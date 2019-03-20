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"Яндекс" складывает магазины в одну корзину
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Газета
"Яндекс" складывает магазины в одну корзину
Газета № 032 (2985) Технологии и медиа,
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"Яндекс" складывает магазины в одну корзину
Крупнейший российский интернет-холдинг готовит к выпуску новое приложение
«Яндекс.Маркет» запустит сервис «Суперчек», который позволит покупателю выбирать и оплачивать продукты из офлайн-магазинов, а также не стоять в очередях на кассе. Доля продуктов в интернет-торговле — пока всего 4%
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

«Яндекс.Маркет» готовит к запуску приложение «Суперчек», через которое пользователи смогут совершать покупки в обычных офлайн-магазинах, рассказал РБК Антон Пахомов, директор по развитию бизнеса и взаимодействию с сетями «Яндекс.Маркет». Через приложение станет доступен весь ассортимент магазинов-партнеров. Товары можно будет заказать онлайн, оформить самовывоз и оплатить непосредственно в магазине через приложение, минуя кассы.

«В конце мая мы запускаем бета-версию, а полноценный сервис появится осенью 2019 года. Сейчас мы активно привлекаем региональные и федеральные розничные сети», — пояснил Пахомов.

По его словам​, на начальном этапе к сервису должно подключиться 25–30 сетей, а концу 2019 года их количество возрастет до 100. Первым партнером «Яндекс.Маркет» стала «Азбука вкуса», насчитывающая более 100 магазинов (развивает форматы одноименных супермаркетов, мини-маркетов ​АВ Daily, крупноформатных «АВ Маркет», «Энотека»). Присоединиться к сервису планирует и ГК «Дикси» (под управлением более 2,7 тыс. магазинов под брендами «Дикси», «Виктория», «Мегамарт» и «Минимарт»). Есть у проекта и непродуктовые партнеры, в частности парфюмерная сеть «Улыбка радуги», насчитывающая более 540 магазинов. Представители ретейлеров подтвердили РБК, что компании будут участвовать в проекте.

Мобильное приложение «Суперчек» позволит покупателю совершить несколько действий. Во-первых, получить данные об ассортименте офлайн-магазинов и сформировать список покупок, сравнивая цены в разных точках и получая рекомендации, объясняет Антон Пахомов. «Кроме того, пользователь сможет выбрать способ покупки — оформить доставку или забрать собранный заказ у ретейлера непосредственно в магазине. Также появится возможность самостоятельное сканировать штрихкоды товара и оплачивать его при помощи приложения, что позволит избежать прохода через кассу магазина. Перечень опций может расширяться в зависимости от возможностей конкретного партнера», — добавил он.

Выбор именно продуктов питания для запуска сервиса обусловлен тем, что 99% товарооборота в этой категории приходится на офлайн, поэтому «Яндекс.Маркет» и хочет там быть, пояснил Пахомов. В компании рассчитывают на рост оборота сервиса за счет запуска нового приложения, но пока не готовы оценить размер потенциального дохода.

Работать с партнерами компания планирует по модели CPA (cost per action — оплата за действие), предполагающей фактическое совершение покупки в реальном магазине с оплатой онлайн или на кассе. Магазины-партнеры будут платить интернет-платформе комиссию за каждую покупку (размер платежа в компании не раскрывают). Рассматриваются также и другие схемы сотрудничества. Осуществлять доставку будут сами ретейлеры, а готовить товарные карточки для приложения — «Яндекс.Маркет». В отдельных случаях агрегатор будет помогать сетям с организацией доставки.

Какие еще выгоды от сотрудничества получат сети и покупатели, читайте в материале РБК Pro.

Авторы: Александра Посыпкина, Ольга Дубравицкая, Елена Сухорукова.
Теги: «Яндекс.Маркет» , «Азбука вкуса» , Дикси , онлайн-коммерция
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