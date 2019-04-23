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Оппозиция получила шанс на обновление власти
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Газета
Оппозиция получила шанс на обновление власти
Газета № 056 (3011) (2304) Политика,
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Оппозиция получила шанс на обновление власти
«Петербургская политика» представила сценарии парламентских выборов 2021 года
Сохранение четырех фракций в Госдуме, переформатирование партийного поля, появление новых провластных проектов и переход на полностью одномандатную систему — таковы сценарии выборов в 2021 году по версии «Петербургской политики»
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Четыре сценария для выборов

​Фонд «Петербургская политика» подготовил обзор «Возможные сценарии думских выборов-2021: взгляд из весны-2019» (его копия имеется у РБК).

Инерционный сценарий «давай оставим все как есть» предполагает сохранение в Думе​ четырех партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ. Сильные стороны такого сценария: отсутствие рисков, связанных с реформами, и сохранение неформальных соглашений с парламентской оппозицией. Исторический аналог — прошлые думские выборы.

Слабыми сторонами такого варианта эксперты «Петербургской политики» называют невозможность удовлетворить запрос избирателей на шоу, зависимость от физической формы партийных лидеров, усталость от нынешнего политического ландшафта, невозможность выпустить социальный пар на выборах.

Сценарий «охота к перемене лиц» предполагает реформы в оппозиционных партиях — от замены их лидеров до продвижения новых политических проектов. Сильными сторонами такой схемы политологи называют оживление партийного ландшафта, омоложение элит, тестирование модели транзита власти внутри партий и дезорганизацию в оппозиции.

Ближайший исторический аналог — президентские выборы 2004 года с выдвижением Олега Малышкина от ЛДПР и Николая Харитонова от КПРФ.

Но и у такого сценария есть свои слабости: для его реализации потребуется много времени на раскрутку новых лидеров и серьезное администрирование партийных изменений. В итоге есть риск снизить эффект от реформ политического ландшафта.

Сценарий «вторую партию нам все-таки прокормить» предполагает выдвижение на выборах нескольких лояльных власти партсписков. Сильные стороны этой модели: частичная демобилизация протестного электората, появление новых ниш для лояльных кандидатов и снижение интенсивности борьбы внутри партии власти.

Исторические аналоги: выборы в Думу-1995 с блоками «Наш дом Россия» + «Блок Рыбкина» и выборы в Думу 2011 года по квотам ОНФ внутри «Единой России», а также создание «левой ноги власти» «Справедливой России» в середине 2000-х годов.

Но отрицательные стороны подобной модели — неудачные прошлые примеры и вероятность радикализации межпартийных споров.

За сценарием «нерушимый блок беспартийных» стоит переход на избрание Думы исключительно по одномандатным округам. Сильная сторона мажоритарной системы: дезориентация протестного электората, эксплуатация усталости беспартийного большинства от малопродуктивной работы партий и появление у таких выборов многих интересантов внутри элиты.

Исторический аналог — выборы в Верховные советы СССР и РСФСР (без партийных списков).

Обратная сторона мажоритарных выборов: низкая подконтрольность одномандатников, рост внутриэлитной конкуренции за лоббистские фракции в Госдуме, отказ от партий как инструмента для обеспечения центростремительных тенденций в политике.

Под последним пунктом подразумевается то, что партии на сегодня пусть мягкий, но все же инструмент по ограничению тенденции к регионализации в политике, прокомментировал РБК президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов. Центральное руководство партий способно транслировать сигналы от регионов федеральным властям, а вот Дума из одних одномандатников будет более «конфедеративна».

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Какой вариант более реалистичен

Реализация второго сценария со сменой лиц в партиях в контексте возраста их лидеров, а не с точки зрения конечных целей и снижения рисков власти наиболее вероятна, по мнению Михаила Виноградова. Первый (инерционный) и четвертый (одномандатная Дума) сценарии подкупают простотой, отметил он, поскольку в первом ничего менять не надо, а к четвертому менее готова оппозиция.

