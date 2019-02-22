ЦБ выводит любителей из игры

Четыре вопроса о возможных ограничениях на рынке форекс

ЦБ вновь поднял вопрос о запрете для обычных инвесторов играть на рынке форекс. Официально в России таких инвесторов около 10 тыс., но действующих через офшоры на порядок больше и им инициатива ЦБ никак не помешает терять деньги

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​Банк России предлагает закрыть доступ на рынок обмена валюты по свободным ценам (форекс) для неквалифицированных инвесторов. По мнению российского регулятора, большинство клиентов форекс-дилеров не осознают рисков игры на таком рынке.

Подобные предложения Банк России уже делал и в 2016-м, и в 2017 году. Сейчас оно прозвучало в связи с обсуждением в Госдуме законопроекта, который вводит новую градацию квалифицированных и неквалифицированных инвесторов и ужесточает критерии для получения статуса квалифицированного.

В рамках консультаций по документу «рассматриваются два подхода: ограничения [для неквалифицированных инвесторов] будут распространяться только на новых участников рынка и не затронут тех, кто до принятия закона уже получил доступ к рынку форекс, либо на всех игроков вне зависимости от того, играли ли они раньше на рынке форекс, — для нового доступа им нужно будет получить статус квалифицированного инвестора», сообщил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин в интервью ТАСС.

Кроме того, регулятор предлагает сократить кредитное плечо (для сделок на заемные деньги) для квалифицированных инвесторов с 1:50 до 1:30 (отношение депозита к конкретному лоту).

Какого числа инвесторов коснется инициатива

Число активных российских клиентов форекс-дилеров оценивается на уровне 9–10 тыс. человек без учета тех, кто задействован в подобных операциях с иностранными компаниями, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ. Относительно россиян, участвующих в форекс-операциях за рубежом, у регулятора нет данных.

Клиентов, которые торговали на рынке форекс через иностранные юрисдикции, примерно в 15–20 раз больше, то есть их число составляет 150–200 тыс. человек, из которых к квалифицированным можно отнести максимум 0,2–0,3%, оценил партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Клиентов, торгующих на рынке форекс через офшоры, более 500 тыс. человек, полагают в «ПСБ Форекс» — одном из четырех форекс-дилеров, имеющих сейчас лицензию ЦБ.

Последнее масштабное исследование рынка форекс проводилось три года назад, по итогам 2015-го. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» около 460 тыс. физических лиц пользовались услугами форекс-дилеров, их совокупный среднемесячный оборот в 2015 году составлял около $330 млрд. На долю трех крупнейших на тот момент дилеров — «Альпари Форекс», «Телетрейд Групп» и «Форекс Клуб» — приходилось 60% активных клиентов (278 тыс. человек) и 57% совокупного оборота ($189 млрд). Основной объем операций на рынке приходился на иностранные компании.

Почему ЦБ борется с форекс-торговлей

Доля инвесторов, которые зарабатывают на сделках рынка форекс, — менее 30%, а медианный инвестор рынка форекс в России теряет все свои средства за девять месяцев, сказал РБК профессор РЭШ Олег Шибанов, ссылаясь на исследование рынка. Банк России давно, как говорил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, «не в восторге от этого бизнеса». Но предыдущие инициативы Центробанка дальше обсуждения с участниками рынка не шли.

При этом в декабре 2018 года ЦБ аннулировал лицензии у пяти форекс-дилеров России, не связанных с банками, в том числе у крупнейших. Право работы в этом сегменте осталось только у «ВТБ Форекс», «ПСБ Форекс», «Альфа-Форекс» и «Финам Форекс». На российском рынке компании, у которых ЦБ забрал лицензии, работали только в качестве площадок для привлечения клиентов в зарубежные юрисдикции, объясняли в ЦБ. «Лицензия использовалась как прикрытие либо как реклама», — говорил тогда глава профильного департамента ЦБ Валерий Лях. У всех лишившихся лицензий компаний в России суммарно было всего 2 тыс. клиентов, при этом расходы на рекламу были основной статьей расходов, утверждали представители ЦБ.

