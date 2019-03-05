Диалог без шор

OCCRP выпустила расследование об инвесткомпании Рубена Варданяна

«Тройка Диалог» работала с сетью из более 70 компаний в офшорах, через которую выводились деньги из России. Часть источников средств, по мнению авторов расследования, могли классифицироваться как подозрительные

Рубен Варданян (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Инвесткомпания «Тройка Диалог» Рубена Варданяна создала финансовую схему с участием офшоров, через которую перечисляла средства в благотворительный фонд принца Чарльза и другие зарубежные проекты. Об этом сообщает Guardian, опубликовавшая данные расследования журналистского ​Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Среди получателей средств от фирм из офшорной сети OCCRP называет, в частности, виолончелиста Сергея Ролдугина (о дружбе с ним рассказывал президент Владимир Путин), членов семьи экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова и людей ближнего круга самого Варданяна, пишет Meduza, которая также участвовала в изучении документов OCCRP.

Средства переводились через сеть из 70 офшорных компаний со счетами в Литве. Объем финансовых операций, которые прошли по этой схеме, ОCCRP оценил в $4,6 млрд. Всего журналисты получили данные об 1,3 млн банковских операциях.

На основе анализа банковских проводок OCCRP делает вывод, что таким способом деньги с неясными источниками происхождения смешивались с легальными денежными потоками и в обеленном виде поступали конечным получателям. При этом получатели могли не знать о происхождении денег, подчеркивают авторы расследования. Ключевым элементом схемы был литовский банк Ukio, закрытый в 2013 году.

По версии OCCRP, «Тройка диалог» поддерживала схему в рабочем состоянии с 2004 года. Одной из ключевых фигур в расследовании является Рубен Варданян, возглавлявший «Тройку Диалог» до 2012 года. OCCRP не выдвигает в отношении бизнесмена обвинений, но отмечает, что он мог получать выгоду от этой схемы. Сам Варданян опровергает, что компании из сети «Тройки Диалог» переводили средства, полученные незаконным путем.

В пресс-офисе Рубена Варданяна в ответ на запрос РБК заявили, что «Тройка Диалог» всегда действовала «в полном соответствии с принципами прозрачности и международными стандартами финансовой отчетности». «После продажи группы компаний «Тройка Диалог» Сбербанку в 2012 году г-н Варданян посвятил много времени и ресурсов филантропической деятельности. А обязательства инвестировать большую часть своего состояния на благотворительные проекты семья Варданяна взяла на себя еще в середине 2000-х годов. Более подробные комментарии будут даны после тщательного изучения фактов, упомянутых в публикациях», — говорится в заявлении.

«Факты, изложенные в статье, не имели и не имеют отношения к Сбербанку», — заявил РБК представитель Сбербанка. «Упомянутые операции совершались со счетов компаний, которые никогда не входили в периметр сделки по покупке Сбербанком компании «Тройка Диалог». Структуры Сбербанка не участвовали в сопровождении операций», — говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Все 76 «узловых» компании сети были созданы сотрудниками «Тройки Диалог», потому что «Тройка» платила за их обслуживание регистрационному агенту в Ирландии, пишет сооснователь OCCRP Дрю Салливан. Но OCCRP не знает, создавал ли специально эту систему менеджмент «Тройки» или Варданян, признает Салливан. Нет доказательств, что Варданян знал о функционировании сети. Впрочем, у OCCRP нет сомнений, что какие-то сотрудники «Тройки Диалог» преднамеренно вели эту схему, поскольку множество фейковых транзакций (например, экспортно-импортных контрактов, где в реальности никаких поставок товаров не было) инициировались с email-адресов «Тройки». Тем не менее, OCCRP не берется утверждать, что эти транзакции были нелегальными. Дело в том, что законы различных стран (а такие операции чаще всего охватывали несколько юрисдикций) могут по-разному относиться к таким сделкам. Для России вообще подобные системы перемещения денег через офшорные «технические компании» в 1990-х и 2000-х годах были в порядке вещей (business as usual) и зачастую использовались для легитимных целей (например, укрыть капиталы от потенциальных рейдеров), отмечает Салливан. В ряде случаев, однако, он считает, что сеть «Тройки Диалог» однозначно позволяла проводить незаконные операции, как, например, в случае с «топливной схемой» в аэропорту Шереметьево, когда десятки фирм-однодневок перепродавали друг другу авиатопливо.

