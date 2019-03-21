«Восточный» сохранит гарантированный заработок

Минфин готовится смягчить требования к банкам для участия в госконтрактах

Минфин планирует изменить введенные меньше года назад требования к рейтингам банков, выдающим банковские гарантии по госконтрактам. Это выведет из-под удара часть средних частных банков, а также снизит риски для банка «Восточный»

Фото: Александр Астафьев / ТАСС

Министерство финансов намерено смягчить требования к минимальному уровню рейтинга для банков, имеющих право выдавать банковские гарантии по госконтрактам. Это следует из сообщения о начале разработки нового нормативного акта по поручению первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

Банковская гарантия подтверждает, что банк компенсирует госзаказчику гарантийную сумму при неисполнении поставщиком своих обязанностей по контракту. В 2018 году общий объем российского госзаказа составил 25,3 трлн руб. по закупкам и 24 трлн руб. по госконтрактам.

Поправки будут вноситься в принятое в апреле 2018 года постановление правительства, которое ужесточало с 1 января 2020 года требования к рейтингу сразу на три ступени (до уровня ВВ-). Теперь планируется поднимать требование к рейтингу постепенно — на одну ступень в год, говорится в документе. До 1 января следующего года право выдавать банковские гарантии имеют кредитные организации с капиталом не менее 300 млн руб. и с минимальным рейтингом В- (RU) у АКРА либо ruВ- у «Эксперт РА».

Изменения необходимы, для того чтобы дать банкам возможность и время подстроиться под новые требования к выдаче банковских гарантий для обеспечения заявок и исполнения госконтрактов, пояснили РБК в пресс-службе Минфина.

Поэтапность увеличения требований к рейтингу вполне уместна, иначе на этом рынке остались бы лишь крупнейшие банки, отметил финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. На данный момент доля госбанков в объеме выданных гарантий на этом рынке составляет около 50–60%. При резком повышении требований к рейтингам доля госбанков может увеличиться до 80%, сказал он. Таким образом, смягчение требований актуально для средних и некрупных кредитных организаций.​

Кого выводят из-под удара

Из 210 банков, которым АКРА присваивает рейтинги, уровни от B- до B+ имеют 62 кредитные организации, рассказал старший аналитик группы рейтингов финансовых институтов АКРА Александр Рудых. Значительная часть из этих банков работает на рынке гарантий для исполнения государственных контрактов. «В случае установления минимального требования к рейтингу банка на уровне BB- с начала 2020 года есть риск потери этими банками целого направления бизнеса, которое приносило основной доход», — сказал Рудых.

Среди банков, входящих в топ-50 по размеру портфеля гарантий на 1 февраля 2019 года, новому требованию по рейтингу (ruВВ-) не соответствуют только три — Интерпромбанк, Байкалинвестбанк и НС Банк, рассказала младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. У этих банков гарантийный бизнес составляет более 40% активов.

Среди 42 банков, у которых на портфель гарантий приходится более 15% активов, новым требованиям не соответствуют 15 кредитных организаций. Если требования не будут смягчены, с 2020 года они потеряют источник получения существенного дохода с низким уровнем риска, который вряд ли смогут заместить, отметила Кожекина. По оценкам «Эксперт РА», дефолтность гарантийных портфелей таких банков по итогам 2018 года составила 1,24% (относительно выдач за 2018 год).

Как подсчитали для РБК аналитики «Эксперт РА», в пятерку лидеров по объему портфеля госгарантий входят в основном госбанки: Сбербанк (1,39 трлн руб.), ВТБ (755 млрд руб.), Газпромбанк (547 млрд руб.), ЮниКредит Банк (204 млрд руб.) и «ФК Открытие» (177 млрд руб.). В количественном выражении за девять месяцев 2018 года лидером является Совкомбанк (115 тыс. гарантий), за ним следует банк «Держава» (49 тыс.) и Абсолют Банк (49 тыс.). По данным аналитиков Совкомбанка, всего за три квартала прошлого года российские банки выдали 459 тыс. гарантий в рамках федерального закона о контрактной системе в сфере закупок.

Среди банков, входящих в топ-10 по количеству гарантий и в топ-15 по объему, только у одного банка — «Восточного» — рейтинг одного из национальных рейтинговых агентств находится на одну ступень ниже уровня, который, как предполагается, будет обязательным с 2020 года. АКРА присвоило банку рейтинг В+ (на пересмотре с негативным прогнозом). Но рейтинг банка у «Эксперт РА» подходит под требования к рейтингам по банковским гарантиям — ruВB-. «Восточный» намерен сохранить рейтинг, достаточный для работы на рынке гарантий, где банк занимает высокие позиции, рассказал РБК и.о. предправления банка Александр Нестеренко. Единственным негативным фактором, влияющим на рейтинги, является конфликт акционеров, не имеющий непосредственного влияния на операционную деятельность банка, но тем не менее отрицательно сказывающийся на оценке корпоративного управления, отметил он. Согласно отчетности «Восточного» по МСФО, комиссия за выпуск банковских гарантий за шесть месяцев 2018 года составила 1,1 млрд руб. против 0,57 млрд за аналогичный период прошлого года, это примерно 20% от всего объема комиссионных доходов банка.​