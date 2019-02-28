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Газета
ВШЭ не дотянула процент до Росстата
Газета № 019 (2974) (2802) Экономика,
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ВШЭ не дотянула процент до Росстата
Эксперты представили свой прогноз роста ВВП в текущем году
Эксперты не поверили в ускорение российской экономики после опубликованных Росстатом данных о росте ВВП на 2,3% в 2018 году. Консенсус-прогноз по текущему году ухудшился до 1,3%, следует из опроса НИУ ВШЭ
Фото: Кирилл Кухмарь / «Коммерсантъ»

Неожиданно высокая официальная оценка роста российской экономики — на 2,3% в 2018 году — не привела к росту оптимизма среди независимых экономистов​. Консенсус-прогноз по ВВП на 2019 год составляет 1,3%, написал заместитель директора института «Центр развития» ВШЭ Сергей Смирнов в обзоре «Комментарии о государстве и бизнесе» (есть у РБК).​

  • С 13 по 20 февраля Центр развития ВШЭ провел очередной квартальный опрос прогнозистов, в котором приняли участие 25 экспертов, в том числе аналитики Альфа-банка, BCS, Института Внешэкономбанка, ЛУКОЙЛа, Morgan Stanley, Nordea Bank, JPMorgan и др.
  • Прогноз прироста ВВП в 2019 году ухудшился на 0,1 п.п. по сравнению с консенсус-оценкой ​трехмесячной давности. Из 23 прогнозистов, принимавших участие в обоих опросах, четыре эксперта снизили свои оценки по текущему году на 0,5 п.п. и более, шесть — на 0,1–0,4 п.п., восемь — оставили оценки без изменений, и только пятеро повысили свои прогнозы на текущий год (не больше чем на 0,1 п.п.), говорится в обзоре.
  • Росстат в начале февраля неожиданно сообщил о росте ВВП в 2018 году на 2,3% (по сравнению с 1,6% в предыдущем году), что стало максимальным темпом роста экономики с 2012 года. Ключевую роль в оценке Росстата сыграл масштабный пересмотр вверх динамики строительных работ — с 0,5 до 5,7% за 11 месяцев 2018 года. Но экономисты не поверили в ускорение российской экономики. «Экстраординарную оценку роста ВВП в минувшем году (да, 2,3% в год теперь приходится рассматривать как нечто экстраординарное!) никто из экспертов не воспринял как начало долгожданной фазы ускорения», — констатировал Смирнов.
  • Результаты опроса экспертов совпадают с официальным прогнозом правительства по 2019 году: Минэкономразвития ожидает роста ВВП на 1,3%. Однако на 2020 год консенсус-прогноз экономистов составляет 1,8%, тогда как власти прогнозируют 2%. Экспертные оценки по росту в 2021–2025 годах остаются на 1,1–1,4 п.п. ниже прогнозов Минэкономразвития.
  • Российские показатели сильно отстают от среднемировых темпов экономического роста. Согласно январскому прогнозу МВФ, рост мировой экономики в 2019 году составит 3,5%. «Удельный вес России в мировой экономике, согласно консенсус-прогнозу, будет в эти годы понемногу сокращаться», — подчеркнул автор обзора.
  • Премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что правительство не устраивает качество роста российской экономики ввиду влияния на него разовых факторов. «Самое главное, что этот рост пока не ощущается нашими гражданами», — признавал Медведев. Президент России Владимир Путин в майском указе 2018 года поставил задачу обеспечить вхождение России к 2024 году в число пяти крупнейших экономик мира и выйти на темпы роста выше мировых.
Автор: Юлия Старостина.
Теги: российская экономика , консенсус-прогноз , ВВП
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