Телеканал Газета Журнал РБК+ Pro Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Крипто Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,15 65,45 EUR Нал. 75,21 74,39 USD Бирж. 65,83 -0,11 EUR Бирж. 74,69 -0,19 USD ЦБ. 65,81 -0,08 EUR ЦБ. 74,80 -0,16 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 3811,60 -106,40 IMOEX 2476,36 -0,07% RTSI 1185,01 -0,20% Brent 65,18 -0,43% DJIA 26026,32 +0,43% Nasdaq 7595,35 +0,83%
« Мы не просим США о военном вмешательстве
Лента новостей
Розница нового типа: зачем «Тяньши» открыла новый офис в Москве 10:59, Партнерский материал Конгрессмены в США потребовали помешать российскому влиянию в Венесуэле 10:48, Политика Позитивная установка: история одного из самых спортивных CEO в мире 10:45, PRO Как писатели и журналисты выдумывают истории — чужие и свои 10:45, Стиль Пакистан и Индия возобновили обстрелы в Кашмире 10:44, Политика Криптовалюты снова подешевели: рынок потерял $4 млрд за несколько часов 10:37, Крипто СМИ сообщили о конфликте со стрельбой у одного из роддомов Петербурга 10:36, Общество 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом 10:35, РБК и «Билайн» Бизнес «Дочка» АФК «Система» приобрела долю в производителе «Ессентуков» 10:25, Бизнес В Черном море потушили горевший полтора месяца танкер 10:22, Общество Илон Маск назвал дату премьеры нового кроссовера Tesla 10:13, Авто Telegraph заявила о присутствии 300 сотрудников российской ЧВК в Ливии 10:08, Политика Зимняя трасса: чем опасна и как по ней правильно ехать 10:02, РБК и Haval​ Генподрядчик объектов Универсиады потребовал ₽221 млн у мэрии Красноярска 10:00, Общество Тренер «Наполи» раскритиковал VAR за эпизод с падением Роналду 09:58, Спорт Показатель статуса: что должно быть у настоящего успешного человека 09:30, РБК и BMW Названы регионы с самыми недобросовестными плательщиками кредитов 09:19, Финансы Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору блинов в Масленицу 09:04, Общество Как придумывают необычное мороженое 08:57, РБК и ВТБ На своем опыте: как перейти на эскроу-счета и не разориться 08:52, PRO В Сети появились видео разрушений после торнадо в США 08:40, Общество Машина врезалась в израильских военных на Западном берегу Иордана 08:20, Общество Не сошлись с партнером: как перейти от творчества к управлению бизнесом 08:20, РБК и «Билайн» Бизнес Метод тыка: как открыть проекты в разных сферах и выбрать удачные 08:00, PRO Разница тарифов на вывоз мусора в регионах достигла почти 27 раз 07:40, Бизнес Глава Минобороны Германии назвала китайские ракеты угрозой для России 07:28, Политика Что поможет вам начать вести здоровый образ жизни: тест 07:17, РБК и Philips Можно ли заработать на российском электричестве 07:03, Quote
Газета
« Мы не просим США о военном вмешательстве
Газета № 021 (2976) (0403) Политика,
0
« Мы не просим США о военном вмешательстве
«От российского МИДа мы получаем только постоянные призывы к диалогу»
Объявивший себя и.о. президента Венесуэлы Хуан Гуаидо в интервью РБК рассказал о том, что будет с российскими инвестициями в случае прихода к власти оппозиции и что изменится, если Россия и Китай перестанут поддерживать Мадуро
Хуан Гуаидо (Фото: Carlos Becerra / Bloomberg)

В пятницу, 1 марта, в Москве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. По итогам российский министр заявил, что «на глазах у всего мира ведется циничная кампания, нацеленная на свержение законного правительства Венесуэлы», «оппозиция последовательно отвергает диалог с правительством Венесуэлы, следуя указаниям из Вашингтона». Он также отметил, что США могут устроить военную интервенцию в Венесуэлу.

Родригес заявила, что оппозиция в Венесуэле несостоятельна, не смогла прийти к власти посредством голосования и теперь хочет сделать это за счет силы.

В Венесуэле сохраняется двоевластие после того, как 23 января председатель оппозиционного правительству парламента Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. В этом статусе его признали США, большинство стран Латинской Америки и Европейского союза.

Избранному весной прошлого года Николасу Мадуро подчиняются правительство и армия, отдавать власть он отказывается. После переговоров с Родригес Лавров подтвердил российскую позицию: солидарность с законным правительством и поддержка президента Мадуро. Кроме России его продолжают поддерживать Китай, Боливия, Куба, Турция и несколько других стран.

Гиперинфляция и поддержка России: с чем Мадуро вступил во второй срок Еще 4 фото
Фотогалерея

Накануне Россия и Китай заблокировали в ООН резолюцию США, которая предлагала проведение в стране досрочных президентских выборов.

Хуан Гуаидо в письменном интервью ответил на вопросы РБК.

«От российского МИДа мы получаем только постоянные призывы к диалогу»

— Вы говорили, что оппозиция установила контакты с правительствами России и Китая. Насколько было сложно связаться с высокопоставленными лицами в Москве и Пекине? Легко ли представители России шли на контакт?

