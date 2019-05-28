Какие партии пройдут в новую Раду

Несмотря на попытку украинских парламентариев оспорить назначение досрочных выборов, они, скорее всего, состоятся в июле, а новой партией власти станет еще толком не созданный «Слуга народа» Владимира Зеленского

Не успели улечься страсти после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины, как страна вступила в новую избирательную кампанию — парламентскую. Большинство политических сил рассчитывали, что выборы состоятся в предусмотренный законом срок — 27 октября 2019-го. Однако новый президент не захотел дожидаться осени и назначил голосование на 21 июля.

Спор о легитимности

Юридические основания для досрочного прекращения полномочий Верховной рады выглядят весьма шаткими. Президент ссылается на то, что в парламенте длительное время отсутствует правящая коалиция (по украинскому закону это повод для досрочных выборов), однако этот факт не был хоть как-то зафиксирован. Указ Зеленского уже оспорен в Верховном суде (который не правомочен решать этот вопрос) и в Конституционном. Если последний сочтет указ неконституционным, избирательный процесс может быть остановлен на любом этапе, хоть накануне дня голосования.

Другое дело, что только сами конституционные судьи могут решать, считать ли дело о прекращении полномочий Рады неотложным (срок рассмотрения — один месяц) или рассматривать его в общем порядке (до полугода). Если КС вынесет решение после того, как досрочные выборы состоятся, основанием для отмены результатов это решение уже не станет.

По какой системе пройдут выборы, тоже непонятно. 22 мая Рада провалила предложение президента отказаться от мажоритарных округов и снизить проходной барьер для партий с 5 до 3%. Тем не менее планируется новая попытка внести изменения в избирательное законодательство.

«Слуга» — хозяин положения

Дата голосования принципиальна именно потому, что прогнозы результатов осенних и летних выборов радикально отличаются. После триумфальной победы Зеленского на президентских выборах уровень его поддержки растет. Политологи называют такой эффект электоральным медовым месяцем. Разумеется, сравнивать уровень поддержки нужно не с результатом второго тура, когда большинство голосующих объединило неприятие Петра Порошенко, а с итогами тура первого, в котором будущий президент набрал около 30%.

Сегодня, по данным социологической группы «Рейтинг», за партию президента «Слуга народа» готовы голосовать рекордные 43,8% от активных избирателей — тех, которые намерены участвовать в выборах и уже определились со своими симпатиями. Похожий результат — около 40% — дает и центр «Социальный мониторинг».

При этом будущая «партия власти» остается скорее виртуальной. У нее нет ни мало-мальски известных лидеров, ни низовых структур. Конечно, к осени «Слуга народа» имела бы больше возможностей оформиться в реальную структуру, однако и «медовый месяц» к тому времени может закончиться, а рейтинг президента — обвалиться, поэтому команда Зеленского готова подбирать кандидатов в свой список хоть и в спешке, но зато на пике популярности лидера.

Фавориты «досрочки»

По результатам опросов «Рейтинга», «Социального мониторинга» и других социологических служб, на второе место в парламентской гонке выходит «Оппозиционная платформа — За жизнь» во главе с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, имеющая репутацию пророссийской партии. Социологи дают ей 10–11% голосов активных избирателей.

Потенциал этой партии может существенно усилиться, если ей удастся преодолеть раскол и воссоединиться с «Оппозиционным блоком», который возглавляют Александр Вилкул и Евгений Мураев. Но тот может столкнуться с проблемами, если проходной барьер останется на уровне 5%. Объединению «оппозиционеров» пока мешают противоречия между стоящими за партиями олигархами Дмитрием Фирташем («Оппозиционная платформа») и Ринатом Ахметовым («Оппозиционный блок»).

На третьем месте — партия «Европейская солидарность» (ЕС). Такое название взял себе «Блок Петра Порошенко «Солидарность». Соратники бывшего президента пока могут рассчитывать на 9–10% активного электората. Кроме того, многие нынешние депутаты из фракции БПП избраны в мажоритарных округах и не прекращали борьбу за симпатии избирателей этих округов в течение всех последних лет. В случае сохранения прежней избирательной системы Порошенко может сформировать вторую по численности фракцию в парламенте. А вот к осени он рискует провалиться — за счет перетока электората к новым проектам национально-демократической направленности.

