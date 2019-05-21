Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,02 64,20 EUR Нал. 72,49 71,69 USD Бирж. 64,55 +0,02 EUR Бирж. 71,99 -0,07 USD ЦБ. 64,54 +0,05 EUR ЦБ. 71,97 +0,00 EUR/USD 1,12 -0,00 BTC/USD Бирж. 8001,00 +165,40 IMOEX 2596,91 +0,98% RTSI 1267,40 +0,89% Brent 71,87 -0,72% DJIA 25679,90 -0,33% Nasdaq 7702,38 -1,46%
Москва хороша интернетом
Лента новостей
В Мурманске состоялось прощание с жертвами крушения SSJ100 в Шереметьево 11:55, Общество «Скажи что-нибудь на футбольном»: что такое пента-трик 11:54, РБК и Футболер Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук вернется в клуб 11:53, Спорт Задержан вице-губернатор Ростовской области 11:50, Политика СПЧ потребовал от владельцев «Коммерсанта» не вмешиваться в дела редакции 11:42, Общество Аксенов предсказал Зеленскому судьбу Порошенко 11:40, Политика В Минобороны сообщили об отказе от тушенки для военных 11:33, Общество Семь структур Дерипаски зарегистрировались в российском офшоре 11:30, Бизнес Чеченский правозащитник Титиев попросил об условно-досрочном освобождении 11:28, Общество Как устроен уличный бизнес на «колесах»: все про фудтраки и автолавки 11:26, РБК и ГАЗ Без чего в новых реалиях не выживут ни застройщики, ни банки 11:24, Недвижимость Покоривший Эверест в 24-й раз житель Непала установил мировой рекорд 11:16, Общество Токен Matic подорожал на 700% за 20 дней 11:12, Крипто Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи 11:06, Общество СМИ узнали об интересе «Атлетико» к футболисту ЦСКА Марио Фернандесу 11:00, Спорт Как придумывают необычное мороженое 10:56, РБК и ВТБ Бортников заявил о распространении финансирования боевиков криптовалютами 10:53, Общество Рекламодатели снизили свои расходы на ТВ, радио и в прессе 10:53, Технологии и медиа Я тебе покажу: как выручить 130 млн руб. на контроле за детьми 10:46, PRO Рынок лояльности: как журналисты и владельцы СМИ оказались в ловушке 10:41, Мнение Белый дом подтвердил планы добиться санкций против «Северного потока-2» 10:37, Экономика Парижский суд приостановил эвтаназию парализованного француза 10:33, Общество Шестун обвинил главу управления «К» ФСБ в вымогательстве 10:32, Общество Правительство упростило процедуру получения инвалидности 10:31, Общество Орешкин исключил техническую рецессию во второй половине года 10:30, Экономика Эволюция рекламы: какие технологии вы еще точно не используете в бизнесе 10:27, РБК и МегаФон
Газета
Москва хороша интернетом
Газета № 068 (3023) (2105) Экономика,
0
Москва хороша интернетом
Deutsche Bank представил исследование качества жизни в крупнейших городах мира
Москва поднялась на две позиции в ежегодном рейтинге качества жизни Deutsche Bank, но занимает лишь 42-е место из 56. В российской столице одни из самых дорогих в мире iPhone, но самый дешевый в мире интернет
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Deutsche Bank опубликовал ежегодное исследование Mapping the World's Prices 2019 («Сопоставление мировых цен в 2019 году», есть у РБК), в число 56 исследованных городов — столиц и мегаполисов — входит и Москва.

В доклад вошли сводный индекс качества жизни в городах, рейтинги месячных зарплат и располагаемых доходов после платы за наем жилья (в долларовом эквиваленте) и 26 индексов тех или иных товаров и услуг — от двухлитровой бутылки Coca-Cola до билета в кино.

