ЦБ взялся навести справедливость

Начато официальное расследование причин взлета акций «Объединенных кредитных систем»

ЦБ назвал аномальным взлет котировок «Объединенных кредитных систем», принадлежащих НПФ «Благосостояние». За февраль компания подорожала в 75 раз, до 1,3 трлн руб. В Банке России намерены проверить сделки, повлиявшие на цену бумаг

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Капитализация компании «Объединенные кредитные системы» (ОКС) в понедельник, 25 февраля, выросла на 39,88%, до 1,3 трлн руб., свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. ОКС вошла в топ-10 самых дорогих российских компаний, оставив позади «Сургутнефтегаз», АЛРОСА, «Северсталь», НЛМК и «Яндекс».

Взлет котировок ОКС начался 7 февраля, когда ее бумаги подорожали с 740 до 1000 руб. (рост на 35%). С этого момента бумаги ОКС дорожают каждый рабочий день на 30% и более, но рост никогда не достигает 40%. Эта планка связана с регламентом Мосбиржи: выставить предложение для бумаг, не входящих в котировальные списки биржи, выше 40% от стоимости невозможно.

Число сделок с акциями ОКС ежедневно колеблется от 30 до 40, в них участвует несколько десятков бумаг (их количество ни разу не превысило 85 штук в день). В итоге 25 февраля цена одной акции превысила 55 тыс. руб. Максимальный объем торгов в рублевом эквиваленте, достигнутый в понедельник, — 2,8 млн руб.

«В данном случае аномальное изменение цен заметно всем участникам на рынке, которые принимают самостоятельные инвестиционные решения», — заявили РБК в пресс-службе ЦБ. — Мы намерены установить факторы, повлиявшие на ценообразование актива, в целях обеспечения справедливости рыночной цены».

По словам инвестиционного стратега «БКС Премьер» Александра Бахтина, рост котировок ОКС имеет нерыночный характер. «Ее абсолютно нельзя сравнить с компаниями, которые по капитализации теперь близки [к ней]. С точки зрения рыночной статистики нет какого-то предложения бумаг, поэтому рост выглядит совершенно необоснованным», — отмечает Бахтин.

Необоснованный всплеск

ОКС почти полностью принадлежит НПФ «Благосостояние», который управляет пенсионными резервами сотрудников РЖД. По данным из отчетности ОКС за 2017 год, всего 1,97% находится у миноритариев, остальное контролируют НПФ и его управляющие компании («Тринфико», «Трансфингруп», «Капиталъ» и «Лидер»). Еще 3,656% вложено в ЗПИФ «РВМ Капитал» (связан с УК «Благосостояние»). Этот паевой фонд 23 января проводил оценку акций ОКС и установил, что их рыночная стоимость составляет 786 руб. за одну бумагу.

Эмиссия акций ОКС составляет 23,7 млн штук, но в обороте всего 182 бумаги, сказали РБК в НПФ «Благосостояние». В НПФ предполагают, что для разгона стоимости ОКС используются «технические средства для трейдинга — торговые роботы», которые могут формировать торговую активность.

Бумаги ОКС не могут стоить больше 1000 руб., считают в фонде. «Стоимость акций ОКС в составе пенсионных резервов фонда в результате этого необоснованного всплеска цены не изменилась», — отмечают в НПФ. НПФ «Благосостояние» обратился в Банк России и Московскую биржу в связи со сложившейся ситуацией.

Фонд в своем обращении попросил ЦБ проверить сделку с бумагами ОКС, чтобы пресечь манипулирование рынком. В «Благосостоянии» попросили регулятора «применить к нарушителю меры воздействия», а также признать средневзвешенную и рыночную цену за одну акцию ОКС, установленную на основании февральских сделок, необоснованной и недействительной.​ По итогам торгов 25 февраля на сайте Мосбиржи средневзвешенная и рыночная цена установлена на уровне 54 920 руб.

«Эти вопросы находятся в введении регулятора»​, — сказали РБК в пресс-службе Московской биржи.

«Благосостояние» в конце года завершил акционирование: 50%​ минус одна акция фонда достались Газпромбанку, структура Россельхозбанка — «РСХБ Управление активами» — получила 19,5%, а РЖД оставили за собой 25% плюс одна акцию.

Ошибка или спекуляция

Партнер компании «НАФКО» Павел Иккерт назвал две возможные причины аномального поведения котировок ОКС. Либо некий круг лиц продавал и покупал бумаги, сознательно поднимая цену, либо же рост может быть связан с некорректной работой автоматических торговых систем, которые сегодня очень распространены и которым чужда обычная человеческая логика трейдера — они просто следуют алгоритму, предположил Иккерт.

Вряд ли повышение котировок связано с работой программы, не согласен аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «Там нет каких-то специфических сделок, которыми нужно было бы управлять в реальном времени, поэтому нет необходимости в программе», — говорит он. Речь скорее может идти о действиях, вызванных заинтересованностью в повышении капитализации компании, или просто о спекулятивных покупках, «чтобы как на росте биткойна заработать, когда кто-то разгоняет котировки, а потом продает по высокой цене». Правда, на акциях обычно так не делают, потому что это очень качественно зарегулированный актив, указывает Нигматуллин. Кроме того, это слишком явная манипуляция рынком, которая имеет хорошие перспективы оспаривания, отмечает он.

Как это было сделано на самом деле, сможет сказать только Центральный банк, который планирует расследовать эти сделки, отмечает аналитик. Сейчас проверкой манипуляций на рынках занимается департамент противодействия недобросовестным практикам Банка России. По итогам проверки (она может занимать до восьми месяцев) регулятор может выписать штраф или обратиться в правоохранительные органы с просьбой о возбуждении уголовного дела (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ). По этой статье (за манипулирование рынком, причинившим ущерб в особо крупном размере) может быть назначен штраф от 500 тыс. до 1 млн руб., а наказание может предусматривать и лишение свободы на срок до семи лет.

Впрочем, не более 40% случаев манипулирования заканчиваются применением штрафных санкций в отношении конкретных участников торгов, поскольку доказать наличие сговора или использования инсайдерской информации сложно, напоминает Иккерт.