Незначительно — в пределах погрешности исследований — отстает от ЕС «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Этой партии тоже выгодны досрочные выборы, потому что ее поддержка снижается. После проигранной президентской кампании Тимошенко никак не выберет идеологическую нишу: повторяет консервативно-проевропейские призывы Порошенко и одновременно призывает встать «рядом с новоизбранным президентом».

На пятое место неожиданно вышла еще одна виртуальная партия — «Сила и Честь» Игоря Смешко, бывшего руководителя СБУ и внешней разведки, набирает, по разным оценкам, от 5,1 до 5,7% голосов активных избирателей. По мнению ряда политологов, Смешко в ходе прошедшей президентской кампании был техническим кандидатом для реализации сложной схемы продвижения Зеленского.

«Полупроходные»

Есть партии, которые пока не добирают до 5%, но могут получить места в Раде после изменения правил игры. Помимо уже упомянутого «Оппозиционного блока» в этой полупроходной зоне находится национал-популистская Радикальная партия Олега Ляшко, которую, как принято считать, также поддерживает Ринат Ахметов.

Социологическая группа «Рейтинг» отдает 4,6% активного электората новой партии «Голос» Святослава Вакарчука. По данным «Социального мониторинга», у «Голоса» лишь 3%, остальные службы дают партии еще меньше. Вакарчук, лидер знаменитой музыкальной группы «Океан Эльзы», многими на Украине воспринимается как моральный авторитет. Перед началом президентской кампании он долго держал в напряжении своих сторонников, но так и не решился на участие в выборах. Большинство его потенциальных голосов достались Зеленскому, хотя сам Вакарчук и поддержал Порошенко (осторожно и не напрямую). Сегодня музыканту очень трудно восстанавливать свой растерянный впустую электоральный потенциал.

От 2 до 4% дают социологи «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко, об объединении с которой для совместного участия в выборах уже заявили несколько мелких демократических партий.

Аутсайдеры с амбициями

Не дотягивают даже до сниженного барьера ни парламентская «Самопомощь» во главе с мэром Львова Андреем Садовым, ни националистическая «Свобода». Еще хуже ситуация у партии «Народный фронт», имеющей сегодня вторую по численности фракцию, но фактически нулевой рейтинг. Тем не менее ее лидеры Арсений Яценюк, Александр Турчинов и Арсен Аваков говорят о готовности к борьбе.

Предполагалось, что к ним может присоединиться и пока еще (до формирования нового правительства) премьер Владимир Гройсман, однако тот на днях заявил, что возглавляет партию «Украинская стратегия» и не намерен ни с кем объединяться. Рейтинг партии Гройсмана составляет 1–1,5%, но и этот скромный показатель в разы превышает уровень поддержки «Народного фронта».

Особняком стоит партийный проект одиозных, но популярных мэров двух крупных городов — Геннадия Кернеса из Харькова и Геннадия Труханова из Одессы. В их будущую политическую силу готовы влиться многие мэры городов помельче, а также около 50 депутатов-одномандатников, входящих сегодня в партии «Возрождение» и «Наш край», а также в депутатскую группу «Воля народа». Олигарх Игорь Коломойский, который считается главным архитектором победы Зеленского, сообщил, что «консультирует» создаваемую партию.

Целевая аудитория партии Кернеса — Труханова — Коломойского проживает в южных и восточных регионах Украины, а значит, проект будет отбирать голоса как у «Оппоплатформы» с «Оппоблоком», так и у «Слуги народа». Возможно, таким образом Коломойский задает формат будущей парламентской коалиции, а заодно и пытается ограничить электоральные возможности и влияние своего протеже Зеленского. Впрочем, предсказать электоральные перспективы «партии мэров» пока достаточно сложно. Те же Труханов и Кернес на президентских выборах поддержали Порошенко, но не смогли обеспечить ему хоть сколько-нибудь приемлемого результата в своих городах.