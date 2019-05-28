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Бизнес в России становится все опаснее
Газета № 073 (3028) (2805) Общество,
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Бизнес в России становится все опаснее
Борис Титов представил президенту ежегодный доклад о нарушении прав предпринимателей
Российский бизнес считает антикоррупционную деятельность силовых структур неэффективной и не доверяет им, одновременно отмечая рост коррупции. Это показал опрос Федеральной службы охраны, проведенный для омбудсмена Бориса Титова
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В понедельник, 27 мая, президент Владимир Путин встретился с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Бизнес-омбудсмен представил главе государства ежегодный доклад о положении дел с правами человека в предпринимательской сфере.

Приложением к докладу стал экспертный опрос Федеральной службы охраны (ФСО, копия есть у РБК). Спецслужба интересовалась оценкой бизнес-климата со стороны специалистов (адвокатов, ученых-юристов, прокуроров и правозащитников) и предпринимателей, подвергшихся уголовному преследованию. Всего были опрошены 181 специалист и 211 предпринимателей в 37 регионах.

Основные выводы исследования ФСО — в обзоре РБК.

Бизнес в России все более небезопасен

Первая часть исследования — сборный опрос специалистов и переживших уголовное преследование предпринимателей об общем состоянии бизнес-климата в стране.

Среди экспертов 69,2% не считают ведение бизнеса в России безопасным. По результатам опроса в 2017 году их доля составляла 57,1%, в 2018 году — 67,2%. Бизнесмены относятся к перспективам ведения бизнеса в стране еще скептичнее — 84,4% считают это небезопасным.

Доля респондентов, считающих, что российские законы не гарантируют защиту бизнеса от необоснованного уголовного преследования, почти не изменилась: в 2018 году — 70,5%, в 2019 году — 70,7%.

Растет доля опрошенных, не доверяющих силовым структурам: в 2017 году — 45%, в 2018 году — 51,5%, а в 2019 году — 66,7%. Более половина (55%) не доверяют судам. Всего 43,3% респондентов доверили бы разрешение хозяйственных споров государственному суду, 30,1% — третейскому, 10,8% — вообще никому.

Две трети экспертов (66,9%) не считают правосудие в стране независимым и объективным.

ФСО фиксирует рост сомнений в антикоррупционной деятельности силовиков — большинство опрошенных (69,4%) назвали ее неэффективной или скорее неэффективной. 37,7% считают, что уровень коррупции за последний год не изменился, еще в сумме 30,8% — что в той или иной степени вырос.

Преступления в сфере экономики расследуются неэффективно

Вторая часть исследования ФСО — ответы специалистов на вопросы о ситуации с уголовным преследованием за преступления в сфере экономики.

Основной причиной того, что не все возбужденные уголовные дела в экономической сфере доходят до суда, 55% респондентов назвали низкий профессионализм следователей; 47% говорят о необоснованном возбуждении уголовных дел; 27,6% — о том, что уголовные дела используются для усиления переговорной позиции и для получения информации в корпоративных и хозяйственных спорах. Еще 39,8% видят в уголовных делах способ давления на бизнесменов и инструмент борьбы с конкурентами.

Треть опрошенных (38,7%) полагают, что до суда доводится менее 50% дел в экономической сфере.

По мнению почти половины специалистов (51,9%), средняя продолжительность расследования «экономических» уголовных дел составляет более года. По опыту каждого шестого (18,8%), судебные процессы по уголовным делам по экономическим преступлениям в среднем длятся более года, для 59,1% — более полугода.

81,9% считают чрезмерным помещение в СИЗО большинства фигурантов дел, не совершавших тяжких преступлений против личности и не пытавшихся скрыться. Более половины специалистов (58,8%) выступают за широкое применение залога вместо домашнего ареста и СИЗО.

67,6% специалистов поддерживают замену наказания в виде лишения свободы за экономические преступления штрафами (из опрошенных сотрудников прокуратуры — только 41,7%). Более половины опрошенных считают необходимым увеличить объем полномочий прокуратуры в уголовном процессе.

63,2% специалистов полагают, что согласование органами прокуратуры возбуждения уголовных дел по экономическим преступлениям снизит коррупционное давление на предпринимателей. 61% экспертов считают, такой же эффект даст согласование прокуратурой взятия под стражу.

Специалисты поддержали декриминализацию ряда статей УК: ч. 1 ст. 194 (уклонение от уплаты таможенных платежей — за ее смягчение выступили 27,8% опрошенных); ч. 1 ст. 180 (незаконное использование чужого товарного знака — 37,8%); ч. 1–4 ст. 171 (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без «маркировки» — 30%).

