МВД победило прекурсоры

Правительство поддержало запрет на оборот компонентов наркотических средств

Правительство поддержало предложение МВД запретить оборот веществ для синтеза популярных наркотиков. МВД регулярно изымает прекурсоры, но из-за их низкой концентрации не может привлечь изготовителей наркотиков к ответственности

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Что запретили

В России будут запрещены к обороту прекурсоры наркотических средств, за исключением использования в научных, учебных и экспертных целях, — вещества, из которых могут быть синтезированы наркотики в любой концентрации, следует из постановления правительства, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев 22 февраля. Речь идет только о прекурсорах из первого списка наркотических средств, в него включены наркотики, ​​ полностью запрещенные к обороту в России, и отдельные прекурсоры к ним. Копия постановления есть у РБК, его подлинность подтвердили в аппарате правительства​.

Среди веществ, которые входят в первый перечень, — дезоморфин, дипипанон, метадон, некоторые соли морфина и другие. Изменения в законодательство внесены по инициативе МВД. Полицейские часто находят в подпольных лабораториях запрещенные прекурсоры, но из-за их ​низкой концентрации изготовителей наркотика не могут привлечь к ответственности, рассказал РБК собеседник в аппарате правительства.

РБК направил запрос в МВД с просьбой уточнить, какие объемы прекурсоров в низкой концентрации обнаруживаются ежегодно.

Кого коснутся новые меры по борьбе с наркотиками

Инициатива МВД направлена на борьбу с потребителями наркотиков, которые синтезируют их самостоятельно, и с небольшими нарколабораториями, но не на борьбу с наркокартелями и организованной преступностью в этой сфере, считает глава организации «Трезвая Россия» Султан​ Хамзаев.

Документ не должен негативно сказаться на научных лабораториях, в том числе фармацевтических, или на больницах, где применяют наркотические вещества в медицинских целях, считает заместитель генерального директора фармацевтической компании Stada CIS Иван Глушков. «Речь идет только о первом списке, а это вещества, которые запрещены к обращению. Предложение МВД выглядит логично, поскольку изменить концентрацию опытному химику несложно», — пояснил он.

Что еще меняет постановление правительства

Постановление также устанавливает требования к тому, какие объемы веществ из первого перечня считать крупными и особо крупными для ст. 228.3 (незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ), 228.4 (незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ) и 229.1 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов) Уголовного кодекса.