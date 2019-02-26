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МВД победило прекурсоры
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Газета
МВД победило прекурсоры
Газета № 017 (2972) (2602) Общество,
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МВД победило прекурсоры
Правительство поддержало запрет на оборот компонентов наркотических средств
Правительство поддержало предложение МВД запретить оборот веществ для синтеза популярных наркотиков. МВД регулярно изымает прекурсоры, но из-за их низкой концентрации не может привлечь изготовителей наркотиков к ответственности
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Что запретили

В России будут запрещены к обороту прекурсоры наркотических средств, за исключением использования в научных, учебных и экспертных целях, — вещества, из которых могут быть синтезированы наркотики в любой концентрации, следует из постановления правительства, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев 22 февраля. Речь идет только о прекурсорах из первого списка наркотических средств, в него включены наркотики, ​​ полностью запрещенные к обороту в России, и отдельные прекурсоры к ним. Копия постановления есть у РБК, его подлинность подтвердили в аппарате правительства​.

Среди веществ, которые входят в первый перечень, — дезоморфин, дипипанон, метадон, некоторые соли морфина и другие. Изменения в законодательство внесены по инициативе МВД. Полицейские часто находят в подпольных лабораториях запрещенные прекурсоры, но из-за их ​низкой концентрации изготовителей наркотика не могут привлечь к ответственности, рассказал РБК собеседник в аппарате правительства.

РБК направил запрос в МВД с просьбой уточнить, какие объемы прекурсоров в низкой концентрации обнаруживаются ежегодно.

Кого коснутся новые меры по борьбе с наркотиками

Инициатива МВД направлена на борьбу с потребителями наркотиков, которые синтезируют их самостоятельно, и с небольшими нарколабораториями, но не на борьбу с наркокартелями и организованной преступностью в этой сфере, считает глава организации «Трезвая Россия» Султан​ Хамзаев.

Документ не должен негативно сказаться на научных лабораториях, в том числе фармацевтических, или на больницах, где применяют наркотические вещества в медицинских целях, считает заместитель генерального директора фармацевтической компании Stada CIS Иван Глушков. «Речь идет только о первом списке, а это вещества, которые запрещены к обращению. Предложение МВД выглядит логично, поскольку изменить концентрацию опытному химику несложно», — пояснил он.

Что еще меняет постановление правительства

Постановление также устанавливает требования к тому, какие объемы веществ из первого перечня считать крупными и особо крупными для ст. 228.3 (незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ), 228.4 (незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ) и 229.1 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов) Уголовного кодекса.

Популярная химия

В последние годы в России растительные наркотики вытесняются синтетическими аналогами, следует из статистики МВД. «За последние шесть лет доля синтетических наркотиков в общем объеме изъятых веществ возросла с 5,7 до 22,4%. Росту способствует увеличение подпольного производства. В текущем году число ликвидированных лабораторий возросло на 14%», — рассказывал в декабре 2018 года первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД генерал-майор Кирилл Смуров.

Полицейские с начала 2018 года изъяли около 16 т наркотических веществ, сообщил Смуров в декабре: «Из незаконного оборота изъято 15,7 т запрещенных и подконтрольных веществ, в том числе 10,2 т наркотиков каннабисной группы, 3,2 т синтетических наркотических средств и 718 кг опийных наркотиков».

За последние пять лет количество наркоманов, зависимых от синтетических наркотиков, увеличилось в разы, отметил в разговоре с РБК глава организации «Трезвая Россия» Султан​ Хамзаев. «Так называемые классические наркотики, растительные, уступили синтетическим. Они дешевые и легкодоступные, но при этом более опасные: сильнее эффект привыкания, серьезнее последствия для здоровья», — сказал Хамзаев.​

Автор: Полина Звездина.
Теги: наркотики
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