— Мы контактировали, в этом нет никакого секрета или тайны. Наше послание правительствам этих стран очень ясно: они могут сделать многое для Венесуэлы и внести свой вклад в восстановление нашей страны. От российского МИДа мы получаем только постоянные призывы к диалогу для урегулирования ситуации в Венесуэле. Тем не менее мы повторяем, что диалог должен быть конкретным, иначе он не имеет смысл​а. Переговоры, по нашему мнению, должны вестись о прекращении узурпации [власти] в Венесуэле, в противном случае они будут направлены на сохранение власти Мадуро.

Инженер из Варгаса: что известно о лидере оппозиции Венесуэлы Гуаидо
Политика

— Как часто вы общаетесь с представителями США? Общались ли вы с президентом США Дональдом Трампом напрямую? Давал ли он вам гарантии, что при любом сценарии Вашингтон останется на вашей стороне?

— С президентом Трампом я разговаривал по телефону, и мы поддерживаем связь с членами его администрации, в том числе с вице-президентом Майком Пенсом. Мы не предлагали, и у нас не просили никаких гарантий. Мы все знаем, что для прекращения кризиса в Венесуэле должна быть прекращена узурпация власти, и ценим поддержку, которую получили от президента Трампа, от конгресса Соединенных Штатов, а также от большинства мировых демократий.

«Мы не просим США о военном вмешательстве и не стремимся к нему»

— Вы объявили себя президентом более месяца назад, но Мадуро отказывается отдавать власть. Как вы думаете, становится ли с течением времени более вероятной американская военная интервенция?

— Я не объявил себя президентом. Я принял на себя полномочия, которые мне как председателю Национального собрания дает ст. 233 нашей Конституции в рамках закона о переходном периоде, утвержденного парламентом. Мы не просили США о военном вмешательстве и не стремимся к нему.

— Какие у вас законные основания оставаться и.о. президента после истечения 30-дневного срока, обозначенного в Конституции?

Основания изложены в законе о переходном периоде, принятом Национальным собранием Венесуэлы. В моей стране государственный переворот произошел, когда Николас Мадуро созвал и учредил нелегитимную Конституционную ассамблею, которая работает как синдикат. С этого момента незаконный режим Мадуро оказался на обочине демократии. Мы же намерены восстановить полноценную демократию с помощью предложенного нами политического пути.

Согласно ст. 233 Конституции Венесуэлы, председатель парламента занимает пост президента до проведения новых выборов, если действующий президент не может исполнять свои обязанности — по состоянию здоровья или в случае признания недееспособным депутатами парламента. После того как спикер парламента становится президентом, в стране в течение 30 дней должны быть проведены выборы. Этот срок истек 22 февраля.

— Ведут ли ваши представители какую-то деятельность с российскими компаниями или банками? Например, с «Роснефтью» и Газпромбанком?

— Нет. Абсолютно.

«Правительства России и Китая знают, что они не вернут инвестиции, пока Мадуро у власти»

— Что изменится, если Россия и Китай​​ признают вас президентом? Как вы считаете, риск потерять инвестиции — единственная причина, по которой Москва и Пекин не признают вас президентом?

— Они [Москва и Пекин] помогли бы осуществить переход власти в Венесуэле, если бы пропала иллюзия, что они его поддерживают. Правительства России и Китая знают, что они не вернут инвестиции, вложенные в Венесуэлу, пока Мадуро продолжает узурпировать власть. Мы, напротив, будем гарантией того, что долговые обязательства, законно заключенные моей страной, не будут аннулированы, поскольку наша цель — восстановить верховенство закона и восстановить венесуэльскую экономику.

— Мадуро предлагает вам сесть за стол переговоров, это правда? Почему вы не хотите? Есть ли у вас вообще контакты с его представителями?

— Венесуэльские демократические силы несколько раз пытались договориться с ним. Результат всегда один и тот же: больше политических заключенных, больше репрессий. Этот процесс он использует, чтобы выиграть время и лишить венесуэльцев еще больше прав.

— Кто-нибудь из представителей США предлагал вам, чтобы в случае прихода к власти оппозиции Венесуэла не выплачивала долг России? Если вы придете к власти, вы заплатите долг России и российским компаниям?

— Ни один чиновник в Соединенных Штатах не говорил мне этого. Я повторяю то, что я сказал: переходное правительство будет выполнять все законные внешние обязательства, и мы будем уважать иностранные инвестиции.

— Какими могли бы быть принципиальные различия между Венесуэлой Мадуро и Венесуэлой Гуаидо? Почему, по вашему мнению, военным выгодно переходить на вашу сторону, учитывая, что они пользуются привилегиями при нынешнем правительстве?

— Мадуро уничтожил национальные вооруженные силы, так ​же как и всю страну. Большинство офицеров не могут содержать свои семьи, в целом нет возможности прокормить войска. Наши военные не могут защитить нашу территорию из-за отсутствия подготовки и мотивации. И они знают это. Мы хотим спасти национальные вооруженные силы, чтобы они имели монополию на оружие и могли нести службу в пригодной для жизни стране: для них, их семей и для всех венесуэльцев. Мы не просим их вступить в партию, а просим уважать институциональность и подкреплять уважение к ней личным примером. Со своей стороны мы будем уважать их как профессионалов — офицеры будут расти в звании в соответствии со своими заслугами и стажем, а не по политическим мотивам или из-за личных симпатий.

Автор: Александр Атасунцев.
Теги: Хуан Гуаидо , Николас Мадуро , Венесуэла
Материалы по теме
Венесуэла заявила о попытке ввоза элементов оружия под видом гумпомощи Политика
Венесуэла собрала в ООН группу стран против вмешательства извне Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter