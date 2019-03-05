Сбербанк встает на куриные ножки

Зачем подразделение крупнейшего российского банка инвестировало в бизнес KFC

Сбербанк стал владельцем почти 10% в компании — франчайзи ресторанов KFC, которую развивают владельцы сети «Шоколадница». Благодаря инвестициям нового партнера франчайзи намерен увеличить количество заведений минимум втрое

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

«Сбербанк Инвестициям» с 21 февраля принадлежит 9,99% ООО «Эй Кей Ресторантс Раша», следует из данных ЕГРЮЛ. Это компания входит в группу «Шоколадница», которая с 2014 года является одним из российских франчайзи ресторанов быстрого питания KFC. Оставшиеся 90,01% общества по-прежнему принадлежат кипрской Lerondale Assets Ltd, бенефициары которой — Shoko Holding Ltd и бизнесмен Симан Поваренкин. Но с середины февраля доли кипрской компании находятся в залоге у «дочки» Сбербанка.

Вхождение в капитал «Эй Кей Ресторантс Раша» является частью комплексного финансирования развития сети ресторанов KFC, сообщила пресс-служба Сбербанка. Структура Сбербанка вложила деньги «в успешный бизнес» и реализовала сделку на условиях мезонинного финансирования, рассказал, в свою очередь, гендиректор «Эй Кей Ресторантс Раша» Алексей Чижов. Сумму сделки он не назвал, но отметил, что все привлеченные средств будут использованы на развитие: компания планирует увеличить число своих ресторанов KFC в Москве и Центральном федеральном округе до 100 в течение трех лет. Сейчас у «Эй Кей Ресторантс ​Раша» 30 ресторанов KFC. Сбербанк планирует и дальше инвестировать в развитие «Эй Кей Ресторантс ​Раша», добавил Чижов.

В российском подразделении американской Yum! Brands, владельце бренда KFC, и группе «Шоколадница» не прокомментировали сделку.

Как устроен бизнес KFC в России

Сеть фастфуда KFC (Kentucky Fried Chicken), специализирующаяся на блюдах из курицы, присутствует в России с 1993 года. Владелец бренда зашел на российский рынок через партнера — «Ростик групп» Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко. Первоначально ее рестораны открывались под брендом «Ростик'с». В 2005 году Yum! Brands договорилась с «Ростик групп» о совместном развитии бренда «Ростик'с — KFC» и в 2010 году выкупила права на российские рестораны, сохранив за сетью название KFC.

Сейчас в России работают более 750 ресторанов KFC, из них собственных (которые принадлежат российскому ООО «Ям Ресторантс Раша») — около 50, уточнила представитель российского офиса Yum! Brands Ирина Гущина. Выручка ООО «Ям Ресторантс Раша» по РСБУ в 2017 году составила, по данным базы СПАРК, 22,3 млрд руб., чистая прибыль — 1,6 млрд руб. Показателей за 2018 год пока нет.

Большинство ресторанов KFC​ в России открывают франчайзинговые партнеры. Крупнейший из них — польский холдинг Amrest: на конец 2018 года ему принадлежало 178 российских ресторанов KFC, а также 66 ресторанов Pizza Hut (бренд также принадлежит Yum! Brands). Согласно данным Роспатента, ООО «Амрест» является пользователем товарного знака KFC на основе договора коммерческой субконцессии с ООО «Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс». Оборот ООО «Амрест» в 2017 году составил 8,95 млрд руб.

Выручка ООО «Эй Кей Ресторантс Раша» в 2017 году — 1,16 млрд руб. Чистая прибыль — 16,4 млн руб.

Достаточно 9,9% В 2018 году стало известно, что ООО «Сбербанк Инвестиции» стало совладельцем расположенного возле Кремля подземного торгового комплекса «Охотный ряд» на Манежной площади. До этого комплекс целиком принадлежал бизнесмену-рантье Александру Занадворову. «Дочка» Сбербанка стала владельцем 9,9% «Охотного ряда».

Почему банки инвестируют в фастфуд

По итогам 2018 года российский рынок фастфуда мог вырасти на 5,4%, до 617,7 млрд руб., говорится в обзоре «Российский рынок быстрого питания 2018», подготовленного аналитиками «РБК Исследование рынков». Крупнейшей сетью на отечественном рынке фастфуда является McDonald's, на втором месте — KFC.

Россия — один из самых быстрорастущих рынков для Yum! Brands, следует из ее отчетности. За шесть лет с 2011 года доля российского рынка в мировых продажах KFC выросла вдвое, в 2012–2015 годах продажи росли каждый год более чем на 40%. В 2017 году на России приходилось уже 4% всех продаж KFC. Выручка российского подразделения за год увеличилась на 24% — это был самый высокий прирост среди всех регионов, в которых присутствует KFC. В отчете Yum! Brands за четвертый квартал 2018 года нет отдельных показателей по российскому рынку, но указано, что на долю России и Восточной Европы приходится 8% всех продаж KFC. Весь регион показал самый быстрый рост продаж — на 20% за год. К 2020 году KFC рассчитывает увеличить число ресторанов в России и СНГ до 1 тыс.

Предприятия российского фастфуда не падают в цене — об этом могут свидетельствовать сделки по продаже ВТБ долей в другой крупной сети фастфуда — Burger King. Банк инвестировал в этот проект в 2012 году. Тогда ВТБ приобрел за $50 млн 48,8% в совместном предприятии сети Burger King Corp. и ее франчайзи «Бургер рус», принадлежащего основному владельцу «Шоколадницы» Александру Колобову. Два года спустя, в 2014-м, ВТБ продал четверть этого пакета — 12,2% — уже за 900 млн руб., или $25 млн. Еще дороже стоил пакет 16,62% Burger King Russia, проданный банком в феврале 2018 года: 4,6 млрд руб., или около $80,9 млн. Его покупателем стал зарегистрированный на Кипре офшор Xomeric Holdings Ltd, связанный с украинской инвесткомпанией ICU банкиров Макара Пасенюка и Константина Стеценко.

Решение продать часть пакета Burger King в банке тогда объяснили хорошими показателями, а именно: достижением целевого уровня внутренней нормы доходности в 40% годовых. Сейчас ВТБ принадлежит 19,98% российского бизнеса Burger King.​