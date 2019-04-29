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Ставка пошла на выдержку
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Газета
Ставка пошла на выдержку
Газета № 060 (3015) (2904) Экономика,
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Ставка пошла на выдержку
ЦБ отложил на лето изменение ключевого показателя
Пауза в изменении ключевой ставки затянулась уже на три заседания: в пятницу совет директоров Центробанка вновь оставил ее на уровне 7,75%. Регулятор может снизить ее уже во втором—третьем квартале этого года
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Совет директоров Центробанка на заседании в пятницу, 26 апреля, сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЦБ.

Еще мягче

Центробанк еще сильнее смягчил риторику по сравнению с прошлым заседанием в марте. Регулятор сообщил, что «допускает возможность снижения ключевой ставки во втором—третьем квартале 2019 года», если ситуация будет развиваться по его базовому прогнозу. Ранее эти планы звучали менее четко: ЦБ отмечал, что может снизить ставку в 2019 году, а до этого говорил о конце 2019 — начале 2020 года.

Кроме того, ЦБ объявил, что два его решения о повышении ставки в прошлом году «были достаточными для ограничения эффектов разовых проинфляционных факторов». Годовая инфляция вернется к таргету в 4% уже в первой половине 2020 года, прогнозирует регулятор. По оценке на 22 апреля (последние доступные данные Росстата), она составила 5,1% — ниже, чем было во время мартовского заседания регулятора (5,3%).

Мягкий релиз ЦБ стал сюрпризом, считает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов: раньше ожидания по срокам снижения ставки расходились, но теперь сомнений почти не осталось: его стоит ждать в июне. Внутренние условия этому не противоречат (инфляция снижается, рубль растет, нефть дорожает), но что будет с внешними к июню, пока сказать сложно, оговаривается он. Консенсус-прогноз Bloomberg до заседания предусматривал более медленное смягчение политики ЦБ: аналитики ждут, что к концу года ключевая ставка составит 7,5%.

Что предшествовало сохранению ставки

  • Решение было полностью предсказано рынком и экспертами: все 36 аналитиков, которых опросил Bloomberg, ожидали сохранения ставки на прежнем уровне, об этом же свидетельствовала и динамика котировок фьючерсов на ставку межбанковского рынка RUONIA, позволяющая оценить прогнозы профессиональных участников рынка.
  • ЦБ не меняет ставку с начала года: после двух повышений в сентябре и декабре 2018-го регулятор сделал паузу. Из-за роста НДС с 18 до 20% регулятор ожидал значительного всплеска инфляции — рост цен, по его прогнозам, мог достичь 5,5–6% на пике в марте—апреле. Но после ужесточения денежно-кредитной политики цены отреагировали на рост налога более сдержанно.

Что будет влиять на ставку

  • В центре внимания для инфляции — заморозка цен на бензин (правительство продлило соответствующее соглашение с нефтяниками до 1 июля) и вероятное снижение НДС на определенные продукты, перечисляет в обзоре главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Соглашение о бензине обойдется Фонду национального благосостояния примерно в 200 млрд руб. в 2019 году: если переложить их на население, годовая инфляция ускорится до 0,4 п.п., поэтому «любые новости по этой теме могут изменить намерение ЦБ понизить ставку». Впрочем, пока чиновники рассчитывают, что продления до 1 июля будет достаточно.
  • Об НДС на этой неделе говорил премьер-министр Дмитрий Медведев во время отчета перед Госдумой. Депутат-коммунист Николай Коломейцев попросил снизить ставку налога до 10% для плодов и ягод. Медведев ответил, что есть два варианта решения этой проблемы: компенсировать НДС субсидиями для производителей или унифицировать ставку на уровне 10% (однако второй подход обернется и косвенной поддержкой импортной продукции). Премьер поручил Минсельхозу и Минэкономразвития представить согласованные предложения по этому вопросу. По оценке Орловой, применение ставки в 10% будет иметь дефляционный эффект и составит около 0,4 п.п.
  • «Контрольная точка» для инфляции — июль, писал макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов: именно тогда произойдет индексация тарифов ЖКХ, которые в этом году из-за роста НДС вырастут сильнее, чем в прошлом. Хотя это должно лишь замедлить снижение инфляции, ЦБ может «повременить с полномасштабным переходом к смягчению политики», отмечает он.
  • Следующее заседание ЦБ состоится 14 июня — оно будет опорным, то есть регулятор сопроводит его докладом о ДКП и пресс-конференцией Набиуллиной. Как отмечали аналитики «ВТБ Капитала», принимать решения об изменении ставки ЦБ предпочитает как раз на опорных заседаниях.
  • Наиболее вероятным сценарием повышение ставки будет при слабом росте экономики в апреле—мае, пишет Орлова. В марте рост обрабатывающих производств в России замедлился до 0,3% в годовом выражении с 4,6% в феврале (.pdf).

Все те же риски

Значимыми рисками для роста цен и, как следствие, динамики ставки являются повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания, замедление роста мировой экономики и геополитические факторы, которые могут усилить волатильность на нефтяных и финансовых рынках и через это повлиять на ожидания населения по инфляции и курсу рубля, отметил ЦБ в релизе.

Реакция кредитных и депозитных ставок

С учетом планов ЦБ по смягчению политики банки пойдут на опережение и вскоре начнут понижать проценты по кредитам и депозитам, говорит инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Но будет оно очень медленным и постепенным: во-первых, рост процентов всегда происходит быстрее, чем снижение, так как это реакция на форс-мажор; а во-вторых, основные внешнеэкономические вопросы по-прежнему не сняты.

«Шанс на снижение ставки появился после нормализации инфляции, которая, в свою очередь, понизилась на укреплении рубля. Последнее произошло благодаря росту нефтяных цен и отходу темы санкций на второй план, но оба этих фактора пока неоднозначны. Волатильность в 2019 году никуда не денется», — подчеркивает Бахтин.

Снижение процентов по вкладам началось еще в марте, напоминает главный экономист «ПФ Капитал» Евгений​ Надоршин, и банки будут очень аккуратно его продолжать. Но ставки по кредитам вряд ли существенно снизятся, во всяком случае точно не с опережением других инструментов.

«Норма сбережений в стране резко упала, ни о каком сберегательном поведении россиян не может быть и речи. Едва ли на рынке имеется много надежных заемщиков. В этих условиях стимулирование выдачи кредитов низкими ставками может сыграть злую шутку, и кредитный бум превратится в пузырь, который лопнет», — отмечает Надоршин. По его словам, в таких условиях ничем, кроме низких темпов роста экономики, снижение ключевой ставки ЦБ объяснено быть не может.

Впрочем, на ставки по кредитам и депозитам влияют не только решения ЦБ, говорит Надоршин: например, в августе 2018 года публикация деталей американского законопроекта о санкциях привела к оттоку вкладов у ряда крупных банков, и они вынуждены были поднимать проценты по депозитам еще до того, как в сентябре ЦБ решил поднять ключевую ставку.

Авторы: Антон Фейнберг, Георгий Макаренко.
Теги: Центробанк , ключевая ставка
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