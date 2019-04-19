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Развязали узел на морской нитке
Газета № 054 (3009) (1904) Бизнес,
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Развязали узел на морской нитке
«Газпром» заключил мировое соглашение с подрядчиком «Южного потока»
«Дочка» «Газпрома» подписала мировое соглашение по спору на €615 млн с подрядчиком строительства морской части «Южного потока» Saipem. Его условия неизвестны, но Saipem, как ожидается, еще поучаствует в новых проектах «Газпрома»
Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

«Газпром» заключил мировую

Итальянская Saipem, основной подрядчик строительства морской части газопровода в обход Украины «Южный поток», заключила мировое соглашение с «дочкой» «Газпрома» South Stream Transport B.V. по спору на €615 млн, который длился 3,5 года. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщила итальянская компания.

Представитель «Газпрома» подтвердил РБК заключение мирового соглашения с Saipem, не раскрыв его условий. В сообщении итальянской компании они также не называются.

Урегулировать этот спор «Газпром» планировал еще летом 2018 года, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, газовый монополист собирался подписать с подрядчиком контракт стоимостью €10 млрд на строительство другого газопровода — «Северный поток-2», который пройдет по дну Балтийского моря из России в Германию. 12 апреля 2019 года Reuters со ссылкой на итальянскую газету Milano Finanza писал, что структуры «Газпрома» и Saipem подготовили проект мирового соглашения, который предусматривает участие Saipem в новых проектах «Газпрома», а также компенсацию.

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Контракт South Stream Transport с Saipem на строительство первой нитки подводной части «Южного потока» по дну Черного моря из России в Болгарию был заключен в марте 2014 года. Тогда «Газпром»​ оценивал стоимость работ подрядчика в €2 млрд. В нее вошли разработка документации, строительство первой нитки газопровода и возведение технологических объектов на берегу. Но уже в декабре того же года строительство газопровода «Южный поток» (его мощность должна была составить 63 млрд куб. м в год, стоимость — €15,5 млрд) из России в страны Южной и Центральной Европы по дну Черного моря было остановлено из-за давления Евросоюза. Вместо него «Газпром» решил построить газопровод «Турецкий поток» (31,5 млрд куб. м в год, бюджет — $7 млрд) также по дну Черного моря, но в Турцию, заключив контракт со швейцарской компанией Allseas, у которой был подряд на строительство второй нитки «Южного потока».

Saipem подала иск против структуры «Газпрома» в ноябре 2015 года в суд Международной торговой палаты в Париже, обвинив ее в одностороннем расторжении контракта. В своем заявлении Saipem требовала взыскать вознаграждение за выполненные по проекту работы, компенсацию понесенных расходов и компенсацию за расторжение контракта. Первоначально сумма иска составила €759,9 млн, но затем подрядчик ее дважды снижал — сначала на €81 млн, до €678,9 млн, а затем до €615 млн.

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South Stream Transport, в свою очередь, в марте 2017 года направила в суд встречный иск к подрядчику на €730 млн. Она требовала отклонить претензии Saipem, а также выплатить компенсацию в размере около €541 млн за искажение информации, побудившей к заключению контракта с итальянской компанией. К тому же «дочка» «Газпрома» хотела взыскать переплату за услуги подрядчика на €138 млн.

В конце февраля 2019 года Saipem сообщала, что рассчитывает на достижение мирового соглашения с компанией South Stream Transport до конца марта 2019 года.

Почему стороны помирились

Мировое соглашение было больше необходимо Saipem, чем «Газпрому», ведь период простоя без новых контрактов отражался на ее финансовом положении, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. С одной стороны, Saipem имела право подать иск, ведь из-за досрочного расторжения контракта она недополучила прибыль, что предусматривает компенсацию. С другой — получение новых контрактов такого заказчика, как «Газпром», сулит стабильный денежный поток в будущем. А российская монополия сможет выбирать из нескольких подрядчиков при реализации трубопроводных проектов, ведь крупных игроков на этом рынке немного, добавил эксперт. Кроме того, «Газпрому» не придется платить компенсацию в размере более чем €600 млн (даже если мировое соглашение и предполагает выплаты, они меньше этой суммы).

В будущем Saipem может быть привлечена к строительству третьей нитки «Турецкого потока», если рынок будет в ней нуждаться, добавил Полищук. Представитель «Газпрома» не стал комментировать это предположение.

Помимо «Южного потока» Saipem также участвовала в других крупных проектах «Газпрома» — строительстве «Северного потока» по дну Балтийского моря и черноморского «Голубого потока» в Турцию. В июле 2018 года итальянская компания подписала с «Газпромом» соглашение о проведении технико-экономических исследований и инжиниринговых работ по первой фазе нового трубопровода в Сербии (на границе Болгарии и Сербии), который станет продолжением «Турецкого потока».

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: ПАО Газпром , Saipem
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