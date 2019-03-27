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Главы регионов разменяли возраст на опыт
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Газета
Главы регионов разменяли возраст на опыт
Газета № 037 (2992) Политика,
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Главы регионов разменяли возраст на опыт
Близкие к Кремлю эксперты проанализировали трансформацию губернаторского образа
За последние два года губернатору-хозяйственнику пришел на смену новый тип — управленца, а в большинстве регионов при новом руководстве увеличилось количество довольных положением дел, выяснили близкие к Кремлю эксперты
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов (в центре) у Дома Канта (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Польза от перемен

Близкий к внутриполитическому блоку Кремля Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) 26 марта презентовал доклад «Обновление. Два года новой кадровой политики». Его авторы утверждают, что заданный президентом Владимиром Путиным курс на обновление регионального госуправления стал оформляться в комплексную кадровую политику с октября 2016 года.

5 октября 2016 года новым куратором внутриполитического блока стал Сергей Кириенко, назначенный первым заместителем главы администрации президента. Прежний куратор внутриполитического блока Вячеслав Володин был избран спикером Госдумы.

Масштабную волну обновления губернаторского корпуса с 2016 года эксперты объясняют запросом граждан на смену глав субъектов и налаживание ситуации. «Отрицательные оценки деятельности главы региона превалировали (ранее) над положительными», — написали авторы доклада.

Теперь в большинстве регионов, в которых прошло обновление руководства, «положительные оценки уверенно превалируют над отрицательными», утверждают в ЭИСИ.

Предположение, что работа новых губернаторов незаметна жителям регионов, не подтверждается социологическими данными, утверждают авторы. По данным «Георейтинга» ФОМа, в абсолютном большинстве регионов, где сменились главы с 2016–2017 годов, отмечен рост числа довольных положением дел в регионе и тех, кто считает, что ситуация улучшается, говорится в докладе.

Ссылаясь на «Георейтинг» ФОМа по состоянию на ноябрь 2018 года, эксперты отметили, что среди 20 регионов с самой высокой долей положительных оценок деятельности губернаторов в 13 было обновлено руководство. В частности, это Дагестан (новый губернатор Владимир Васильев), Марий Эл (Александр Евстифеев), Калининградская область (Антон Алиханов), Ненецкий автономный округ (Александр Цыбульский) и др.

Среди 20 регионов с наиболее высоким уровнем социального оптимизма более половины тех, в которых губернаторы сменились с 2016 года (по данным того же «Георейтинга» ФОМа). В их числе Тюменская, Калининградская, Магаданская, Самарская области, республики Дагестан и Марий Эл. Впрочем, авторы не указали регионы с низким уровнем социального оптимизма.

Как меняется образ губернатора

Политика обновления губернаторского корпуса имеет характерные черты. Начиная с осени 2016 года произошло некоторое омоложение корпуса, говорится в исследовании. Средний возраст новых губернаторов и врио — 48 лет, то есть «губернаторы новой волны» и недавно назначенные врио на 12–13 лет моложе своих предшественников, подсчитали в ЭИСИ.

Среди других характеристик обновления в докладе отмечено, что новые губернаторы, как правило, имеют опыт в муниципальном, региональном, федеральном и корпоративном управлении. Большинство этих чиновников прошли обучение в Высшей школе госуправления.

Происходит трансформация образа губернатора-хозяйственника, имеющего управленческий опыт и сосредоточенного на решении конкретных социально-экономических задач развития региона. «Новый тип управленца связан с развитием в России и мире новых практик и подходов в корпоративном и государственном управлении», — написали авторы доклада.

В докладе есть очевидные выводы, такие как омоложение губернаторского корпуса, а есть содержательные, связанные с управленческим опытом глав регионов, прокомментировал политолог Ростислав Туровский. В исследовании подмечены основные тенденции, но на практике все сложнее, отметил он: «Например, назначение в Дагестане Владимира Васильева и в Красноярске Александра Усса — это не омоложение, но этот шаг показывает, что Кремль готов привлекать к руководству опытных людей». Васильеву — 69 лет, Уссу — 64 года.

Если говорить о наличии у губернаторов и новых врио федерального опыта, то это один из наиболее важных факторов: «Нужны люди с федеральными компетенциями и федеральными связями, этим людям легко находить общий язык с федеральным центром, укрепляя тем самым вертикаль власти», — сказал Туровский. 

В целом делать выводы об эффективности работы многих новых губернаторов, равно как и об отношении к ним жителей регионов, слишком рано, считает Туровский. «Пока можно говорить о формировании нового подхода к рекрутированию губернаторского корпуса и первых результатах. Но справятся ли новые главы регионов [со своей работой] в условиях роста протестных настроений — вопрос открытый», — резюмировал эксперт.

Автор: Наталья Галимова.
Теги: Владимир Путин , Сергей Кириенко , Вячеслав Володин
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