Майский указ не стал панацеей для врачей

В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону

В трети государственных больниц зарплата ниже средней по региону, а более чем в ста зарплата за год снизилась, выяснил РБК. Показатели из майского указа президента 2012 года остаются невыполненными, говорят в профсоюзе врачей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону. Больше всего таких учреждений РБК обнаружил в Алтайском крае — 113 больниц из 170, Челябинской (113 из 179) и Ростовской области (112 из 257). ​Это следует из бухгалтерской отчетности медицинских организаций по всей стране, с которой ознакомился РБК.

Во всех опубликовавших ​отчетность больницах средняя зарплата оказалась выше прожиточного минимума. Разница между средними зарплатами в регионе и в медицинских учреждениях, как правило, составляет несколько тысяч рублей.

Как мы считали В ходе исследования РБК изучил отчетность всех учреждений на сайте bus.gov.ru в разделе «Здравоохранение» и средние зарплаты по регионам, по данным Федеральной службы государственной статистики. Зарплаты работников каждой больницы сравнивались со средней зарплатой в регионе за 2018 год. На конец марта 2019 года из 8,1 тыс. учреждений отчетность за прошлый год опубликовали около 4,8 тыс., поэтому анализ проводился только по ним. В средней зарплате персонала учитывались зарплаты и медиков, и немедицинского персонала — в больницах их примерно поровну.

Где зарплаты изменились больше всего

В 134 больницах (около 2,8% от всех исследованных) средние зарплаты за год снизились, причем в некоторых — значительно. К примеру, в Калининградском онкоцентре средняя зарплата по больнице уменьшилась почти на 30 тыс. руб. В ульяновском Центре медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни средняя зарплата за год снизилась более чем в два раза, с 40 тыс. до 15 тыс. руб.

В 88% медучреждений средняя зарплата персонала возросла по сравнению с 2017 годом. Больше всего — в Чукотском автономном округе (в среднем на 22 тыс. руб.) и в Москве (в среднем на 19 тыс. руб.). Самый незначительный рост отмечен в Курганской и Кировской областях, на сумму около 3,5 тыс. руб.

В бухгалтерских документах 351 больницы за 2018 год указана ровно та же, с точностью до копейки, средняя зарплата, что годом ранее. При этом штатное расписание в них менялось.

РБК направил запросы в пресс-службу Министерства здравоохранения, а также в регионы, в которых зарплата работников больниц снизилась или оказалась меньше средней по региону.

​Показатели бухгалтерской отчетности плохо отражают реальную картину, потому что слишком усреднены, полагает директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. «Это не позволяет учитывать то, что некоторые сотрудники больницы работают на полставки, четверть или совмещают», — объяснила она.

Дойти до цели

Согласно майскому указу Владимира Путина от 2012 года, зарплаты врачей с 2018 года должны составлять 200% от средней зарплаты по региону, а среднего медицинского персонала — 100%.

В августе 2018 года РБК подсчитал, что более 10% медучреждений не хватило бы денег на зарплату половине персонала в случае реального выполнения майских указов 2012 года. Работающий механизм увеличения заработков и мотивации врачей так и не создан, отмечали эксперты.

Оплата труда медицинского и немедицинского персонала не достигает целевых показателей, сказал РБК сопредседатель профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал: «Зарплаты в отчетах чиновников по регионам — нечто недостижимое. Или достижимое — в случае если врач берет очень много дежурств и работает больше, чем на одну ставку». Кроме того, он отметил, что в 2018 году перед президентскими выборами зарплаты сначала резко возросли за счет дополнительных стимулирующих выплат, но вскоре вернулись к исходным значениям.

Зарплаты врачей в 2018 году увеличились на 39% и составили в среднем по стране 75 тыс. руб., у среднего медицинского персонала — на 25%, до 37 тыс. руб., говорила в декабре 2018 года министр здравоохранения Вероника Скворцова в интервью «России 24».