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Минэкономразвития бьется за арматуру
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Газета
Минэкономразвития бьется за арматуру
Газета № 065 (3020) (1605) Бизнес,
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Минэкономразвития бьется за арматуру
Введение пошлин грозит отрасли потерей $440 млн ежегодно
Российское Минэкономразвития попросило Минпромторг Египта не вводить пошлины на российскую сталь. Ведомство оценивает потенциальные убытки компаний в случае введения этой меры примерно в $440 млн в год
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Российское Минэкономразвития попросило власти Египта не вводить пошлины на стальную арматуру и заготовки из России. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК. Замминистра экономического развития Тимур Максимов сообщил министру торговли и промышленности Египта Ибрагиму Эль-Сегини про отсутствие оснований для таких ограничительных мер, направив ему личную ноту, указывает пресс-служба ведомства.

По оценкам Минэкономразвития, потенциальные убытки российских экспортеров в случае введения пошлин могут составить до $440 млн ежегодно. Представитель ведомства не ответил на вопрос РБК, как рассчитывались потенциальные убытки.

Египет в конце марта объявил о начале специального расследования в отношении импорта полуфабрикатов из железа и стали и стальной арматуры для строительных целей. А уже 15 апреля власти страны ввели временные пошлины на эту продукцию сроком на три месяца. Пошлина на импорт полуфабрикатов составляет до 15%, если цена за тонну продукции ниже $450 с учетом страхования и фрахта, на импорт арматуры — 25%.

Эта страна импортирует стальную продукцию в основном для строительства. Крупнейшим ее поставщиком является Украина, которая продала Египту 1,2 млн т стали на $1 млрд в 2018 году. После начала расследования и введения пошлин египетские компании попросили правительство об их отмене, поскольку многие небольшие производители, закупавшие заготовки за рубежом, были вынуждены прекратить работу. Об этом сообщила газета Al-Monitor. По ее данным, Египет производит 3–4 млн т заготовок в год, а потребляет 8 млн т. С момента ввода пошлин стальная продукция в Египте уже подорожала на $30 за тонну.

В 2018 году российский экспорт в Египет по кодам товарной номенклатуры внешней экономической деятельности, указанным в сообщении египетского Минпромторга, составлял $530 млн, показывают данные Федеральной таможенной службы, которые проанализировал РБК. Это на треть больше, чем годом ранее, и 5,6% всего экспорта этих товаров из России.

По данным аналитиков БКС, в 2017 и 2018 годах Россия продала Египту примерно по 1 млн т стальной заготовки. Основными поставщиками были «Новоросметалл» (принадлежит Шалве Гибрадзе), Абинский электрометаллургический завод (АЭМЗ, депутата-единоросса Ивану Демченко), а также «Металлоинвест» Алишера Усманова. Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина поставлял в Египет около 100–140 тыс. т заготовок, а Evraz Романа Абрамовича и партнеров еще меньше. Слябы и арматуру российские компании в эту страну не экспортировали, указывают аналитики БКС. «Возможное закрытие египетского рынка усилит конкуренцию в регионе Черного моря, что может иметь лишь небольшой негативный эффект для российских металлургов», — отмечают они.

Старший аналитик БКС Олег Петропавловский назвал оценку ущерба, приведенную в ноте Минэкономразвития, завышенной. Объемы, которые поставлялись в Египет, можно перенаправить на другие рынки, уточнил он.

Первый заместитель генерального директора АЭМЗ Иван Демченко пояснил, что в Египет компания грузила лишь 30–40 тыс. т стальной заготовки в год. «Закрытие этого рынка скорее в очередной раз нанесло удар по турецким поставщикам, а также по нашим коллегам из стран ЕС. В части поставок заготовки мы сейчас продолжаем ориентироваться на прочие страны Ближнего Востока, Азию и Латинскую Америку, однако уже через год мы перестанем поставлять полуфабрикаты, введя в эксплуатацию новый прокатный стан», — сказал он.

Представители «Новоросметалла», «Металлоинвеста», НЛМК и Evraz не ответили на запросы РБК.

Минэкономразвития сейчас ведет несколько споров в защиту российских металлургов во Всемирной торговой организации (ВТО). 21 ноября ВТО учредила третейскую группу по спору России против США из-за пошлин на сталь и алюминий. Кроме того, ведомство оспорило в ВТО введенные Еврокомиссией антидемпинговые пошлины на российский холоднокатаный прокат. Минэкономразвития в своем сообщении указывает, что ему удалось предотвратить введение пошлин для российской стали Канадой и Турцией, что грозило снижением поставок на сумму $260 млн ежегодно.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Антон Фейнберг.
Теги: Минэкономразвития РФ , Египет , черная металлургия
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