Избиратели перевесили прихожан

Власти отказались от передачи Исаакиевского собора РПЦ

Собор преподобного Исаакия Далматского не будет передан церкви, рассказали источники РБК. Не передавать собор решили в том числе из-за недовольства жителей Санкт-Петербурга, где в сентябре состоятся выборы губернатора

Исаакиевский собор (Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС)

Вопрос передачи Исаакиевского собора РПЦ больше не стоит на повестке дня, рассказали РБК источник в правительстве и собеседник, близкий к Минкультуры. «Тема закрыта», — заявил РБК источник в правительстве. «Во-первых, чтобы церковь там нормально функционировала [могла проводить службы], никакая передача не нужна. Во-вторых, все стороны пришли к пониманию, что передача Исаакия не первостепенный вопрос», — пояснил источник, близкий к Минкультуры.

30 декабря 2018 года истек срок распоряжения о передаче Исаакия РПЦ, сообщила пресс-служба комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга. Новой заявки от церкви на передачу храма не поступало.

Пресс-секретарь патриарха Александр Волков не ответил на запрос РБК.

Почему Исаакий решили не передавать

У решения не передавать собор церкви были политические мотивы. Большинство петербуржцев были категорически против передачи, это стало главной причиной, по которой вопрос был снят с повестки, говорит источник РБК, близкий к правительству.

Информация о готовящейся передаче Исаакия церкви вызвала протесты горожан. В январе 2017 года в Санкт-Петербурге прошли митинги противников этого шага. А в феврале инициативная группа подала в петербургский Горизбирком ходатайство о проведении референдума о судьбе Исаакия, Спаса на Крови и Петропавловского собора.

За время, в течение которого обсуждался вопрос передачи, тема приобрела острый политический и конфликтный характер, и чем дольше продолжалось обсуждение, тем сложнее было найти какое-то решение, которое устроило бы всех и где одна из сторон не выглядела бы проигравшей, считает председатель совета директоров Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский.

«В таких ситуациях оставить все как есть значительно проще, — говорит он. — Но для этого все равно пришлось ждать, пока ситуация частично обнулится — и вот за последние полгода сначала сменилась городская власть, а в феврале главный лоббист передачи собора митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий покинул пост управляющего делами Московской патриархии».

Кроме того, предполагает Бадовский, тема передачи Исаакия токсична для городских властей перед выборами губернатора, а отказ от передачи может дать дополнительную поддержку (Беглову) со стороны интеллигенции.

Наконец, реставрация Исаакия в ближайшие годы потребует многомиллиардных вливаний, которых нет у церкви, уверен эксперт. При этом интересы РПЦ вряд ли будут ущемлены. «Церковь за последние годы получила в собственность много знаковых объектов, в том числе в Санкт-Петербурге. Достаточно вспомнить Смольный собор», — резюмирует Бадовский.

Новая просьба РПЦ В середине марта стало известно, что церковь заявила свои права на другой значимый религиозный объект — Спасо-​Андроников монастырь в Москве, на территории которого находится Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева. В отличие от ситуации с Исаакиевским собором РПЦ оформила заявку в Росимущество.



С просьбой передать РПЦ монастырь и прилегающие к нему здания, в том числе помещения музея, патриарх Кирилл обратился в Росимущество, которое распоряжается объектами, находящимися в государственной собственности. Об этом РБК рассказали в самом ведомстве.

Когда церковь хотела получить собор

Церковь хотела получить Исаакий в пользование в 2017 году. Этот год — символический, поскольку совпадает со столетней годовщиной начала гонений на церковь, пояснял РБК источник в церковных кругах. Была идея приурочить передачу храма к Пасхе, которая выпадала на 16 апреля 2017 года.

О намерении передать Исаакиевский собор РПЦ сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре 2016 года. Церковь, по словам Полтавченко, планировала содержать собор. С обращением о передаче к Полтавченко обратился патриарх Кирилл, рассказали на пресс-конференции в январе 2017 года вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов и епископ Тихон (Шевкунов).

Полтавченко не согласовал свое решение с президентом Владимиром Путиным, сообщали в феврале 2017 года источники РБК. Передачу Исаакия церкви согласовал с главой государства патриарх, позже рассказали РБК источник в РПЦ и два собеседника, близких к Кремлю. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил тогда, что передача религиозных объектов «не прерогатива президента».

В июне 2017 года на тему передачи Исаакия высказался во время прямой линии с гражданами Путин. Призвав деполитизировать вопрос, он добавил, что примеры решения подобных проблем в мире уже есть, приведя как пример собор Святого Петра в Ватикане. Глава государства сказал, что Исаакий привлекает огромное количество туристов, и заявил о необходимости найти решение, которое бы позволило использовать собор и как культовое учреждение, и как музей. Прямого ответа, выступает ли он за или против передачи Исаакия, президент не дал.

Целый ряд высокопоставленных чиновников Кремля были против передачи собора церкви, рассказывали близкие к администрации президента источники РБК. Позже высокопоставленный федеральный чиновник сообщил РБК, что если передача храма и состоится, то не раньше марта 2018-го.