Янтарное помутнение

Калининградских полицейских обвинили в краже на 14 млн руб.

Оперативники МВД из Калининграда официально обвинены в превышении полномочий и многомиллионной краже янтаря из ювелирного магазина в ходе обыска. Полицейские объясняют дело тем, у совладельцев магазина — покровители из спецслужб

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Следственное управление СКР по Калининградской области предъявило обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК, до четырех лет лишения свободы), краже (ч. 4 ст. 158, до десяти лет) и воспрепятствовании предпринимательской деятельности (ч. 2 ст. 169, до трех лет) четверым оперативникам МВД, которые изъяли в одном из магазинов Калининграда 41 кг янтаря, узнал РБК.

Сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) арестовали в августе 2017 года — через несколько дней, после того как официальный представитель МВД Ирина Волк отчиталась об успешном изъятии в Калининграде более 164 кг нелегально добытого янтаря в результате серии оперативных действий. При этом в видеоролике МВД была использована запись обыска, который стал причиной преследования оперативников; запечатленный на ней человек в гражданской одежде, показывающий крупные куски необработанного янтаря, — арестованный впоследствии майор Роман Шароян.

Сейчас обвиняемые Роман Трифонов, Сергей Бешенцев, Роман Шароян и Иван Баклицкий завершают ознакомление с материалами уголовного дела, в марте прокуратура может утвердить им обвинительное заключение. После года в СИЗО полицейских отпустили под подписку о невыезде, они не были уволены и вернулись на службу.

Агент стала потерпевшей

Следователь по особо важным делам Павел Шибашов возбудил дело в отношении оперативников 23 августа 2017 года, в его основу легло заявление потерпевшей Татьяны Поповой — совладелицы и продавца магазина «Янтарная альтона». Следователь поначалу вменил полицейским превышение должностных полномочий. В постановлении о возбуждении дела говорилось, что оперативники при обыске грубо нарушали УПК (в частности, не допустили в магазин адвоката), а также изъяли часть янтаря и $12,5 тыс., спрятанных в туалете магазина, не отразив это в протоколе. К концу следствия обвинение оперативникам ужесточили, добавив еще две статьи. Мотив обвиняемых СКР теперь считает корыстным, следует из окончательной редакции обвинения, подписанной 4 октября 2018 года.

Как полагает СКР, инициатором обыска в «Янтарной альтоне» был старший оперуполномоченный по особо важным делам Роман Трифонов. Попова была знакома с полицейским около десяти лет (в списке контактов в ее телефоне он фигурировал как «Рома Опер») и ранее фактически была его агентом, следует из ее показаний. Занимаясь в прошлом риелторским бизнесом, она передавала оперативнику информацию о случаях отчуждения жилья у социально неблагополучных граждан, Трифонов, в свою очередь, знакомил ее с потенциальными клиентами.

Когда Попова стала заниматься янтарем, Трифонов по ее совету перешел на «янтарное» направление в УЭБиПК. Она стала рассказывать ему о черных копателях и китайских скупщиках янтаря-сырца. Кроме того, Попова утверждает, что помогала Трифонову найти покупателей на янтарь-сырец, который тот якобы забирал у черных копателей.

В июне 2017 года таможня задержала на границе несколько посылок с инкрустированными янтарем вазами, их отправителями были Попова и другая совладелица магазина, Анна Путылина. Предпринимательница рассказала, что обратилась к Трифонову и тот пообещал решить проблему. Тогда же Попова упомянула в разговоре с полицейским, что работает в магазине «Янтарная альтона», основные клиенты которого — туристы из Китая, Трифонов решил обокрасть Попову, считает следствие.

Ломом и ножницами

СКР полагает, что оперативники подделали материалы оперативной разработки и на основе ложного рапорта следователь МВД Екатерина Колесникова поручила им обыск в рамках одного из уголовных дел.

