компенсации

В Комитете по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края РБК сообщили, что организация «помогает защитить права людей, которые к ней обращаются, а для фиксации нарушений есть вышестоящие инстанции».

РБК направил запросы в Октябрьский, Советский, Ленинский и Прикубанский районные суды Краснодара, а также в Краснодарский краевой суд.

Титаренко, представляющий интересы автопроизводителей, сказал РБК, что ущерб компаний за несколько лет оценивается в сотни миллионов рублей, поскольку через суды взыскивают в среднем трехкратный размер стоимости нового автомобиля. Обращение в контролирующие органы автопроизводители сопровождают списком судебных дел по подобным искам в период 2016–2018 годов. В нем указаны дела, по которым в пользу истцов за эти годы было взыскано более 200 млн руб.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин сообщил РБК, что присужденные в судебном порядке суммы аномальны. «Трехкратная [цена автомобиля] и более — такого я не видел», — говорит эксперт. Янин подчеркивает, что подача иска после первого дефекта — нетипичное поведение для потребителя.

20 млн неустойки за Jaguar Самое нашумевшее дело последнего времени, связанное с претензиям к автопроизводителю, — иск Алексея Кравченко к Jaguar Land Rover. В 2017 году Кравченко перепродал Jaguar с пробегом 68 тыс. км, но затем расторг сделку в связи с поломкой машины, после чего в Приозерском районном суде Ленинградской области в 2018 году взыскал с производителя 41,7 млн руб., в том числе неустойку 20 млн руб. и штраф 13,9 млн руб. Однако Ленинградский областной суд в январе 2019 года отменил это решение и отказал в иске, вняв доводам Jaguar Land Rover. Его юристы доказали, что суд первой инстанции, удовлетворяя требования Кравченко, упустил из виду несколько обстоятельств: истцу следовало сначала обратиться к дилеру, у которого он купил машину, — «Рольфу», а не сразу требовать деньги с производителя, суд должен был разобраться, насколько существенными являются недостатки автомобиля (в ходатайстве о назначении автотехнической экспертизы приозерский судья отказал), а также несправедливо взыскивать разницу с цены нового автомобиля, если клиент покупал заведомо подержанный.

Аналогичная проблема уже несколько последних лет существует на рынке электроники и бытовой техники, сказал РБК представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов. Организованные преступные группы юридически подкованных людей, возможно — в сговоре с судьями, злоупотребляют правом и под видом борьбы за права потребителей зарабатывают на судебных решениях, отметил он. По его словам, ежегодно ассоциация фиксирует тысячи подобных случаев, а убытки компаний составляют более 1 млрд руб. в год.

У этой схемы существуют географические особенности: наибольшее число случаев «поломок» смартфонов, телевизоров и бытовой техники приходится на Поволжье, в частности на Тольятти, также много случаев фиксируется в Сочи, уточнил Гуськов. Как правило, злоумышленники приобретают дорогостоящую технику, после чего ломают ее и зачастую даже отказываются предоставить на экспертизу. Ретейлеры и производители регулярно обращаются в следственные органы и прокуратуру, говорит представитель РАТЭК. По его информации, сейчас в Госдуме разрабатываются поправки к закону «О защите прав потребителей», которые уберут лазейки в законодательстве и не позволят злоупотреблять правом таким образом.

В пресс-службе Mercedes также подтвердили РБК, что мошеннические схемы встречаются и в других регионах. «Но такого массового характера, как в Краснодаре, случаи не носили», — отметил представитель компании.

Как бороться с «потребительским экстремизмом»

Закон «О защите прав потребителей» защищает потребителей как слабую сторону взаимоотношений и представляет ему некоторые послабления, что может не устраивать производителя, отвечающего в рамках гарантии за качество товара, будь то смартфон или представительский автомобиль, говорит партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. В результате активной и успешной защиты своих интересов, у потребителя могут формироваться дополнительные расходы и даже убытки, чего он будет стремиться избежать всеми доступными способами, указывает он. На практике производители крайне неохотно признают, что поломки являются следствием заводских дефектов, отмечает юрист.

«Несомненно, где-то на местах могут возникать ошибки правоприменения или даже преступные схемы, но с ними надо бороться именно как с конкретными явлениями, а не в целом урезать права потребителей, поскольку это будет нарушать баланс интересов», — предупреждает Клеточкин. «Жалоба автоконцернов — случай вопиющий, если обвинения в мошенничестве будут подтверждены, это повлечет возбуждение уголовных дел и привлечение к дисциплинарной ответственности судей, причастных к этому», — парирует адвокат Forward Legal Карим Файзрахманов.

Заявленные обвинения очень серьезны и соответствующую оценку им могут дать только правоохранительные органы, поясняет Файзрахманов. Российское законодательство, по его словам, предоставляет чрезвычайно широкий набор инструментов для защиты прав потребителей, иногда этими инструментами потребители злоупотребляют, что принято называть «потребительским экстремизмом». Автоконцерны не первые, кто вынужден решать эту проблему, с ней также сталкиваются страховые компании и застройщики, добавляет он. Часто суды встают на сторону потребителя, но это не означает, что у коммерческих организаций отсутствуют механизмы обжалования подобных судебных актов, заключает он.

Операционный директор по люкс-направлению автодилера «Авилон» Вагиф Бикулов соглашается с тем, что законодательство лояльно по отношению к покупателю, что с развитием судебной практики приводит к росту «шантажа со стороны недобросовестных потребителей». «Для небольших юридических компаний подобные суды стали полноценным источником дохода. Шантажисты могут выдавать надуманные дефекты за реальные гарантийные случаи», — говорит он.