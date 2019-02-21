Клиенты сохраняют недоверие

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Газета № 014 (2969) (2102) Политика, 20 фев, 00:01
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ВЦИОМ узнал отношение россиян к предпринимателям
Более половины россиян по-прежнему не верят в возможность ведения честного бизнеса в стране, показал опрос ВЦИОМа. При этом подавляющее большинство граждан относятся к предпринимателям положительно
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Хороший, но нечестный бизнес

Подавляющее большинство россиян, 89%, к предпринимателям в России относятся положительно, и всего 6% отрицательно, показал опрос «ВЦИОМ-Спутник» (копия его итогов имеется у РБК). Налицо постепенное улучшение отношения россиян к бизнесу начиная с 2009 года — тогда положительно относились к предпринимателям 79% опрошенных. Доля тех, кто заявил о негативном отношении, также уменьшилась — в 2009 году она составляла 13%.

Но большинство респондентов, 62%, не верят, что в России можно вести честный бизнес, противоположного мнения придерживаются 34% опрошенных. По сравнению с 2007 годом россияне стали более оптимистичны: тогда эти показатели составляли 69% и 21% соответственно.

Основными препятствиями для открытия своего дела участники опроса назвали высокие налоги, бюрократию и общие финансовые затраты. Среди других проблем также назывались коррупция, административные барьеры и отсутствие поддержки властей.

Опрос ВЦИОМа также зафиксировал изменение предпринимательской активности: в 1991 году свой бизнес был только у 2% опрошенных, в 2013 году — у 5%, последнее исследование показало, что цифра выросла до 10%. Начать свое дело сейчас хотят четверть респондентов. За последние два года показатель немного вырос, однако он ниже пика в 34%, достигнутого в 2016 году. Чаще всего о желании иметь свой бизнес заявляли люди 45–59 лет, респонденты с высшим образованием, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 16 февраля 2019 года среди 1600 совершеннолетних россиян в формате телефонного интервью.

Надежды на предпринимателей

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров отметил, что «особенно ярко позитивный тренд [в отношении россиян к предпринимательству как к профессии] характеризует отношение россиян к малому и среднему бизнесу».

«Вероятно, надежды на помощь и поддержку государства в нынешних условиях настолько ослабли, что развитие предпринимательства видится не таким уж фантастичным способом улучшения экономической ситуации в стране», — добавил он.

«Существующая система государственного регулирования просто не позволяет вести частный бизнес так, чтобы ничего не нарушить»​, — прокомментировал РБК итоги опроса уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов. По его мнению, к предпринимателям предъявляется слишком много требований, в том числе противоречивых, и удовлетворить их все, сохранив при этом достаточную для развития бизнеса прибыль, нельзя.

Тем не менее положительное отношение 89% россиян к бизнесу — очень важный результат, считает Титов. Это означает избавление от «комплексов 90-х» и связывание надежд людей больше с предпринимателями, нежели с государством, в условиях ухудшения экономической ситуации.

«Пора менять курс, хватит уже правоохранителям все свои бизнес-налеты объяснять идеологически: мол, мы же чистильщики, а народ требует расправы с вороватым бизнесом, — призвал бизнес-омбудсмен. — Общественный тренд изменился — народ за бизнес, за людей, создающих добавленную стоимость, из которой платятся зарплаты и налоги, которые содержат вас, дорогие блюстители порядка. Относитесь к нам с должным уважением и защищайте наши права, а не народ от нас».

Согласно итогам опроса, только 13% респондентов когда-либо имели собственный бизнес.

По оценке Росстата, в 2017 году доля малого и среднего бизнеса в российской экономике составила 21,9% (итоги 2018 года еще не подведены). Нацпроект по развитию малого и среднего предпринимательства предусматривает, что вклад этого сектора в экономику России должен к 2024 году достигнуть 32,5%.

По результатам опроса Левада-центра, проведенного в 2015 году, больше половины опрошенных, 62%, считают, что деятельность среднего и малого бизнеса идет на пользу России. Крупному бизнесу россияне симпатизируют меньше — 47%. Большинство опрошенных предпочли бы быть наемным работником (48%), а не владеть собственным бизнесом (37%).

Согласно опросу ФОМ от июля 2016 года, 45% опрошенных считают неблагоприятными условия для развития малого и среднего бизнеса в стране, и только 35% называют их приемлемыми. В первую очередь респонденты выступают за снижение налогов для развития малого и среднего бизнеса (27%). Другими популярными предложениями были снижение процента по кредиту для развития бизнеса (19%), создание государственных программ поддержки (17%), выделение стартового капитала и финансовая помощь со стороны государства (14%).

Авторы: Маргарита Девяткина, Владимир Дергачев.
При участии: Маргарита Грошева.
Теги: малый и средний бизнес , опрос ВЦИОМа
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