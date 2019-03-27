Москва и Чукотка оказались самыми занятыми

Росстат ранжировал регионы по напряженности на рынке труда

Самый высокий уровень напряженности на рынке труда в регионах зафиксирован в Карачаево-Черкесской Республике, следует из данных Росстата за 2018 год. Самая спокойная обстановка на рынке труда — в Москве и на Чукотке

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Росстат 25 марта опубликовал ренкинг регионов по отдельным показателям напряженности на рынке труда. Самый высокий уровень напряженности на рынке труда, по данным за 2018 год, зафиксирован в Карачаево-Черкесской Республике и Тыве. Самый низкий — в Санкт-Петербурге, Москве и Чукотском автономном округе (см. инфографику).

Росстат учитывает четыре показателя:

уровень занятости;

уровень безработицы населения;

среднее время поиска работы безработными;

доля безработных, ищущих работу 12 месяцев и более.

Место региона определяется на основе ранжирования значения этих показателей: чем ниже показатели «Уровень безработицы», «Среднее время поиска работы безработными» и «Доля безработных, ищущих работу 12 месяцев и более», и чем выше показатель «Уровень занятости», тем выше позиция региона.

По среднему баллу из четырех (средняя позиция региона) наихудший результат показала Карачаево-Черкесия, незначительно ей уступила Республика Тыва. На третьем месте по уровню напряженности на рынке труда оказался Дагестан.

В Карачаево-Черкесии лишь 50,5% населения занято (меньше только в Адыгее — 49,4%).

Уровень безработицы в республике составляет 12%.

По среднему времени поиска работы безработными (11,5 месяца) и доле безработных, ищущих работу более года (64,5%), Карачаево-Черкесия — абсолютно худший регион.

В среднем по всей России уровень занятости составил в прошлом году 59,8%, уровень безработицы — 4,8%, среднее время поиска работы — 7,4 месяца, а доля безработных, ищущих работу более года, — 28,6%.

На другом полюсе находятся благополучные с точки зрения рынка труда регионы. На Чукотке самый высокий уровень занятости — 75,4%. При этом регион — один из самых малонаселенных в России: там проживают всего 49,7 тыс. человек.

В Москве уровень занятости — 67,4% (пятое место в России), уровень безработицы — самый низкий в стране (лишь 1,2%). Безработные ищут работу в среднем 4,6 месяца (меньше только на Чукотке), а доля безработных, ищущих работу более года, составляет 7,9% (меньше тоже только на Чукотке).

Почему на региональных рынках труда такие разрывы

Данные Росстата отражают устойчивую тенденцию всей новейшей истории России, отмечает научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. «Наиболее благополучная ситуация на рынке труда в столице, нефтедобывающих районах и в регионах с высоким ВРП на душу населения. В республиках Северного Кавказа слабая экономика, кризисные рынки труда, низкие зарплаты, высокая безработица и высокая неформальная занятость», — пояснил он.

«Тыва — довольно бедный регион с неразвитой экономикой, и там не так много крупных предприятий», — добавляет замглавы лаборатории исследований рынка труда Высшей школы экономики Сергей Солнцев. Высокая напряженность на рынке труда кавказских республик, по его словам, связана с неразвитой экономикой и высокой теневой занятостью. «На Кавказе выше, чем в среднем по России, теневая занятость, при том что официально безработные на самом деле могут быть неформально заняты, потому что из-за невысоких зарплат привлекательнее получать пособие по безработице», — отметил Солнцев.

По доле занятых в неформальном секторе в общей численности занятых первое место занимает Чечня (64,1%). На втором месте — Дагестан (52%), на третьем — Ингушетия, свидетельствуют последние данные Росстата.