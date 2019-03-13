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Как Brexit может повлиять на отношения Украины и ЕС
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Газета
Как Brexit может повлиять на отношения Украины и ЕС
Газета № 027 (2982) (1303) Политика,
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Владислав Иноземцев Михаил Кухар Как Brexit может повлиять на отношения Украины и ЕС
Целью стран «Восточного партнерства», в том числе и Украины, должно стать не членство в ЕС, а вхождение в «европейскую периферию» на выгодных для себя условиях

12 марта британский парламент должен высказать свое окончательное мнение о плане выхода страны из Европейского союза. Уже можно сказать, что какую бы окончательную форму Brexit ни принял, он приведет к серьезному переформатированию Евроcоюза. И речь идет не об эффекте домино и начале распада ЕС, о чем любят порассуждать в Москве, а, скорее, о победе концепции «Европы разных скоростей», о которой политики Старого Света в той или иной форме говорят с середины 1990-х годов.

Европейские соседи

Как известно, помимо собственно 28 (пока еще) членов ЕС в европейской зоне влияния существуют также три государства, которые входят в единое таможенное пространство и Шенгенскую зону, координируют с Брюсселем свою законотворческую деятельность и вопросы безопасности, но не являются членами ЕС и не участвуют в выработке его политики, — Швейцария, Норвегия и Исландия. В 2018 году население этих трех стран составляло 3,1% численности жителей ЕС-28, а ВВП — 6,8%. На страны ЕС приходилось 57% их суммарного товарооборота и до 50% накопленных прямых иностранных инвестиций. Если Великобритания после расставания с ЕС пополнит именно эту группу государств, население «близких соседей» достигнет уже 20,3% от показателя ЕС-27, а суммарный ВВП — 27,4%. Европейский союз обретет полноценную и сопряженную с ним «периферию».

Следует особо отметить, что эти государства, не получая причитающихся членам ЕС ассигнований и дотаций из бюджета союза (его суммарные расходы в 2018 году составили €148,2 млрд), осуществляют взносы в общеевропейскую казну пропорционально масштабам своих экономик (сейчас совокупно для Норвегии, Швейцарии и Исландии они составляют менее €600 млн в год). Они находятся в зоне юрисдикции Европейского суда, решения которого обязательны для исполнения на их территории, а нередко и имплементируются в национальные законодательства. Они, наконец, практически автоматически признают большинство технических, фитосанитарных, экологических и других стандартов и норм, действующих в ЕС, опять же, не принимая участия в их выработке и утверждении.

Появление в результате Brexit крупной «периферии» Европы, расположенной преимущественно на ее северо-западном фланге, может стать важным событием для восточных соседей ЕС. Государствам «Восточного партнерства», куда входят Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина, стоит задуматься о том, как стать полноправным участником этой европейской «периферии» — вместо того чтобы десятилетиями добиваться полного членства в ЕС.

Идея для Киева

Интереснее всего рассмотреть ситуацию на примере Украины. После введения в 2017 году безвизового въезда украинских граждан в ЕС новых успехов на пути интеграции Киев может ждать и пять, и десять лет, а то и больше. Причины понятны, даже если отбросить нежелание Брюсселя обострять конфликт с Россией и внутреннюю усталость от расширений 1995–2013 годов. Прежде всего, это неготовность инкорпорировать в свой состав страну с населением 42 млн человек и подушевым ВВП в 12,4 раза ниже, чем средний для ЕС (это позволило бы Украине ежегодно претендовать более чем на €2 млрд трансфертов и субсидий от Союза), опасения значительного влияния нового члена на общеевропейские дела (если бы Украина была принята в ЕС завтра, на майских выборах в Европарламент стране пришлось бы выделить 45 из 751 мандата, а затем и два места еврокомиссаров) и угроза «импорта коррупции» из государства, где политика во многом остается продолжением олигархического бизнеса.

Но если целью стран «Восточного партнерства» становится не вступление в ЕС, а расширение его «периферии», набор исходящих от них предложений мог бы быть принципиально иным. Они сводились бы к замене статуса участника «зоны свободной торговли» на члена Таможенного союза ЕС; перехода от безвизового режима к членству в Шенгенской зоне и разрешению украинским гражданам работать в странах ЕС на условиях, которые действуют для европейцев — но при этом новоприбывшие не претендовали бы ни на дотации из общеевропейского бюджета, ни на участие в управлении Евросоюзом, ни на определение направлений его развития.

Европейцы получили бы два неоспоримых преимущества. Во-первых, расширялась бы зона применения правовых норм ЕС. В новой ситуации можно не ждать, соблаговолят ли украинские власти создать Высший антикоррупционный суд — любая украинская компания могла бы подать иск к собственному правительству в Европейский суд, в случае положительного решения которого новая норма стала бы украинским законом. Кроме того, на восток начало бы постепенно распространяться и европейское социальное законодательство.

Во-вторых, «периферийные» участники не просили бы деньги у Брюсселя, а начали сами платить ему за частичное участие в Союзе: взнос Украины составил бы (исходя из правил, по которым платят Норвегия или Исландия) €80–100 млн, Белоруссии — €20–30 млн, Молдавии — €5 млн в год. Это не такие большие суммы для бюджетов стран «Восточного партнерства», но они радикально изменили бы основу отношений с ЕС. Например, Украина от риторики рассказов о важности защиты Европы от российской агрессии могла бы перейти к языку интересов, который в Старом Свете понимают намного лучше.

Обеспечив защиту инвесторов путем введения европейского законодательства и исключения местных судов из принятия окончательных решений в спорах между бизнесом и государством, украинские власти улучшили бы инвестиционный климат, а необходимость выплачивать взнос за партнерство с Брюсселем способствовала бы большему вниманию к налоговым поступлениям. Сегодня издержки ведения бизнеса на Украине, где средняя зарплата составляет €310 в месяц против €1130 в Польше и €3,9 тыс. в Германии, или в Белоруссии (средняя зарплата чуть выше €460 в месяц) крайне низки по европейским стандартам, и укрепление правового режима способно привлечь значительные новые инвестиции. По сути, главный акцент развития сменится с политического (обеспечение вступления в НАТО и ЕС) на экономический (ускоренный хозяйственный рост и интеграция в глобальные рынки), что, несомненно, снизит общую напряженность в Европе.

На наш взгляд, сейчас очевидно одно: политическим элитам восточноевропейских стран пора выйти из интеллектуального анабиоза и предложить Европе что-то более оригинальное, чем бесконечные просьбы о финансовой поддержке в обмен на «дружбу» и «единство ценностей». Если сформулировать такое предложение, можно существенно изменить направление европейской истории. И тогда можно будет сказать, что дата выхода Великобритании из ЕС, 29 марта, и день судьбоносных для Украины президентских выборов, 31 марта, оказались рядом не случайно.

Об авторах
Владислав Иноземцев директор Центра исследований постиндустриального общества Михаил Кухар главный редактор Ukraine Economic Outlook (Киев)
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , Евросоюз , Украина , Brexit , «Восточное партнерство»
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