Качество жизни

  • В рейтинге качества жизни Москва хоть и поднялась на две ступеньки, но по-прежнему занимает относительно низкое, 42-е место из 56. Москва в этом индексе за год опередила ирландский Дублин и Гонконг. Ниже Москвы в этом рейтинге располагаются такие города, как Мехико, Шанхай, Рио-де-Жанейро, Пекин и др.
  • На первое место по качеству жизни вышел швейцарский Цюрих, оттеснивший на вторую позицию новозеландский Веллингтон. В десятку самых пригодных для жизни городов также входят Копенгаген, Эдинбург, Вена, Хельсинки, Мельбурн, Бостон, Сан-Франциско и Сидней.
  • Deutsche Bank отмечает падение в рейтинге традиционных западноевропейских центров: Франкфурт-на-Майне опустился на четыре позиции (13-е место), Париж — на две строчки (36-е место), а Лондон почти поравнялся с Москвой (41-е место, минус шесть позиций за год). В Париже и Лондоне очень низкая доступность жилья, измеряемая через отношение цен на жилую недвижимость и доходов горожан.
  • Сводный индекс складывается из восьми компонентов, включая индексы покупательной способности, криминогенной обстановки, доступности и качества медицины, доступности жилья, дорожного трафика и т.д.

Зарплаты и доходы

  • В индексе месячных зарплат (за вычетом налогов) Москва также поднялась — на три позиции, до 39-го места. По расчетам Deutsche Bank, средняя зарплата в российской столице в 2019 году превысила $1 тыс. ($1031), увеличившись за год на 8%.
  • Чуть хуже обстоят дела с располагаемым доходом москвичей (в расчете на работающую семейную пару; после оплаты аренды жилья, если пара снимает квартиру). По данным Deutsche Bank, такая пара в Москве живет в среднем на $531, и это 41-е место в рейтинге (но показатель увеличился за год на 16%, с $459).
  • На вершину рейтинга располагаемого дохода впервые поднялся Сан-Франциско, опередивший Цюрих. В Deutsche Bank связывают это с быстрым ростом технологического сектора США, который приносит жителям Калифорнии большие доходы. В Сан-Франциско располагаемый доход семейной пары оценивается в $4,7 тыс. — почти в девять раз больше, чем в Москве.

Что в Москве дорого, а что дешево

  • Москва — дорогой город для туристов, желающих провести здесь несколько дней. В индексе «стоимость уик-энда» (цена двух ночей в стандартном пятизвездном отеле, два ужина в ресторане на двоих, аренда автомобиля на два дня, пара кружек пива и немного шопинга) российская столица заняла 15-е место из 51, поднявшись за год на семь строчек. Такой пакет обойдется в Москве в $1638 — чуть дороже, чем в Нью-Йорке.
  • А вот пойти с девушкой на свидание в Москве гораздо дешевле: $71 нужно потратить в среднем (37-е место из 54), чтобы проехать на такси, поужинать вдвоем в кафе, сходить в кино и выпить по паре бокалов пива.
  • Deutsche Bank также составляет индекс стоимости вредных привычек, измеряя цену пяти кружек пива и двух пачек сигарет. В Москве курить и пить относительно дешево: такой набор обойдется в $27,8 — это 39-е место из 54 городов. Самые дорогие пиво и табак в австралийском Мельбурне и норвежском Осло — $77–78.
  • Дорого в России стоит iPhone: последняя версия смартфона от Apple, iPhone XS с памятью 256 Гб, обойдется в $1586 — на 27% больше, чем в США. Еще дороже iPhone XS продается только в пяти странах — Бразилии, Турции, Аргентине, Индии и Греции. Также в Москве относительно дорогие абонементы в спортзал: месячная плата за походы в фитнес в деловом центре составит $66,1 (17-е место в рейтинге).
  • Зато в Москве самый дешевый интернет — всего $7 за месячный доступ в интернет со скоростью 8 Мбит/с. «Звонить по FaceTime из Москвы в Дубай в девять раз дешевле, чем из Дубая в Москву», — написали аналитики Deutsche Bank.

Deutsche Bank брал большинство информации о ценах с сервиса Expatistan. «Большинство наших данных взяты с источников, которые используют краудсорсинговые технологии, чтобы собирать и агрегировать ценовые данные», — говорится в докладе. Банк пытался использовать только цены на товары и услуги, стандартизированные по разным странам, или близкие заменители. Обменные курсы валют были взяты по состоянию на 25 апреля. Сравнение цен также проводилось по данным на конец апреля каждого года.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: Deutche Bank , Цены , Рейтинг , качество жизни
Материалы по теме
Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад Бизнес
Цены на дизель на московских заправках пошли на спад Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter