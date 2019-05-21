Москва хороша интернетом

Deutsche Bank представил исследование качества жизни в крупнейших городах мира

Москва поднялась на две позиции в ежегодном рейтинге качества жизни Deutsche Bank, но занимает лишь 42-е место из 56. В российской столице одни из самых дорогих в мире iPhone, но самый дешевый в мире интернет

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Deutsche Bank опубликовал ежегодное исследование Mapping the World's Prices 2019 («Сопоставление мировых цен в 2019 году», есть у РБК), в число 56 исследованных городов — столиц и мегаполисов — входит и Москва.

В доклад вошли сводный индекс качества жизни в городах, рейтинги месячных зарплат и располагаемых доходов после платы за наем жилья (в долларовом эквиваленте) и 26 индексов тех или иных товаров и услуг — от двухлитровой бутылки Coca-Cola до билета в кино.

Качество жизни

В рейтинге качества жизни Москва хоть и поднялась на две ступеньки, но по-прежнему занимает относительно низкое, 42-е место из 56. Москва в этом индексе за год опередила ирландский Дублин и Гонконг. Ниже Москвы в этом рейтинге располагаются такие города, как Мехико, Шанхай, Рио-де-Жанейро, Пекин и др.

На первое место по качеству жизни вышел швейцарский Цюрих, оттеснивший на вторую позицию новозеландский Веллингтон. В десятку самых пригодных для жизни городов также входят Копенгаген, Эдинбург, Вена, Хельсинки, Мельбурн, Бостон, Сан-Франциско и Сидней.

Deutsche Bank отмечает падение в рейтинге традиционных западноевропейских центров: Франкфурт-на-Майне опустился на четыре позиции (13-е место), Париж — на две строчки (36-е место), а Лондон почти поравнялся с Москвой (41-е место, минус шесть позиций за год). В Париже и Лондоне очень низкая доступность жилья, измеряемая через отношение цен на жилую недвижимость и доходов горожан.

Сводный индекс складывается из восьми компонентов, включая индексы покупательной способности, криминогенной обстановки, доступности и качества медицины, доступности жилья, дорожного трафика и т.д.

Зарплаты и доходы

В индексе месячных зарплат (за вычетом налогов) Москва также поднялась — на три позиции, до 39-го места. По расчетам Deutsche Bank, средняя зарплата в российской столице в 2019 году превысила $1 тыс. ($1031), увеличившись за год на 8%.

Чуть хуже обстоят дела с располагаемым доходом москвичей (в расчете на работающую семейную пару; после оплаты аренды жилья, если пара снимает квартиру). По данным Deutsche Bank, такая пара в Москве живет в среднем на $531, и это 41-е место в рейтинге (но показатель увеличился за год на 16%, с $459).

На вершину рейтинга располагаемого дохода впервые поднялся Сан-Франциско, опередивший Цюрих. В Deutsche Bank связывают это с быстрым ростом технологического сектора США, который приносит жителям Калифорнии большие доходы. В Сан-Франциско располагаемый доход семейной пары оценивается в $4,7 тыс. — почти в девять раз больше, чем в Москве.

Что в Москве дорого, а что дешево

Москва — дорогой город для туристов, желающих провести здесь несколько дней. В индексе «стоимость уик-энда» (цена двух ночей в стандартном пятизвездном отеле, два ужина в ресторане на двоих, аренда автомобиля на два дня, пара кружек пива и немного шопинга) российская столица заняла 15-е место из 51, поднявшись за год на семь строчек. Такой пакет обойдется в Москве в $1638 — чуть дороже, чем в Нью-Йорке.

А вот пойти с девушкой на свидание в Москве гораздо дешевле: $71 нужно потратить в среднем (37-е место из 54), чтобы проехать на такси, поужинать вдвоем в кафе, сходить в кино и выпить по паре бокалов пива.

Deutsche Bank также составляет индекс стоимости вредных привычек, измеряя цену пяти кружек пива и двух пачек сигарет. В Москве курить и пить относительно дешево: такой набор обойдется в $27,8 — это 39-е место из 54 городов. Самые дорогие пиво и табак в австралийском Мельбурне и норвежском Осло — $77–78.

Дорого в России стоит iPhone: последняя версия смартфона от Apple, iPhone XS с памятью 256 Гб, обойдется в $1586 — на 27% больше, чем в США. Еще дороже iPhone XS продается только в пяти странах — Бразилии, Турции, Аргентине, Индии и Греции. Также в Москве относительно дорогие абонементы в спортзал: месячная плата за походы в фитнес в деловом центре составит $66,1 (17-е место в рейтинге).

Зато в Москве самый дешевый интернет — всего $7 за месячный доступ в интернет со скоростью 8 Мбит/с. «Звонить по FaceTime из Москвы в Дубай в девять раз дешевле, чем из Дубая в Москву», — написали аналитики Deutsche Bank.

Deutsche Bank брал большинство информации о ценах с сервиса Expatistan. «Большинство наших данных взяты с источников, которые используют краудсорсинговые технологии, чтобы собирать и агрегировать ценовые данные», — говорится в докладе. Банк пытался использовать только цены на товары и услуги, стандартизированные по разным странам, или близкие заменители. Обменные курсы валют были взяты по состоянию на 25 апреля. Сравнение цен также проводилось по данным на конец апреля каждого года.