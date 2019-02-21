Как не допустить новой эскалации конфликта в Сирии

У России, США и Франции особые интересы в Сирии, они общаются с влиятельными региональными игроками и являются постоянными членами СБ ООН. Согласованные действия этих стран помогут избежать возможной эскалации конфликта

После восьми лет кровавого конфликта, унесшего более 500 тыс. жизней, о стабильном мире в Сирии говорить по-прежнему не приходится. Авторы статьи могут расходиться в том, каким образом этот конфликт должен быть окончательно разрешен, однако разделяют обеспокоенность по поводу возможных новых обострений в самом ближайшем будущем. С одной стороны, возрастание рисков обусловлено решением США о выводе своих войск, с другой — нарушением баланса сил в конкретных взрывоопасных районах. Особую тревогу, на наш взгляд, вызывают четыре потенциальных сценария развития событий.

Сценарий 1. Наступление на Идлиб

Башар Асад начинает развернутое наступление в Идлибе при участии российских ВКС и ополчения, поддерживаемых Ираном. Хотя Москва и Дамаск прилагают усилия для координации своих действий в Идлибе, Кремлю становится все труднее противостоять давлению сирийского руководства, настаивающему на проведении крупномасштабной наступательной операции. Очевидным спусковым механизмом может стать неспособность Турции выполнить взятые на себя в сентябре 2018 года обязательства в Идлибе и переход большей части зоны деэскалации под контроль радикальной группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). Крупная операция повлечет за собой новый поток беженцев в Турцию и даже в Европу, а также возможную приостановку российско-турецкого сотрудничества в Сирии. Подобный сценарий может также привести к новому кризису в отношениях между Россией и Западом. Вероятность такого развития событий повысит возможное применение химического оружия, за которым, несомненно, последуют военные действия США и их союзников.

Сценарий 2. Турция против курдов

Турецкие войска и курдские формирования возобновляют боевые действия на севере Сирии. Пользуясь тем, что США объявили о выводе своих войск, турецкая армия может активизировать проведение операций против курдов. Турция ясно дала понять, что намерена продвинуться в районах, контролируемых курдами, и создать контролируемую Анкарой буферную зону на турецко-сирийской границе. В таком случае курды попытаются прийти к соглашению с официальным Дамаском. Не исключено, что соглашение может среди прочего подразумевать поддержку Асадом курдов и, соответственно, прямое столкновение Дамаска с Анкарой. В отношениях между Россией и Турцией возникнет серьезный кризис, а между Россией и Западом — новая напряженность. Кроме того, резкое обострение турецко-сирийско-курдского противостояния способно повлечь за собой очередную волну терактов как в Сирии, так и в Турции.

Сценарий 3. Иран против Израиля

Соглашение о перемирии на юго-западе Сирии перестает соблюдаться. Недовольные расширением военных операций Израиля в Сирии, иранцы и шиитские ополченцы возвращаются на Голанские высоты и вступают в прямой военный контакт с израильскими войсками. В ответ израильтяне, вероятно, увеличат масштабы воздушных налетов на Сирию. На ливано-израильской границе возможна активизация движения «Хезболла». Можно ожидать, что США поддержат наращивание Израилем военных действий и, возможно, даже проведение военно-воздушных операций на иранской территории. В этом случае нельзя исключать проведение «Хезболлой» массированного наступления на Израиль и в конечном итоге прямых военных действий США против Ирана, что поставит Москву перед очень сложным выбором.

Сценарий 4. Россия против Ирана

Российско-иранское партнерство в Сирии дает сбой. Скрытое и опосредованное соперничество между Москвой и Тегераном за влияние в Дамаске становится явным и прямым. Пророссийские и проиранские военные группировки начинают вступать в столкновения друг с другом. Из Тегерана звучат все новые и новые претензии в адрес Москвы: во-первых, в том, что она принесла иранские интересы в Сирии в жертву своему партнерству с Турцией и, во-вторых, что не наказала Израиль за нанесение воздушных ударов по иранским целям в Сирии. Турция и Израиль будут оказывать давление на Москву, чтобы заставить Россию окончательно встать на ту или иную сторону. Иран будет чувствовать себя все более изолированным и, скорее всего, пойдет по пути ужесточения своих позиций в отношении Сирии и Ближнего Востока и Северной Африки в целом. Вероятное разрушение Астанинского процесса приведет к эскалации насилия в Сирии.

Как избежать возможных кризисов

Конечно, изложенные сценарии являются гипотетическими. Также очевидно, что у каждого из этих потенциальных кризисов имеются своя логика, динамика и последствия. Стало быть, универсального средства противодействия им не существует. Можно тем не менее предложить три общие рекомендации, как минимизировать возможные риски.

Во-первых, следует найти работающую альтернативу масштабному наступлению в Идлибе, которая предотвратила бы дальнейшее укрепление позиций террористов в этом районе. Одним из вариантов может стать разработка комплексной контртеррористической операции с участием США, европейских стран, а также России и Турции, чтобы разобраться с «Хайят Тахрир аш-Шам» без опустошения всей территории Идлиба.

Во-вторых, заинтересованным сторонам надо договориться о преодолении возможных дестабилизирующих последствий вывода американских войск. Замораживание текущей ситуации может рассматриваться лишь как промежуточное решение.

В-третьих, важнейшим приоритетом должно стать предотвращение любых обострений на четырех фронтах, упомянутых выше, а также развития других негативных сценариев. Здесь также необходимы срочные консультации между ключевыми участниками и сохранение контактов на разных уровнях.

На практике сразу усадить всех региональных и международных игроков за стол переговоров не представляется возможным. У трех из них — России, США и Франции — имеются особые интересы, возможность общения со многими влиятельными региональными игроками, и эти три страны являются постоянными членами СБ ООН. Мы предлагаем этим трем государствам приступить к тесной координации усилий и разработать совместные или согласованные действия по вовлечению в процесс переговоров все другие стороны, участвующие в конфликте.