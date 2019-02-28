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Следствие добралось до заместителя
Газета № 019 (2974) (2802) Общество,
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Следствие добралось до заместителя
В Польше задержан топ-менеджер Пробизнесбанка
В Польше задержан фигурант дела о выводе денег из Пробизнесбанка через острова Кука и Лихтенштейн банкир Ярослав Алексеев. Его партнеры связывают преследование с разговором с Джорджем Бушем и планом выпустить «карту Навального»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Деньги на островах Кука

В Польше задержан вице-президент по корпоративным финансам Пробизнесбанка (головной банк группы «Лайф») Ярослав Алексеев. ​

В материалах дела (есть у РБК) утверждается, что в 2014 году Алексеев вступил в организованную группу, созданную председателем правления Пробизнесбанка Александром Железняком и президентом банка Сергеем Леонтьевым для хищения денег в особо крупном размере. По версии следствия, с сентября 2014 года по июль 2015 года банкиры незаконно присвоили 2,4 млрд руб. путем выдачи кредитов фиктивным компаниям. Алексеев отвечал за подбор юридических лиц для схемы. В итоге деньги были перечислены на подконтрольные банкирам компании и аккумулированы на счетах ООО «Коллекторское агентство «Лайф» и кипрской компании Vermenda Holdings Limited.

Леонтьев и Железняк скрылись от следствия в США и также были заочно арестованы Басманным судом и объявлены в международный розыск.

Из материалов Агентства по страхованию вкладов (АСВ) следствие получило информацию об обнаружении похищенных активов на счетах в банках на островах Кука и в Лихтенштейне. Генпрокуратура Лихтенштейна возбудила уголовное дело, а связанные с Леонтьевым активы на 7 млрд руб. были заморожены. Затем иностранные активы были арестованы уже решением Басманного суда Москвы по ходатайству СКР. На островах Кука в Capital Security Bank были арестованы деньги на сумму около $4,8 млн, а в Лихтенштейне в Bank Frick & Co — на $117 млн.

В документах финразведки Лихтенштейна отмечено, что Леонтьев в настоящее время является гражданином Кипра и зарегистрирован в Лимасоле (гражданство на острове можно получить, инвестировав в экономику более €2 млн). Кипрский паспорт был получен Леонтьевым в июне 2015 года, за два месяца до отзыва у Пробизнесбанка лицензии.

Как княжество помогало СК

В документах АСВ говорится, что в мае 2017 года Княжеский окружной суд города Вадуц в Лихтенштейне арестовал счета Леонтьева, а по представлению прокуратуры в отношении него было возбуждено уголовное дело об отмывании денег. Суд запретил банку распоряжаться активами Леонтьева до 18 мая 2019 года. Решение суда (есть в распоряжении РБК) было основано на материалах Службы финансовой информации Лихтенштейна (подразделение финансовой разведки). Аналитический отчет (есть у РБК) за подписью начальника регионального отделения финразведки Лихтенштейна Даниэля Телесклафа был направлен в прокуратуру и окружной суд.

В материалах дела говорится, что были арестованы личный счет Леонтьева, а также счета компаний, «экономическим представителем» которых он являлся. Среди них упоминается Holdco Ltd, на счете которой лежат $102,6 млн. В отчете финразведки Лихтенштейна уточняется, что «нельзя исключить, что средства, поступившие в банк Frick & Co и размещенные на счете Holdco, имеют отношение к похищенным в России средствам».

По версии российских силовиков, «значительные средства» из похищенных в Пробизнесбанке были выведены из России на счет Wonderworks Investment Ltd в лондонский офис банка Morgan Stanley, а затем $105,1 млн из них переведены на счет в банке Frick & Co (Лихтенштейн).

Леонтьев попытался оспорить арест активов. Юристы из компании Kobre & Kim, которые защищают интересы россиянина в США, наняли эксперта Кеннета Криса с Каймановых островов. На основе предоставленных Леонтьевым документов он сделал заключение, что принадлежащая банкиру Wonderworks получила с 2012 по 2014 год займы от компаний, связанных с Пробизнесбанком, на $359,6 млн. Но на эти деньги фирма торговала ценными бумагами и заработала $222 млн, а все займы были возвращены.

По версии эксперта, деньги были выплачены Леонтьеву в качестве дивидендов, которые и были арестованы в Frick & Co. Юристы Леонтьева настаивают, что прямой связи между заработанными деньгами и похищенными из Пробизнесбанка нет.

Сергей Леонтьев (Фото: Григорий Поляковский / «Коммерсантъ»)

Бывший владелец Пробизнесбанка обратился в суд Южного округа штата Нью-Йорк с ходатайством об отказе АСВ в праве преследовать его (АСВ выступает истцом по делу о хищении средств банка). Об этом говорится на сайте раскрытия судебной информации США. В АСВ отказались предоставить дополнительную информацию по делу Леонтьева.