Агрессивная реклама работающих на рынке форекс компаний привлекала на него людей, которые «искренне верят, что там можно заработать», не понимая, что вероятность получить обещанный доход очень мала, а вот проиграться, наоборот, очень велика, объяснял Швецов.

В настоящее время форекс-дилеры не проводят квалификацию инвесторов, отметили в ЦБ. Это связано с тем, что на форекс-рынок сейчас не распространяются положения режима, устанавливающего понятия квалифицированного и неквалифицированного инвесторов, пояснил Дмитрий Горбунов.

Кто может выиграть от ужесточения условий инвестирования на рынке форекс

Предлагаемая ЦБ инициатива затронет только клиентов регулируемого рынка форекс, указывают в «ПСБ Форекс», а большинство из них — неквалифицированные. С тем, что наибольшая часть инвесторов подпадает под понятие неквалифицированных, согласны и в «Альфа-Форекс».

Фото: Олег Яковлев / РБК

ЦБ фактически принимает решение о ликвидации легального рынка форекс в России, категоричны в «Финам Форекс». «От этого выиграют офшорные брокеры, а также представители смежных отраслей, например букмекеры, бизнес которых находится на пике. Интересы граждан России скорее пострадают. Как минимум они не смогут инвестировать на валютном рынке в российском правовом поле», — утверждают в компании.

Ограничивая доступ к регулируемому рынку, важно не создать условий для перехода клиентов к теневым участникам рынка, в том числе на зарубежные площадки, где отсутствуют требования к квалификации инвесторов, размеру кредитного плеча, а также ограничения по инструментам, указывает генеральный директор ООО «Альфа-Форекс» Сергей Николюк. «На наш взгляд, важно сохранить возможность для клиентов работать под защитой Банка России и саморегулируемой ассоциации форекс-дилеров, в том числе для тех клиентов, которые уже знакомы с рынком форекс, понимают его особенности и принимают его риски», — считает он.

«ВТБ Капитал Форекс» начал фиксировать приток клиентов, ранее отдававших предпочтение иностранным компаниям, говорит гендиректор компании Александр Сокологорский. В 2018 году объем операций клиентов «ВТБ Капитал Форекса», по его словам, вырос в семь раз, до 4,5 трлн руб., их доход в четвертом квартале составил 42 млн руб. «Ограничение доступа к рынку форекс только категорией квалифицированных инвесторов может привести к обратному перетоку клиентов в иностранные компании», — предупреждает Сокологорский.

ЦБ в своем регулировании рынка форекс пойдет до конца, и тот факт, что клиенты, работающие через зарубежные площадки, как бы не видны, его не остановит, считает Дмитрий Горбунов, прогнозируя, что Центробанк будет оказывать давление не на физлиц, а на юрлиц, которые предоставляют им такой доступ. «Форексников, которые самостоятельно открыли счет у зарубежного брокера, единицы, ведь там нужно общаться с техподдержкой на английском языке, самому защищать свои интересы», — отмечает юрист. «Юрлица, предоставляющие услуги доступа на форекс (а по сути, просто доступ на их сервер и возможность делать ставки на движения курсов валют) гораздо более заметны и уязвимы, у них есть бенефициары, с которыми регулятор может общаться, поэтому, полагаю, ЦБ удастся отрегулировать этот рынок в соответствии со своими представлениями», — резюмировал он.

Согласно еще одному находящемуся в Думе законопроекту, уже принятому в первом чтении, у ЦБ появится право принимать решение о блокировке сайтов, предлагающих финансовые услуги с нарушением требований законодательства, независимо от их юрисдикции и направлять в Роскомнадзор свое мотивированное суждение, пояснили в пресс-службе Банка России перспективы борьбы регулятора с привлечением клиентов на зарубежные площадки. После получения обращения ЦБ Роскомнадзор, в свою очередь, должен будет на его основе внести изменения в реестр сайтов, содержащих запрещенную к распространению в России информацию, и распространить его по операторам связи, которые будут блокировать доступ к такой информации.