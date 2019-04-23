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Афипский НПЗ готовят к продаже с головы
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Газета
Афипский НПЗ готовят к продаже с головы
Газета № 056 (3011) (2304) Бизнес,
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Афипский НПЗ готовят к продаже с головы
Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева расширяет производственные активы
Афипский НПЗ Владимира Когана возглавил экс-гендиректор Краснодарского НПЗ, который входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Гуцериев — на финальной стадии переговоров о покупке завода, говорят источники РБК
Сергей Кращук (Фото: knpz-ken.ru)

Завод для Гуцериева

Гендиректором одного из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов на юге России — Афипского НПЗ в Краснодарском крае (принадлежит «Нефтегазиндустрии» Владимира Когана) — назначили Сергея Кращука, который последние два с половиной года возглавлял «Краснодарский перерабатывающий завод — Краснодарэконефть», входящий в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Это следует из информации на официальном сайте Афипского НПЗ.

«Сафмар» находится в финальной стадии переговоров по покупке Афипского НПЗ, сказал РБК источник, близкий к одной из сторон сделки. О ее завершении может быть объявлено уже на этой неделе, добавил собеседник, близкий к другой стороне переговоров. 5 апреля газета «Коммерсантъ» сообщала со ссылкой на источники, что переговоры о судьбе этого завода идут между Гуцериевым и главой Сбербанка Германом Грефом «в режиме повышенной секретности». Сбербанк — ключевой кредитор этого завода: в январе 2019 года стало известно, что «Нефтегазиндустрия» даже заложила 100% Афипского НПЗ в Сбербанк.

Гуцериев может купить завод за $50–60 млн (с учетом долга), сказал РБК источник, близкий к Сбербанку, и подтвердил собеседник, близкий к одной из сторон сделки. «Коммерсантъ» также писал, что завод могут продать за «символические $50–60 млн». Представители «Сафмара» и Когана отказались от комментариев.

«Нефтегазиндустрия» купила Афипский НПЗ у структур Олега Дерипаски в 2010 году и после модернизации довела мощность переработки с 2,6 млн до 6 млн т нефти. Завод специализируется на выпуске дизельного топлива и других нефтепродуктов (дистиллятов газового конденсата, нафты и т.д.). «В планах руководства — строительство современных технологических объектов, которое позволит в два этапа нарастить мощность переработки нефти с 6 млн до 9 млн т в год, а также увеличить глубину переработки с 77 до 93%», — говорится на сайте завода.

Российская нефтепереработка зарегулирована государством, поэтому многие заводы сейчас убыточны, сказал РБК аналитик БКС Кирилл Таченников. Но это не отменяет потенциальных сделок: все зависит от цены актива и стоимости модернизации, объясняет он. Если выход светлых приближается к 70%, завод более или менее прибыльный, если меньше 60% — точно в убытках, объясняет аналитик. У «РуссНефти» Гуцериева пока нет нефтепереработки. Покупка НПЗ позволит компании перерабатывать собственную нефть и выйти на новые рынки сбыта, заключает он.

Не справился с маневром

В октябре 2017 года завод перешел в управление группы «Новый поток» Дмитрия Мазурова, которая контролирует Антипинский НПЗ (9 млн т в год) в Тюменской области. Управление осуществляется через трейдинговую компанию Kersi Treiding Ltd., близкую к «Новому потоку», которая приобрела у «Нефтегазиндустрии» долю в Афипском НПЗ, писал «Интерфакс». Представитель «Нового потока» отказался от комментариев.

«Новый поток» сейчас сам находится в переговорах о продаже своего основного актива — Антипинского НПЗ — из-за накопившихся финансовых проблем. Общий долг группы превышает $3 млрд, основной кредитор — Сбербанк, который уже ввел своих менеджеров в органы управления «Нового потока», получил «золотую акцию» Антипинского НПЗ и начал искать покупателей. По данным «Коммерсанта», на этот завод, а также на добывающие активы группы — Могутовское, части Гремячевского и Воронцовского нефтяных месторождений в Оренбургской области — претендует крупнейшая азербайджанская компания SOCAR. По данным газеты, она готова заплатить «символическую сумму», но при этом заберет актив вместе с долгом. В азербайджанской компании тогда заявили, что «регулярно проводят анализ рынков, рассматривая имеющиеся возможности для инвестиций», но по Антипинскому НПЗ и месторождениям в России «нет инвестиционного решения».

Источник, близкий к одной из сторон сделки, подтверждал РБК переговоры с SOCAR. А Греф заявил тогда РБК: «Не подтверждаю сделку». Но деталей он не уточнил.

Проблемы у Антипинского НПЗ возникли по нескольким причинам. Завод привлек большой заем у Сбербанка в долларах до 2014 года, когда из-за санкций и дешевой нефти рубль обесценился примерно вдвое. Проценты по кредиту выросли, сам долг стал слишком дорогим в обслуживании, говорил один из источников РБК. Сбербанк считает причинами проблем налоговый маневр и «неэффективную работу собственников», сказал 13 февраля зампред правления банка Анатолий Попов.

В 2015–2017 годах в российской нефтянке прошел так называемый большой налоговый маневр, в результате чего налоговая субсидия для среднего НПЗ снизилась с $16 до $6 на баррель, напоминает главный экономист Vygon Cоnsulting Сергей Ежов. Налоговый маневр не слишком сильно затронул Антипинский НПЗ: завод в основном оставался операционно прибыльным, указывает он. Но в прошлом году из-за высоких цен на нефть и дешевого рубля нефтяники продавали топливо на внутреннем рынке с серьезным дисконтом к экспортной альтернативе, и это могло серьезно ударить по экономике завода, заключает эксперт.

Авторы: Тимофей Дзядко, Алина Фадеева.
При участии: Анна Трунина.
Теги: Афипский НПЗ , кадровые назначения
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