Основной закон капитализма

Кубинцы на референдуме одобрили принятие новой конституции

Кубинские избиратели проголосовали за то, чтобы в республике появились президент и премьер, а в Основном законе — положения о свободном рынке и частной собственности

Голосование на референдуме по вопросу принятия новой Конституции (Фото: Ernesto Mastrascusa / EPA / ТАСС)

За что голосовали кубинцы

Жители Кубы по результатам референдума 24 февраля одобрили принятие нового Основного закона страны. «За» проголосовали 6,81 млн человек, или 73,3% избирателей, «против» — 7,6%, то есть около 700 тыс. человек. Явка составила 84,4%. Чтобы реформа состоялась, ее должно одобрить абсолютное большинство граждан (50% плюс один голос от общего числа избирателей).

Нынешнее изменение Конституции — самый масштабный пересмотр Основного закона Кубы почти за 40 лет его существования, хотя небольшие изменения вносились и ранее. Например, в 2002 году в третью статью, принятую в редакции от 1976 года, внесли положение о том, что Куба «никогда не вернется к капитализму» и останется социалистической страной.

Разработка нынешней реформы началась в 2013 году и ускорилась с приходом к власти Мигеля Диас-Канеля. В апреле прошлого года он сменил Рауля Кастро на посту председателя Госсовета и Совета министров. В июле разработанный проект был одобрен парламентом страны, после чего начались общественные консультации. Прошло около 112 тыс. слушаний, после чего конституционная комиссия во главе с первым секретарем ЦК компартии Раулем Кастро изучила все поданные поправки. В новой Конституции будет 229 глав — на 92 больше, чем в нынешней.

По словам Диас-Канеля, референдум по поводу изменения Конституции был голосованием «за мир и против империалистической интервенции в Латинскую Америку».

Как будут разделены руководящие посты

С принятием новой Конституции изменится система управления страной: будут учреждены посты президента и премьер-министра. Сейчас они формально совмещены и глава государства является председателем Госсовета и Совета министров. Пребывание президента у власти будет ограничено двумя пятилетними сроками. Рауль Кастро занимал правящие посты на протяжении десяти лет, а его брат Фидель — 32 года. До обновления Конституции главу государства также утверждал парламент.

Реформа спровоцирует цепную реакцию по обновлению органов власти, написала газета Miami Herald. В течение шести месяцев парламент должен будет принять новый закон о выборах, который определит правила избрания депутатов парламента, членов Госсовета, президента и вице-президента. Члены Госсовета, президент и вице-президент будут избираться из числа депутатов. Президент, в свою очередь, будет представлять парламенту своего кандидата на пост премьера, которого тот должен будет одобрить. Пост премьера в современной истории Кубы уже существовал: его занимал Фидель Кастро с 1959 по 1976 год.

В политическом блоке Основного закона сохранится упоминание о Коммунистической партии как об «основной направляющей силе общества».

Что изменится в устройстве экономики

В Конституции появится пункт, признающий «свободный рынок и новые формы собственности, в том числе частную», но в то же время сохранится положение о принадлежности государству основных производств и плановом характере экономики.

«В новой Конституции положение о частной собственности включено в раздел видов собственности, которые предусмотрены в стране. По сути дела, впервые прописано, что частная собственность является важным, хотя и дополняющим элементом в хозяйственной деятельности страны. В Конституции также будет прописано, что государство будет следить за тем, чтобы доходы в частном секторе не превышали разумный предел и не противоречили принципам социальной справедливости», — пояснил РБК советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников.

При Рауле Кастро законными были признаны более 200 видов самозанятости. Комментируя изменения в Конституции, тот говорил, что реставрации капитализма не произойдет, «частные предприятия будут действовать в строго очерченных рамках», а госкомпании сохранят ведущую роль в экономике.

Новая Конституция также признает «важность иностранных инвестиций для экономического развития страны». По оценкам кубинских властей, стране требуется ежегодно более $2,5 млрд привлеченных средств для развития национальной экономики.

«Иностранные инвестиции регулировались законом 2014 года, который был обновлен в 2018 году. Новая Конституция твердо определяет иностранный капитал как важную составляющую для экономического развития страны и дает все необходимые гарантии от экспроприации, то есть дает иностранному капиталу уверенность в сохранении своих вложений», — сказал Калашников.

Одним из самых резонансных пунктов при обсуждении реформы было предложение определить брак как союз двух людей, что дало бы основание для признания однополых браков. В итоге было решено сохранить существующую норму, что брак — это союз мужчины и женщины. В то же время в Основной закон был включен запрет на дискриминацию по половому признаку, на котором настаивали представители ЛГБТ-сообщества. Одним из главных защитников прав меньшинств на Кубе является Мариэла Кастро, дочь Рауля.