19 июля 2017 года полицейские в сопровождении сотрудников СОБРа пришли к магазину. Дверь им не открыли, выманить персонал магазина на улицу не получилось, и собровцы вскрыли стеклопакет с помощью лома и гидравлических ножниц. Владельцам и сотрудникам «Янтарной альтоны» не позволили присутствовать при обыске, утверждает следствие: Попову СОБР заблокировал в кабинете, совладельцев магазина Анну и Владимира Путылиных с адвокатом удерживали на улице. Внутри находились только два покупателя, которых оперативники положили на пол, досмотрели, отобрали у одного из них фрагмент янтаря и не отпускали до конца мероприятия.

При обыске полицейские вели себя грубо, утверждала Попова в показаниях: например, Бешенцев, со слов потерпевшей, заявил ей, что она будет «сидеть на нарах и плевать в пол».

Весь янтарь находился в магазине на законных основаниях и заведомо для обвиняемых не имел отношения ни к каким преступлениям, утверждает следствие. Часть янтаря (на 23 млн руб.) оперативники изъяли официально, а еще часть (на 14 млн руб.) — украли, спрятав камни в сумке ​из-под бронежилета вместе с инструментами собровцев, полагают в СКР. Видеонаблюдение соседнего ломбарда засняло, как полицейские выносят из магазина тяжелую сумку. Попова в своих показаниях предполагала, что похищенный янтарь был именно в ней.

В материалах дела есть рапорт о проведенном следственном эксперименте: Шибашов определял, помещается ли указанное количество янтаря в сумку, где уже лежат металлическая монтировка, саперная лопатка в чехле, электрошокер, молоток, бронещиток. Эксперимент подтвердил, что янтарь на 14 млн в сумку помещается; правда, перечисленные спецсредства в опыте не использовались — они могли повредить камень, указал Шибашов.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Общая стоимость ​вынесенного из магазина янтаря, согласно обвинению, составляет порядка 37 млн руб., их них ООО «Альтона» принадлежал янтарь на 32,5 млн руб. Остальное принадлежало Анне Путылиной (на 634,9 тыс.), Поповой (1,1 млн) и еще одной совладелице, Тамиле Гарбузюк (2,8 млн) — они, как полагает СКР, хранили в сейфовой комнате магазина свои драгоценности. Сейчас официально изъятый янтарь на 23 млн руб. возвращен потерпевшим.

Причиненный «Альтоне» ущерб СКР оценил в 33,8 млн руб. — в эту сумму помимо янтаря входят поврежденное окно, витрина, решетка радиатора, пол и плита короба в туалете, разбитая ломом камера видеонаблюдения и ее жесткий диск; оборванная при вскрытии сейфа проводка охранной сигнализации. Магазин после обыска прекратил работу, собственник помещения вскоре расторг с ООО «Альтона» договор об аренде.

Посылки в Китай и янтарь в банках с медом

Дело, в рамках которого полицейские обыскивали магазин, было возбуждено в УМВД по Калининграду в августе 2016 года по факту кражи янтаря на 4,3 млн руб. у местного предпринимателя Сергея Антонова. Неизвестные через окно проникли в его дом на территории садового товарищества «Фрегат» и вытащили мешок янтаря-сырца.

В июле 2017 года оперативник Шароян, как он утверждает, получил от агента информацию, что похищенные у Антонова камни могут быть в магазине «Янтарная альтона». Попова «может быть причастна к скупке янтаря, похищенного из домовладений, гаражей и офисных помещений», а также обороту незаконно добытого янтаря, сказано в рапорте Шарояна, на основании которого следователь санкционировала обыск.

Примерно в тот же период оперативники узнали, что Попова под видом изделий с янтарем незаконно отправляет за границу янтарь-сырец, заявил Шароян в своих показаниях. Во время обыска в «Янтарной альтоне» оперативники нашли коробки «Почты России», квитанции об отправке Поповой посылок гражданам Китая, а также тетрадь, где она, по версии оперативников, вела учет проданного китайцам товара.

Видео: источник в МВД

«Китай — основной потребитель продукции из янтаря, 2/3 всего мирового рынка потребления янтаря сосредоточено в этой стране. Там же и основные производства по переработке и созданию ювелирных изделий из янтаря», — рассказал РБК заместитель директора российского отделения Transparency International Илья Шуманов.

