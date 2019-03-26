Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,65 63,69 EUR Нал. 73,06 72,20 USD Бирж. 64,05 -0,03 EUR Бирж. 72,44 -0,08 USD ЦБ. 64,50 +0,73 EUR ЦБ. 72,92 +0,33 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 3962,84 -84,66 IMOEX 2497,07 -0,02% RTSI 1228,14 -0,02% Brent 67,33 +0,40% DJIA 25516,83 +0,06% Nasdaq 7637,54 -0,07%
Магазины и кафе смогут заработать на экономии
Лента новостей
Синоптики пообещали москвичам 10 градусов тепла на выходных 09:48, Общество Как полюбить овощи и питаться правильнее 09:32, РБК и Philips В торговом центре в Баку произошел пожар 09:29, Общество Ученые попросили Путина пустить специалистов к косаткам в Приморье 09:19, Общество Что делать девелоперам, которые не смогут строить по новым правилам 09:06, Недвижимость Конор Макгрегор объявил об уходе из MMA 09:03, Общество Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50% 09:00, Бизнес Оптовые цены на муку поднялись за год в полтора раза 09:00, PRO Составлен рейтинг самых «мощных» паспортов мира 09:00, Общество Лондонский арбитраж встал на сторону Baring Vostok в споре за «Восточный» 08:58, Бизнес Встреча Трампа с Овечкиным и «Кэпиталз» в Белом доме. Фоторепортаж 08:46, Фотогалерея  HR-головоломка: в чем заключается особое отношение миллениалов к карьере 08:45, PRO Пентагон выделил $1 млрд на строительство стены на границе с Мексикой 08:41, Политика Наличные все еще правят и уходить не собираются — Bloomberg 08:40, PRO Польша признала заслуги СССР в победе над фашизмом 08:40, Политика Не сошлись с партнером: как перейти от творчества к управлению бизнесом 08:30, РБК и «Билайн» Бизнес Инвестиции для молодых: зачем компании тратят миллиарды на киберспорт 08:27, Quote Трамп и Нетаньяху договорились вместе противостоять Ирану 08:18, Политика Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами 08:08, Политика ЦБ составил список принадлежащих иностранцам крымских компаний 08:00, Экономика Самолет сел в Сингапуре после звонка о бомбе на борту 07:42, Общество Не только выборы: зачем Бойко и Медведчук ездили в Москву 07:35, Мнение Выходи на поле: где поиграть в футбол с друзьями на выходных 07:30, РБК и Футболер Уголовное дело против вице-президента ОАК возбудили после проверки ФСО 07:00, Общество В Улан-Удэ пассажирский самолет повредил колесо при вылете из аэропорта 06:41, Общество Насколько вы склонны к риску: тест 06:30, РБК и Сбербанк Канада не признала контроля Израиля над Голанскими высотами 06:16, Политика Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд 06:01, Технологии и медиа
Газета
Магазины и кафе смогут заработать на экономии
Газета № 036 (2991) (2603) Бизнес,
0
Магазины и кафе смогут заработать на экономии
Правительство вводит новый механизм компенсаций за снижение потребления электроэнергии
Правительство решило платить мелким потребителям электричества — магазинам, кафе и т.п. — за снижение нагрузки на сеть в пиковые часы. Для крупных компаний эта схема работает с 2017 года, но воспользовались ею только заводы Rusal
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Альтернатива дорогим электростанциям

Правительство разрешило мелким потребителям — магазинам, кафе, сотовым вышкам и небольшим предприятиям — получать компенсацию за снижение потребления электроэнергии в пиковые часы. Соответствующее постановление премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 20 марта (его копия есть у РБК).

Такое управление потреблением электроэнергии называется demand response (управление спросом на электроэнергию).

Снижение потребления используется как альтернатива строительству новых электростанций или как способ отказаться от так называемой дорогой пиковой генерации — энергоблоков, которые нужны энергосистеме несколько часов в год и за обслуживание которых потребителям приходится платить все 12 месяцев, сказал РБК директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Таким образом, сокращая потребление электроэнергии в пиковые часы, участники demand response снижают и общую цену электроэнергии в стране, уточняет эксперт. Этот механизм также повышает надежность работы энергосистемы, предоставляя диспетчеру энергосистемы — компании «Системный оператор» — дополнительный инструмент регулирования баланса производства и потребления электроэнергии, сказал РБК представитель UC Rusal, чьи заводы уже участвуют в demand response.

В России механизм управляемого потребления работает с 2017 года, но пока участвовать в нем могли только игроки оптового рынка мощности — в основном крупные промышленные предприятия. Теперь правительство предоставит такую возможность и мелким потребителям, которые не являются игроками оптового рынка, а платят за электроэнергию сбытовым компаниям. Они смогут снижать потребление с середины 2019 года, за этот год объем максимальной разгрузки составит 50 МВт, говорится в постановлении Медведева. Это всего 0,025% мощности, которую потребляют розничные покупатели электроэнергии, говорит старший консультант Vygon Consulting Николай Посыпанко. Но с учетом относительно низкой популярности механизма этого объема на первый год вполне достаточно, добавляет эксперт.

