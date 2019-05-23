Суд связал спецсвязь со взятками в РВСН

Совладелец НПО «Каскад» заочно арестован

Гражданин Израиля и совладелец предприятия «Каскад» Чингиз Агаронов объявлен Россией в международный розыск по обвинению во взятках военной приемке РВСН. НПО «Каскад» — поставщик оборудования спецсвязи для Минобороны и Кремля

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В среду, 22 мая, Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина России и Израиля, совладельца предприятия «Каскад» Чингиза Агаронова по обвинению в даче взятки в особо крупном размере (ст. 291 ч. 5) руководителям военной приемки, контролирующим качество монтажных работ на объектах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Заседание по ходатайству защиты Агаронова проходило в закрытом режиме, однако корреспондента РБК допустили на оглашение судебного решения.

Из материалов дела следует, что Агаронов имеет гражданство Израиля, покинул Россию в 2016 году и объявлен в международный розыск, о его заочном аресте ходатайствовала следователь следственного отдела по Тверскому району ГСУ СКР по Москве Кристина Листопадова, оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники московского управления ФСБ.

По данным СПАРК, Агаронов все еще входит в совет директоров «Каскада» и является совладельцем компании. С июля 2018 года совет директоров возглавляет Станислав Пугинский, руководитель практики адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». В это же время Агаронов был объявлен в розыск, следует из оглашенных в суде материалов.

РБК направил запрос в НПО «Каскад».

Дело офицеров военной приемки

Дело в отношении Агаронова было выделено из материалов дела военного следственного управления СКР по РВСН в отношении бывшего начальника 590-го военного представительства Министерства обороны Олега Кочана и ведущего специалиста этого представительства Дмитрия Тюрина, осужденных в 2016 году по делу о взятках, а также дела в отношении бухгалтера «Каскада» Натальи Европейцевой.

Как следует из приговора Краснознаменского гарнизонного суда, подполковник Тюрин с апреля 2008-го по декабрь 2009 года проходил службу по контракту в должностях заместителя начальника 4185-го военного представительства Минобороны (ВП МО) и замначальника 2757-го ВП МО, а с февраля 2010 года — в должности ведущего специалиста 590-го ВП МО. На сайте Минобороны уточняется, что все эти военные представительства осуществляют приемку сооружений и коммуникаций для РВСН. В конце 2008 года Тюрин по указанию командира инженерно-технического управления РВСН и начальника 2757-й военной приемки полковника Кочана был направлен для временного исполнения должностных обязанностей начальника группы контроля качества и приемки продукции Центрального научно-производственного объединения «Каскад».

По версии следствия, Тюрин, а через него и Кочан неоднократно через бухгалтера «Каскада» получали взятки «за совершение действий, входящих в служебные полномочия подсудимого» в пользу компании. В деле упоминаются десятки небольших выплат на сумму более 3 млн руб. Кроме того, Кочан получил от генерального директора другой компании, ООО «Промстройпроект», взятку 30 тыс. руб. «за подписание договора поставки волоконно-оптического кабеля». Передача меченых купюр контролировалась сотрудниками департамента военной контрразведки ФСБ.

Тюрин в своих показаниях пояснил, что речь шла о материальной помощи в виде небольших выплат, а не о взятках. Кочан уточнил, что материальная помощь требовалась в связи с нехваткой средств на покупку оргтехники, мебели и ремонт помещений. Взятку от «Промстройпроекта» Кочан назвал провокацией контрразведчиков.

Гарнизонный суд признал обоих офицеров виновными в получении взяток и приговорил Тюрина к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и 11 млн руб. штрафа, Кочана — к 9 годам со штрафом 12 млн руб.