Какие VIP-вкладчики потеряли деньги в банке

В России Леонтьева обвиняют в том, что он организовал вывод средств из Пробизнесбанка. Самые большие потери произошли от утраты портфеля ценных бумаг. Банк работал с офисами брокеров БКС в Лондоне и «Открытия» на Кипре. Следствие считает, что секретным договором Пробизнесбанк заложил свои ценные бумаги в пользу технических компаний Ambika и Merrianol. Эти фирмы взяли кредиты в «Открытии» и БКС. В дальнейшем деньги были выведены в кипрскую Vermenda. Кредиты возвращены не были, а Пробизнесбанк потерял большую часть портфеля ценных бумаг.

По данным источника, близкого к следствию, Пробизнесбанк привлекал VIP-вкладчиков, деньги которых выводились в Vermenda. Среди таких клиентов компания «Авилон» и ее совладелец Камо Авагумян, являющийся официальным представителем Генеральной прокуратуры Армении в России и странах СНГ, Диана Карапетян, дочь заместителя генпрокурора ​Саака Карапетяна, погибшего в прошлом году в вертолетной катастрофе, футбольный тренер Валерий Газзаев, хоккеист и государственный деятель Вячеслав Фетисов. Часть VIP-вкладчиков, потерявших свои средства, подали на Леонтьева в суд штата Нью-Йорк. Позиция Леонтьева заключается в том, что компания Vermenda и другие принадлежат не ему, а банку.

Валерий Газзаев подтвердил РБК тот факт, что в отношении руководства был подан коллективный иск от частных вкладчиков. «Подробностей я не знаю, это было очень давно, насколько я знаю, занимаются этими вопросами, но, как продвигается дело, не знаю», — отметил Газзаев. Фетисов не ответил по мобильному телефону, а с Дианой Карапетян оперативно связаться не удалось.

Как в деле появились Навальный и Буш

В 2018 году Леонтьев, выступая в суде штата Нью-Йорк, заявил судье Саре Нетберн, что дело против него политически мотивировано, а банкротство было инициировано представителями российских властей. В протоколе выступления банкир утверждает, что Пробизнесбанк был экспроприирован из-за его связей с властями США и Алексеем Навальным..

Наличие связей с властями США Леонтьев доказывал тем, что на одном из мероприятий в 2002 году, где банкир готовил презентацию, он ответил на вопросы американского президента Джорджа Буша. По словам Леонтьева, после мероприятия «один из советников Кремля в ходе частной встречи с банкирами» стал критиковать Леонтьева за диалог с Бушем. После этого банкир, по его словам, установил отношения с американским посольством в России, с представителями которого Леонтьев впоследствии встречался около 40 раз, говорится в протоколе суда. Также Леонтьев рассказал суду о неосуществившихся планах по выпуску «карты Навального» — кредитных карт с кешбэком для пожертвований в Фонд борьбы с коррупцией.

«В 2012 году ФБК прорабатывал с менеджментом банка («Банк24.ру», входил в группу «Лайф». — РБК) проект по выпуску карточки с кешбэком, доходы от которого шли бы в ФБК. Банк впоследствии от проекта отказался. Леонтьев и его структуры фонд или какие-то расследования не финансировали», — заявила РБК пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

В суде штата Нью-Йорк в поддержку Леонтьева выступил эксперт Андерс Ослунд, известный кампанией по борьбе с российскими «грязными деньгами» на Западе.

В беседе с РБК Ослунд указал, что находится в Вене и не имеет при себе документов о деле Леонтьева. «Но мне показалось, что ситуация вокруг Леонтьева — это захват его бизнеса, который был инициирован регулятором и Агентством по страхованию вкладов», — отметил он, уточнив, что этому процессу содействовали адвокаты юридической фирмы Quarum, которая находится под американскими санкциями в связи с «делом Магнитского».

Другим экспертом со стороны Леонтьева в суде Нью-Йорка выступил руководитель российской юридической фирмы «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Юрий Монастырский. Компания известна тем, что одним из партнеров в ней является Дмитрий Ловырев, сын генерал-полковника ФСБ Евгения Ловырева, руководителя департамента организационно-кадровой работы ФСБ.​ Эта же фирма ​представляет интересы кредитора с требованиями 2 млн руб. к Пробизнесбанку и пытается влиять на АСВ, утверждает источник в СКР.

РБК направил запрос с просьбой подтвердить эту информацию в коллегию адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры».

Что случилось с Пробизнесбанком

Пробизнесбанк лишился лицензии в 2015 году. Его признали банкротом. Центробанк выявил в кредитной организации масштабные операции по выводу активов, ущерб от которых оценивается в 34 млрд руб.

Агентство по страхованию вкладов направило в Московский арбитражный суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности девяти топ-менеджеров Пробизнесбанка. С них агентство требует взыскать 68,53 млрд руб.

Автор: Дмитрий Серков.
При участии: Полина Химшиашвили, Евгений Пудовкин, Максим Солопов.
Теги: Пробизнесбанк , арест , дело о хищениях , Алексей Навальный , Банки , Лихтенштейн , Сергей Леонтьев ...
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