Это можно будет сделать через так называемых агрегаторов управления спросом на электроэнергию — сбытовые компании или другие структуры, которые смогут стать участниками оптового рынка. Компании-агрегаторы смогут договориться с мелкими потребителями о том, что те в течение года обязуются по команде снижать свою нагрузку на несколько часов в определенном объеме, говорит эксперт НП «Сообщество потребителей энергии» Игорь Ряпин. Затем агрегаторы заявят этот объем на специальном конкурсе, который проведет «Системный оператор». Агрегаторы будут конкурировать по цене, потолок — средневзвешенная нерегулируемая цена мощности, добавляет эксперт. Для первой ценовой зоны (Европа и Урал) это 778 тыс. руб. за 1 МВт, для второй (Сибирь) — 635,2 тыс. руб. за 1 МВт, следует из прогноза Администратора торговой системы оптового рынка электроэнергии (АТС).

Эффект для потребителей оценить пока трудно: он будет зависеть от объема разгруженной мощности и цены, которая сформируется в ходе конкурса, говорит Ряпин.

В постановлении правительства оговаривается возможность для предприятий снижать потребление из энергосистемы и переключаться на накопители энергии. В России накопители пока массово не используются, но, например, аккумуляторы установлены на сотовых вышках на случай отключения электроэнергии, напоминает Ряпин. По его словам, летом 2018 года «Системный оператор» в рамках тестирования механизма demand response провел успешный эксперимент, переключив на эти аккумуляторы несколько вышек.

Пока правительство вводит переходный период, чтобы отработать механизм оплаты и понять, будет ли спрос на услугу, говорит Пикин. К сентябрю 2020 года Минэнерго должно доложить кабинету, целесообразно ли развивать управляемое потребление в России, говорится в пояснении к постановлению Медведева.

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Единственный игрок

С 2017 года возможность снижать потребление за вознаграждение на два, четыре или восемь часов подряд появилась у участников оптового рынка. Но спросом механизм не пользуется, сделали вывод аналитики Vygon Consulting. Единственные участники — заводы UC Rusal, крупнейшим акционером которого является Олег Дерипаска. Предполагалось, что участники demand response будут разгружать мощности три-пять раз в месяц для снижения цены на рынке на сутки вперед (здесь формируется цена на электроэнергию), но на практике заводы снижали потребление по экономическим причинам всего шесть раз в 2017 году, а в 2018 году — ни разу. Команду на разгрузку для снижения цены на рынке на сутки вперед заводам дает коммерческий оператор энергосистемы — АТС, напоминает Посыпанко. Но если оператор видит, что при снижении нагрузки цена на электроэнергию не падает, заводы разгружаются в один из случайных дней в конце каждого календарного месяца. Так и случилось в 2018 году, объясняет аналитик.

Максимальное снижение составило 42 МВт, а это меньше 0,1% пикового потребления в Сибири. В итоге UC Rusal получила около 50 млн руб. в год, подсчитали в Vygon Consulting.

Главная проблема — небольшая плата за разгрузку и в итоге слишком маленький объем снижения потребления, считает Ряпин.

В 2019 году крупные потребители — игроки оптового рынка могут получить за один непотребленный МВт цену старой мощности — 133 тыс. руб за 1 МВт в европейской части и на Урале и 362,9 тыс. руб. за 1 МВт в Сибири (при снижении потребления на восемь часов, если меньше — плата уменьшается).

Но механизм demand response может быть интересен широкому кругу розничных потребителей, в первую очередь тем, кто может снизить нагрузку незаметно для своей деятельности, полагает Пикин. Например, если в офисном здании на пару часов выключить кондиционеры в офисе и на улице при этом не будет плюс 40 градусов, сотрудники ничего не заметят, а владелец этого здания получит плату, объясняет эксперт. Постановление правительства позволит развивать и рынок накопителей, которые могут потребоваться потребителям для участия в demand response, добавляет он.

Потенциальные участники управляемого потребления пока изучают новый механизм. «В «АШАН Ритейл Россия» уже реализуется большая программа по энергосбережению, так как энергоэффективность и сокращение затрат на энергоснабжение являются приоритетными задачами для компании», — сказал РБК руководитель проекта по энергоэффективности компании Олег Игнашин, добавив, что компания планирует подробно изучить постановление правительства.

«Мы изучаем возможность и целесообразность участия в механизме demand response», — сказал РБК представитель МТС. По его словам, в США в таком механизме активно участвует и население. Например, у домохозяйств есть специальные датчики на кондиционеры, которые регулятор отключает в определенные часы, а потребителям «капает несколько центов». 1 млн отключенных кондиционеров могут заместить два энергоблока общей мощностью 2 ГВт, добавил он. Строительство мощностей такого объема может стоить в России от $2 млрд до $7 млрд в зависимости от того, газовые они или атомные, подсчитал Пикин. Но в России участие населения в demand response пока невозможно. «Мы платим по регулируемым тарифам, в которых отдельно ставка за мощность не указывается», — заключает эксперт.

Авторы: Алина Фадеева, Полина Звездина, Ольга Дубравицкая.
Теги: цена на электроэнергию
Материалы по теме
Медведев утвердил план по повышению энергоэффективности Экономика
В Крыму по команде Путина запустили две новые электростанции Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter