Ультраправые докричались до парламента

В Испании прошли досрочные выборы в Генеральные кортесы

По итогам досрочных выборов в испанский парламент правящая Социалистическая партия укрепила свои позиции. Формирование правительства может затянуться до июля, ультраправые в него вряд ли войдут

Педро Санчес (Фото: Angel Navarrete / Bloomberg)

Как проголосовали испанцы

После победы на досрочных выборах в Генеральные кортесы Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) попытается сформировать правительство самостоятельно, но готова вести диалог с другими политическими силами, заявила в понедельник и.о. вице-премьера Кармен Кальво (ее слова приводит Reuters).

28 апреля за социалистов во главе с и.о. премьера Педро Санчесом проголосовали 29% пришедших на участки испанцев, что позволит ИСРП получить 123 из 350 мест в нижней палате парламента — конгрессе депутатов, согласно данным El Pais. Социалисты улучшили свои показатели: после выборов 2016 года у них было 84 мандата. На втором месте консервативная Народная партия, которая была правящей до июня 2018 года. Она получила 17% голосов, что гарантирует ей 66 мест. На третьем — центристская партия «Граждане» (16%, 57 мест), на четвертом — левая коалиция Podemos (14%, 42 места). При этом впервые со времен Франко в парламент прошла ультраправая партия — «Голос» (Vox), получившая 10% голосов, что обещает ей 24 места.

Остальные места займут националистические партии, представляющие различные автономные области. В частности, 15 мест в нижней палате получит партия «Левые республиканцы Каталонии». Ее лидером является бывший зампредседателя правительства автономии Ориол Жункерас, который находится в тюрьме с ноября 2017 года из-за обвинений в организации мятежа после референдума о независимости Каталонии. Партия «Вместе за Каталонию» бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, находящегося в изгнании, смогла получить семь мандатов.

По данным The Guardian, социалисты получили большинство голосов в Андалусии. Народная партия стала наиболее популярной в бедных сельских областях Центральной и Северной Испании. В Каталонии, за исключением Барселоны, где хорошо выступили социалисты, большинство получили партии, выступающие за независимость региона. «Голос» удачно выступил на юге: наибольшее количество мест в парламент ему обеспечила Севилья.

Выборы прошли при высокой явке, на участки пришли 75% избирателей, что больше, чем на любых выборах в последние 12 месяцев.

Сколько времени займет формирование правительства

В Испании правительство формирует набравшая большинство в конгрессе депутатов партия. Чтобы премьер был утвержден в первом туре, за него должны проголосовать 176 депутатов, во втором — относительное большинство. С 2018 года социалисты возглавляли правительство меньшинства, опираясь на поддержку других партий. «У нас более чем достаточно [голосов], чтобы направить этот корабль по пути, которым он должен следовать», — заявила Кальво.

Наиболее вероятно формирование правительства левыми партиями, хотя состав такой коалиции пока предсказать сложно, указывает в обзоре ситуации после выборов банк Barclays. Вместе с Podemos у социалистов не набирается 176 депутатов, поэтому Санчесу придется искать союзников среди националистических партий. Формирование правительства может затянуться до июля из-за майских выборов в Европарламент и межпартийных консультаций по формированию региональных правительств, прогнозируют аналитики банка. К этому же сроку в Мадриде может закончиться суд на лидерами каталонского сепаратизма, что также может повлиять на будущий состав коалиции.

Каким бы ни был окончательный состав правительства, отношения с Москвой не претерпят серьезных изменений. «Отношения с Россией находятся на периферии проблем испанского правительства», — объясняет научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Георгий Филатов. По мнению эксперта, в отношении России у Испании традиционно прагматические интересы — прежде всего это российские туристы. Для испанского правительства, правого или левого, приоритетом является работа для испанцев и привлечение инвестиций, и Россия может это обеспечить, указывает Филатов. Тем не менее, отмечает эксперт, Испания в значительной мере связана позицией Европейского союза: она может придерживаться более мягких взглядов в отношении России, но ориентируется на точку зрения Берлина и Парижа.

Почему растет популярность правых

Ультраправые, впервые за 40 лет вошедшие в парламент, останавливаться на достигнутом не собираются. Лидер «Голоса» Сантьяго Абаскаль в понедельник заявил, что партия рассчитывает успешно выступить на майских выборах в Европарламент, а со временем увеличить свое представительство в национальном парламенте до 180 депутатов.

Партия была основана в 2013 году бывшими членами Народной партии. Впервые она успешно выступила на региональных выборах в Андалусии в декабре 2018 года, получив 12 из 109 мест в парламенте автономной области. Перед парламентскими выборами партия опубликовала свою программу «100 мер для Испании», согласно которой ультраправые выступают против системы децентрализации, поддерживают единое правительство и парламент для всей страны и решительно противостоят баскскому и каталонскому сепаратизму. «Голос» выступает за ограничение миграции и депортацию всех незаконных мигрантов. Как утверждается в партийной программе, введение квот на миграцию необходимо для «здоровья» национальной экономики и интеграции мигрантов в испанское общество. Также ультраправые хотят «вернуть контроль над границами», построить «непреодолимую» стену на границе Испании в городах Сеута и Мелилья и вернуть Испании Гибралтар. Партия намеревается восстановить влияние в Европе и мире, которое «заслуживают люди, экономика и история Испании».

Популярность «Голоса» связана с кризисом в Народной партии, радикальная часть электората которой перешла к «Голосу», а более умеренная — к «Гражданам», считает Филатов. Эту популярность могла повысить и продолжающаяся в Испании дискуссия о перезахоронении останков Франко. Санчес подписал декрет об эксгумации останков (захоронены в мемориальном комплексе «Долина павших») в августе прошлого года. По плану правительства эксгумация должна пройти 10 июня.

Споры вокруг перезахоронения стали одним из факторов популярности ультраправых, считает Филатов. Он поясняет, что значительная часть населения считает, что у режима Франко были свои позитивные стороны, например, стремительное экономическое развитие, а потому не нужно раскалывать страну перезахоронением.

Рост популярности ультраправых партий — общий тренд для стран Евросоюза. Только за последний год ультраправым силам удалось войти в парламенты Швеции, Финляндии и Эстонии. Успешно они выступили и на прошлых выборах в Германии, Франции, Италии и Австрии: «Альтернатива для Германии» смогла набрать 12,6% голосов, «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 13%, итальянская «Лига» Маттео Сальвини — 17,4%. Ультраправая Австрийская партия свободы смогла получить 26% голосов и войти в правящую коалицию с Австрийской народной партией во главе с Себастьяном Курцем. За последние несколько лет ультраправые партии успешно выступили в 17 странах Европейского союза.