Во время обыска оперативники действовали строго в соответствии с УПК, утверждают они: в том числе предъявили постановление и предложили Поповой добровольно сдать незаконный янтарь. Недопуск адвоката полицейские объясняют тем, что она не предъявила им удостоверение. Камеры видеонаблюдения, по словам оперативников, были разбиты еще до их прихода. Существование янтаря, который был вынесен из магазина, но не попал в протокол, обвиняемые опровергают. Решение вызвать СОБР оперативники приняли, после того как к магазину подъехали четыре автомобиля с мужчинами спортивного телосложения, заявил в своих показаниях Бешенцев.​​

За обыском наблюдали проверяющая из центрального аппарата МВД Эльвира Ахмадеева, а также сотрудник пресс-службы УМВД Николай Скиба с видеокамерой, добавляют обвиняемые.

Часть янтаря в магазине хранилась не в сейфовой комнате и не на витринах, а за решеткой радиатора отопления, в заварочном чайнике, в полости над потолком и банках с медом, утверждали оперативники. По их словам, Поповой никто не мешал участвовать в обыске, и часть тайников она раскрыла самостоятельно. Документов, подтверждающих легальность происхождения янтаря, Попова оперативникам не предоставила (она говорила в показаниях, что документы принесла Путылина, которую не пустили в магазин). Некоторые камни были покрыты слоем грязи и пыли — по мнению полицейских, это был «копаный», незаконно добытый янтарь.

Видео: источник в МВД

Предположения обвиняемых о причастности потерпевших к контрабанде и скупке краденого янтаря «не входят в предмет доказывания по данному уголовному делу» (в отношении оперативников), сказали РБК в Следственном управлении СКР по Калининградской области. Эти предположения «проверялись следствием, но не нашли объективного подтверждения», добавили в пресс-службе, сославшись на отказы в возбуждении дел.

Видео: источник в МВД

Камни в чате

Что стало с украденным янтарем, в обвинении не уточняется: сказано лишь, что полицейские «распорядились им по собственному усмотрению»; при обысках у них драгоценностей не обнаружили. Однако визуально похожие камни сотрудники ФСБ потом изъяли у предпринимателя Максима Терещенко, которого Попова называет «мелким скупщиком янтаря».

«Зная Трифонова, я предположила, что данный товар будет в скором времени продан перекупщикам. В основном купля-продажа янтаря происходит через программу Wechat (китайский мессенджер и платежный сервис). Этой программой пользуются абсолютно все, кто занимается куплей-продажей янтаря на территории Калининградской области, в том числе граждане КНР, скупающие янтарь», — рассказала Попова.

Владельцы магазина стали мониторить профильные группы в мессенджере и в одной из них нашли объявление пользователя maksim777777sti о продаже янтаря-сырца. Некоторые камни были с «характерным рисунком», по которому Попова узнала похищенный у нее янтарь, рассказала она. О своей находке она сообщила сотрудникам ФСБ, которые в рамках контрольной закупки изъяли драгоценности у maksim777777sti​, им оказался Терещенко.

Продажа украденного при обыске янтаря Терещенко не была доказана следствием и не попала в окончательное обвинение, заявил РБК обвиняемый Бешенцев. По его словам, биллинг телефона Терещенко показал отсутствие разговоров с кем-либо из оперативников.

«Могущественные покровители»

Янтарь-сырец представляет большой интерес для скупщиков из Китая, которым переправляется контрабандным путем, заявил РБК Бешенцев. По его словам, бизнес местных жителей «не остался без внимания «могущественных покровителей» из силовых структур».

Уголовное преследование он объясняет связями владельцев магазина «Янтарная альтона» в правоохранительных органах. Попова, по его словам, упоминала своих покровителей во время обыска, обещая сотрудникам МВД «неприятности по службе».

Связаться с Поповой РБК не удалось, Анна Путылина отказалась от комментариев, сославшись на отсутствие разрешения следователя.

В пресс-службе регионального СУ СКР утверждения обвиняемых объяснили соображениями защиты и не стали их комментировать. РБК направил запрос в управление МВД по Калининградской области.