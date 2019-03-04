На пути дешевой ипотеки встали потребительские кредиты

Эксперты Альфа-банка проанализировали долговую нагрузку россиян

Закредитованность населения в 2018 году выросла до уровней трехлетней давности. Риски быстрого роста необеспеченного кредитования могут помешать планам снизить ставки для ипотеки в рамках майского указа, считают экономисты

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Рост долговой нагрузки населения из-за необеспеченных потребительских займов идет вразрез с необходимостью снижать ставки ради роста ипотеки, объявленного приоритетным в рамках нацпроектов. К такому выводу пришли эксперты Альфа-банка во главе с главным экономистом Натальей Орловой. Тенденции в банковском секторе, по их мнению, свидетельствуют против смягчения монетарной политики ЦБ.

Президент Владимир Путин 20 февраля поручил правительству и ЦБ принять дополнительные меры, чтобы снизить ставки ипотеки ниже 8%.

Несмотря на принимаемые ЦБ меры, рост розничного кредитования по итогам 2018 года достиг 22,4%, а отношение потребительских кредитов на душу населения к месячной зарплате достигло 133%, вплотную приблизившись к уровню 2015 года, отмечается в поступившем в РБК обзоре Альфа-банка о состоянии банковского сектора. Речь идет об объеме неипотечного долга в расчете на одного человека, деленном на среднемесячную зарплату в России. В 2017 году этот показатель составлял 122%.​

Меры не помогают

Хотя закредитованность населения все еще ниже максимума 2013 года в 170%, тенденция к росту этого показателя вызывает опасения ЦБ, поскольку слабо чувствительна к принимаемым регулятором мерам, указывают эксперты.