Из-за 15-летнего застоя в политике и консенсуса в элитах выборы пройдут по инерционному сценарию, полагает политолог Николай Миронов. По его мнению, высшая элита страны поделила национальные доходы и активы, минимизировала конфликты в своей среде и готовится к передаче наследства детям, поэтому в экспериментах с реформами не заинтересована. А власти в период президентского «транзита» нужна спокойная и управляемая Дума с проверенными людьми.

«Скорее всего, будут сохранены действующие лидеры партий, ставка может быть сделана на усиление роли одномандатников, но без отмены партийной составляющей, — предположил Миронов. — Вероятно, будут усилены административные фильтры на входе в кампанию. С системными партиями постараются максимально выгодно договориться».

Внедрение двухпартийной системы политолог считает маловероятным из-за риска раскола элит. Хотя он допустил, что в случае провала «Единой России» на выборах 2019–2020 годов власти могут пойти на отдельные​ реформы вроде введения партийного правительства.

По мнению политолога Александра Пожалова, анализировать тот или иной сценарий сложно в отрыве от контекста. Во-первых, есть вероятность изменения роли Госдумы (расширение парламентского контроля за исполнительной властью и роста влияния на назначения министров). Другие факторы: возможная смена ролей вневыборных коллегиальных органов власти (например, Госсовета или Совбеза) на фоне снижения роли парламента; перспективы укрупнения субъектов в условиях сокращения бюджетных ресурсов; электоральная динамика «Единой России» на следующих выборах; способность внешних губернаторов-технократов обеспечить управляемость социально-политических процессов в своих регионах, контролировать ход избирательных кампаний; готовность властей к проведению реальных институциональных изменений партийно-избирательной системы.

Более предметно говорить о сценариях выборов в Думу можно будет в 2020 году, то есть после единого дня голосования в 2019-м и подведения первых итогов по реализации нацпроектов президента, заключил Александр Пожалов.​

Вероятность реализации того или иного сценария зависит от грядущих преобразований в парламентских партиях, поскольку «Единая Россия» пытается осуществить ребрендинг, а КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР стоят на пороге смены лидера, уверен политконсультант Дмитрий Фетисов. Кроме того, сценарии выборов в Думу связаны с развитием социально-экономической ситуации. «Если национальные проекты не дадут ощутимых результатов и не вернут доверия к органам власти, то поведение электората, не видящего политической силы для отстаивания своих интересов, может стать абсолютно непредсказуемым», — предупредил он.

Время перемен

Главные изменения накануне парламентских выборов в новейшей российской истории.

В декабре 1993 года, после расстрела сторонниками Бориса Ельцина здания Верховного совета, прошли выборы депутатов Государственной думы первого созыва. Первое место на выборах заняла ЛДПР, второе — блок «Выбор России», третье — КПРФ. К выборам не были допущены сторонники Верховного совета.

В 1995 году оформилась новая партия власти — «Наш дом — Россия» (под руководством Виктора Черномырдина). Из КПРФ в результате конфликта ушел спикер первого созыва Думы Иван Рыбкин.

В 1999 году Кремль создал блок «Единство» для противостояния региональным элитам из «Отечество — Вся Россия».

В 2003 году запустился проект националистической партии «Родина» с антиолигархической повесткой и критикой демпартий.

В 2007 году Владимир Путин возглавил на выборах список «Единой России» в рамках продвижения «плана Путина». Власти отменили выборы по одномандатным округам и увеличили барьер на выборах в нижнюю палату до 7%. Появилась «Справедливая Россия».

В 2011 году в результате рокировки с Дмитрием Медведевым Владимир Путин объявил о выдвижении на третий президентский срок. В результате раскола в «Правом деле» партию оставил основатель ОНЭКСИМа миллиардер Михаил Прохоров, на выборы власти допустили минимальное число партий.

В 2016 году произошел возврат к смешанной системе. В результате размена «Единой России» с системной оппозицией минимизирована конкуренция в одномандатных округах. Выборы перенесли с декабря на сентябрь.

Автор: Владимир Дергачев.
Теги: Госдума , «Петербургская политика» , доклад , «Единая Россия» , КПРФ , «Справедливая Россия» , ЛДПР , политические партии , переформатирование ...
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