OCCRP описывает несколько случаев перевода средств через сеть, когда источник денег не был достоверно известен. В 2009, 2010 и 2011 годах компания с Виргинских островов Quantus Division Ltd (одна из участвовавших в схеме) перечислила $200 тыс. в благотворительный фонд принца Чарльза. Эти деньги были направлены на «сохранение архитектурного наследия Англии», а именно — особняка Dumfries House. Та же компания оплатила €2 млн за участие рок-звезды Принса в корпоративе «Тройки Диалог» в 2007 году. €20 тыс. Quantus Division Ltd потратила на оплату участия Варданяна в конференции в Давосе.

$130 млн были перечислены в сеть «Тройки Диалог» от компаний, связанных с делом погибшего в тюрьме Сергея Магнитского и фонда Hermitage Capital Management. $37 млн были отправлены через эту схему от компаний, участвовавших в разбирательствах из-за подозрений в продаже авиатоплива в Шереметьево по завышенной цене.

Помимо благотворительного фонда принца Чарльза деньги из сети «Тройки Диалог» уходили и в компании, связанные с россиянами.​

Сергей Ролдугин

В период с 2007 по 2010 год связанные с Ролдугиным компании получили из сети «Тройки Диалог» $69 млн, подсчитали в OCCRP. Механизм передачи денег, как правило, был основан на выплате неустоек за невыполненные контракты. Компания заключала договор на покупку акций. Продавец условия договора не выполнял, после чего переводил компании неустойку за срыв контракта. По информации отдела по борьбе с отмыванием средств банка Ukio, за один месяц в 2010 году фирма International Media Overseas получила от одной из компании сети $5,8 млн. За один месяц неустойка платилась семь раз. В OCCRP заявляют о связи этой фирмы с Ролдугиным.

В общении с журналистами OCCRP Варданян заявил, что его компания никогда не вела дел с Сергеем Ролдугиным. Экс-глава «Тройки Диалог» допустил вероятность того, что через компанию инвестфонда могли проходить платежные поручения третьих лиц.

Соседи экс-губернатора

В расследовании упоминается также Анна Курепина — 80-летняя россиянка. В Москве она была прописана в одной квартире с Владимиром Артяковым. С 2007 по 2012 год Артяков работал губернатором Самарской области. В период между 2008 и 2009 годами она получила от фирм из офшорной сети кредит на €15 млн. В 2013 году компании, выдавшие пенсионерке деньги, закрылись. Ее долг не был возвращен.

В общении с журналистами OCCRP Варданян заявил, что не помнит о кредите Курепиной.

Приватизация РАО «ЕЭС»

Офшорные фирмы «Тройки Диалог» переводили деньги в сервисные энергетические компании, которые позднее переходили топ-менеджерам РАО «ЕЭС». С 2004 по 2005 год 178 млн руб. были переведены в уставные капиталы компаний «Энергомонтаж-Инвест», «Союзэнергоинжиниринг» и «Союзсетьстрой». Позднее они вошли в холдинг «Энергостройинвест», ставший подрядчиком Федеральной сетевой компании (ФСК). С 2002 по 2009 год главой ФСК был Андрей Раппопорт. С 1998 по 2008 год он был топ-менеджером РАО «ЕЭС России». Также он был миноритарным партнером «Тройки Диалог».

С 2006 по 2008 год сеть «Тройки Диалог» отправила на счет Агентства развития энергосистем 38 млн руб. В активах этой компании были «Мордовэнергосбыт» и «Владимирэнергосбыт». После 2009 года главой этой компании стал еще один топ-менеджер РАО «ЕЭС России» — Владимир Аветисян.

OCCRP связывает эти операции с приватизацией энергосектора в России. В этот период «Тройка Диалог» была финансовым советником РАО «ЕЭС».

В 2014 году расследователи из OCCRP и «Новая газета» раскрыли «молдавскую схему» вывода средств из России. По данным финансовой разведки Молдавии, всего по «молдавской схеме» было выведено 696 млрд руб. В 2017 году «Новая газета» и OCCRP опубликовали продолжение расследования. В нем говорилось о «крупнейшей в истории СНГ операции по отмыванию доходов». Ее журналисты назвали ​«ландроматом» (от англ. «прачечная»). «Русская прачечная» функционировала по меньшей мере с 2011 по 2014 год, деньги, выведенные из России, поступали на счета в 732 банках в 96 странах мира, их конечными получателями стали более 5 тыс. компаний из различных юрисдикций — от США и ЮАР до Китая и Австралии.