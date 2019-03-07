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На мусоросжигательных заводах сгорят проценты
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Газета
На мусоросжигательных заводах сгорят проценты
Газета № 024 (2979) (0703) Бизнес,
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На мусоросжигательных заводах сгорят проценты
Правительство компенсирует «Ростеху» кредитную ставку на строительство мощностей по обезвреживанию отходов
Правительство компенсирует связанной с «Ростехом» компании проценты по кредиту ВЭБа на строительство мусоросжигательных заводов в Подмосковье. Ставку будут субсидировать на период инвестиционной фазы проекта
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Правительство решило компенсировать «РТ-Инвесту» (25,01% принадлежит «Ростеху», 35% — гендиректору самого «РТ-Инвеста» Андрею Шипелову, еще 39,9% — у бывшего топ-менеджера «Ростеха» Сергея Скворцова) процентную ставку по кредитам ВЭБа на 50 млрд руб., привлеченным на строительство заводов термической переработки твердых коммунальных отходов в Московской области и Татарстане. Поручение разработать механизм предоставления такой субсидии дал вице-премьер Алексей Гордеев, кури​рующий мусорную реформу, следует из протокола февральского заседания проектного комитета по нацпроекту «Экология».

У РБК есть копия протокола, подлинность документа подтвердил участник заседания. Ранее его публиковал телеграм-канал «Незыгарь». Факт поручения подтвердил РБК представитель Гордеева.

Речь идет о субсидировании процентной ставки «на период инвестиционной фазы реализации проекта», говорится в протоколе.

Представитель «РТ-Инвеста» сообщил, что «решение о субсидировании процентной ставки по кредиту ВЭБ для «РТ-Инвеста» принимает правительство». Но это решение «уже принято, и в настоящий момент идет проработка механизма реализации решения правительства», добавил участник заседания. Решения о конкретном механизме еще нет, уточнил представитель Гордеева.

В протоколе по итогам совещания в правительстве потребность в субсидиях «РТ-Инвеста» обоснована «устранением дефицита мощностей по обезвреживанию твердых коммунальных отходов в Московском регионе». В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи 14 февраля «РТ-Инвест» подписал соглашение с ВЭБом и Газпромбанком об инвестициях в строительство четырех заводов по термической переработке ТКО в энергию на территории Московской области. Общая мощность предприятий составит 2,8 млн т в год, или около четверти объема отходов, которые образуются в Московском регионе.

В 2021–2022 годах планируется завершить строительство четырех заводов — в Воскресенском и Солнечногорском муниципальных районах, а также в Наро-Фоминском и Богородском городских округах, которые будут вырабатывать из отходов до 2,2 млрд кВт·ч электроэнергии в год. Общая стоимость проекта составляет около 155 млрд руб., ВЭБ планирует выделить в качестве кредитов не менее трети этой суммы, то есть минимум около 50 млрд руб. «Совместно с Газпромбанком мы планируем оказать компании «РТ-Инвест» услуги по привлечению 100% объема требуемого долгового финансирования, предоставить комплексный банковский анализ концепции проекта и финализировать структуру финансирования, в том числе с целью привлечения других финансовых институтов», — заявил тогда первый зампред ВЭБа Николай Цехомский.

Представитель ВЭБа отказался раскрыть размер процентной ставки по кредитам «РТ-Инвесту». В пресс-службе Минфина переадресовали запрос РБК в Минприроды; там и в администрации Подмоcковья (им Гордеев поручил разработать механизмы субсидий) пока не ответили на запросы РБК.

«РТ-Инвест» год назад стал крупнейшим региональным оператором по обращению с отходами в Подмосковье, выиграв право на вывоз и утилизацию мусора с трех из семи областных кластеров. В 2017 году компания ​выиграла специальный конкурс на строительство четырех заводов термической переработки отходов в Подмосковье и одного — в Татарстане.

Вложенные средства «РТ-Инвест» сможет вернуть через механизм, аналогичный договорам о предоставлении мощности, за счет гарантированных платежей энергорынка. В конце прошлого года компания рассматривала вариант размещения «зеленых облигаций» на 50 млрд руб. и просила у правительства госгарантий.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: вывоз мусора
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