Часть опрошенных выступают за декриминализацию ст. 171 (незаконное предпринимательство — 37,2%); ч. 5 ст. 159 (мошенничество с преднамеренным неисполнением договорных обязательств — 17,8%); ч. 2 ст. 146 (нарушения авторского права в коммерческих целях — 50,3%).

Фигуранты уголовных дел теряют бизнес

Третья часть исследования — ответы опрошенных ФСО предпринимателей, подвергшихся уголовному преследованию, об обстоятельствах возбужденных дел.

Чаще всего (55,9%) они проходили по ст. 159 УК (мошенничество). В 15% случаев — в совокупности с другими составами преступлений. Две трети до начала уголовного преследования вели бизнес более десяти лет. 71,2% относились к представителям микро- и малого бизнеса.

Причиной возбуждения большинства уголовных дел предприниматели называют бизнес-конфликт (41%) и личный интерес силовиков или чиновников (36,7%). Для 45,2% опрошенных уголовное дело не завершилось приговором.

Более половины опрошенных предпринимателей рассказали об изъятии электронных носителей (60,9%) и оригиналов документов (74,5%). Только треть предпринимателей (33,7%) указали, что в ходе досудебного расследования у них не забирали используемое в бизнесе имущество.

84,3% предпринимателей в результате уголовного преследования полностью или частично потеряли бизнес, 73,8% следствием назвали потерю рабочих мест.

В среднем на одного предпринимателя, подвергавшегося уголовному преследованию, приходится 130 сотрудников, потерявших работу. Менее половины участвовавших в опросе предпринимателей готовы после уголовного преследования продолжить бизнес в России. Наиболее травмирующими для бизнеса стали их заключение под стражу (23%) и контакты силовиков с контрагентами (20,8%). Далее шли давление на сотрудников (15,1%), арест банковских счетов (12,5%), изъятие документов (7,8%), арест товара (2,6%).

Для более чем 60% предпринимателей уголовное преследование привело к потере здоровья и репутации, 54,5% потеряли бизнес, 38,7% — большую часть активов, 29,3% — деньги на решение вопроса об отказе от преследования, 27,7% — сократили инвестиции.

Бизнес-омбудсмен за изменение УПК

Социологическая служба ФСО проводит опросы по заказу уполномоченного по правам предпринимателей уже третий год, и отношения с ней сложились очень конструктивные, рассказал РБК Борис Титов.

«В защите бизнеса дел по-прежнему непочатый край», — считает омбудсмен. По его словам, на фоне низкого доверия респондентов к законодательству, силовикам и судам предложения по изменению УПК выглядят особенно актуальными. Омбудсмен выступает за смягчение меры пресечения для бизнесменов, осужденных по экономическим делам.

Изменить ситуацию поможет большая серьезная реформа правоохранительной и судебной систем, заявила РБК гендиректор Центра перспективных управленческих решений Мария Шклярук. По ее мнению, надо радикально пересмотреть методы работы и подготовки кадровых составов судей и полиции, повысить требования к уровню доказательств по уголовным делам. Шклярук предлагает отмену наказания в виде лишения свободы по ненасильственным экономическим преступлениям.

Увеличению доверия бизнесменов к силовикам должны способствовать справедливое правосудие, объективное следствие и невовлечение силовых структур в хозяйственные споры, считает президент «Опоры России» Александр Калинин.

Он считает необходимым усиление полномочий органов прокуратуры в уголовном процессе для восстановления баланса следствия и дознания. Калинин отметил, что на сегодня указания прокурора не являются обязательными для следователей. А санкцию на возбуждение уголовного дела прокурор должен дать в течение 24 часов, хотя за это время часто невозможно ознакомиться даже с преамбулой дела.

РБК направил запросы с просьбой прокомментировать итоги опроса ФСО в ЦОС ФСБ, пресс-службы Следственного комитета России и пресс-службу Генеральной прокуратуры.

По итогам встречи с Борисом Титовым российский президент согласился с необходимостью бороться с «несуразными» проверками бизнеса. Кроме того, он предложил проанализировать ситуацию с использованием залога для бизнесменов вместо жестких мер пресечения.

Авторы: Владимир Дергачев, Маргарита Грошева.
При участии: Дмитрий Серков.
Теги: ФСО , силовики , Владимир Путин , бизнес-климат , Опрос , Борис Титов
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