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Ракеты «Триумфа» не смогли пересечь Ла-Манш
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Газета
Ракеты «Триумфа» не смогли пересечь Ла-Манш
Газета № 012 (2967) (1902) Политика, 18 фев, 19:01
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Ракеты «Триумфа» не смогли пересечь Ла-Манш
Как оказались сорваны поставки С-400 в Китай
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что попавшие в шторм ракеты для комплекса С-400, поставлявшиеся морским путем в Китай, пришлось ликвидировать. РБК выяснил обстоятельства этого форс-мажорного происшествия
Зенитные управляемые ракеты системы С-400 (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

​​18 февраля на проходящей в Абу-Даби военной выставке IDEX глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что Россия, реализуя в рамках подписанного контракта с Китаем поставку ракет для зенитного комплекса С-400, столкнулась с форс-мажорными обстоятельствами. «К сожалению, произошла авария. Судно, которое везло эти ракеты, попало в шторм, и были вынуждены все эти ракеты уничтожить», — рассказал глава российской госкорпорации.

Китай был первым зарубежным заказчиком российских зенитных ракетных систем С-400. О том, как происходила форс-мажорная поставка, — в материале РБК.

Как ракеты попали в шторм

В конце декабря 2017 года из порта Усть-Луга в Ленинградской области в Китай направилось судно с комплектующими для зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф». В районе пролива Ла-Манш оно попало в сильный шторм.

Согласно данным портала Wind Alert, предоставляющего погодные сводки для мореплавателей, сильное ухудшение погоды в проливе метеорологи зафиксировали 27 декабря. Шторм продолжался несколько дней, высота волн составляла от 2 до 4 м.

В результате груз был деформирован, и капитан принял решение вернуться. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) сообщали о нештатной ситуации на судне из-за шторма, но заявляли, что повреждения могло получить только «вспомогательное имущество».

Среди транспортируемого оборудования были многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) и зенитные управляемые ракеты, рассказывал РБК ранее источник в Минобороны и подтверждал источник в «Рособоронэкспорте»: «На судне была РЛС, несколько десятков зенитных управляемых ракет и запчасти: платы, ячейки, блоки». По словам одного из источников, общая стоимость перевозимого груза составляла около 1,3 млрд руб. Другой источник РБК, знакомый с процессом подготовки и исполнения контракта, эту цифру подтвердил.

В ФСВТС ранее РБК говорили, что «информация, раскрывающая финансовые условия контракта, а также количественные параметры поставляемой в рамках контракта техники составляют коммерческую тайну АО «Рособоронэкспорт».

Что такое С-400

Зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф» впервые была поставлена на боевое дежурство 6 августа 2007 года в подмосковной Электростали. ЗРС способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км. С-400 может сбивать на дальности до 60 км и тактические баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с. Радиолокационные средства ЗРС обеспечивают обнаружение воздушных целей на дальности до 600 км. Зенитные управляемые ракеты могут поражать аэродинамические цели на высотах до 27 км, баллистические цели — до 25 км.

Базовый состав С-400 включает в себя пункт боевого управления, многофункциональную РЛС, пусковые установки, всевысотную РЛС, зенитные ракеты и ракету сверхбольшой дальности, а также передвижную вышку для антенного поста.

О поставке зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» Россия и Китай договорились около четырех лет назад. В конце 2017 года началась реализация контракта, который источники «Ведомостей» оценивали в сумму около $3 млрд.

Кто перевозил С-400 в Китай

Источник РБК в Минобороны сообщил, что судно, перевозившее оборудование для С-400, принадлежит зарегистрированному в Мурманске судовладельцу. По данным сайта MarineTraffic, отслеживающего маршруты торговых судов, единственное судно судовладельцев из Мурманска, стоявшее в это время на рейде в районе Усть-Луги, это сухогруз «Никифор Бегичев», который вышел из порта 28 декабря и вернулся обратно 11 января. Его оператором выступает Хатангский морской торговый порт.

Это судно сигналов бедствия в Ла-Манше не подавало, сообщили РБК в пресс-службе береговой охраны Великобритании. Французская береговая охрана не ответила на запрос РБК. Получить комментарии от владельца судна не удалось.

Кто организовал поставку ракет

Поставка комплексов С-400 в Китай была организована через «Рособоронэкспорт». Договор на изготовление и поставку комплексов «Рособоронэкспорт» заключил с «Алмаз-Антеем» как с холдинговой компанией, сказал источник РБК в военно-промышленном комплексе. «Алмаз-Антей», в свою очередь, подписал контракт с заводом «Факел», а «Факел» подписал соглашение с московским машиностроительным заводом «Авангард», который выступил изготовителем. «В контракте прописано не только изготовление изделий, но и отгрузка, — отмечает источник РБК в военно-промышленном комплексе. — А в договорах с заводом-изготовителем было записано дополнительное требование, что упаковка должна соответствовать требованиям стандарта, обеспечивающего возможность перевозки всеми видами транспорта».

Международные стандарты транспортировки таких грузов определяются правилами, содержащимися в Международном кодексе морской перевозки опасных грузов (МК МОПОГ). Согласно кодексу, способы укрепления опасных грузов зависят от их типа и уровня опасности. Взрывчатые вещества должны находиться в специальном помещении, в котором исключена детонация.

Источник РБК в военно-промышленном комплексе говорит, что при креплении ракет при морских перевозках предусмотрена технология с использованием металлического основания, бруса, тросов и замков; эта технология передается капитану судна. По данным источника РБК, ракеты для С-400 на судне были погружены в два яруса. «Погрузка в два яруса технике безопасности не противоречит. Нижняя и верхняя упаковки должны были быть снабжены тросами, пропущенными через кронштейны самой упаковки в узлы трюма. Предварительный визуальный анализ показывал, что груз был перекрыт техническими лентами», — утверждает источник РБК, добавив, что при шторме ракеты в контейнерах «перемещались».

Другой собеседник РБК, знакомый с ходом расследования, отметил, что «там были фалы (страховочные канаты. — РБК), на которых написано: грузоподъемность — 2,5 т».

Собеседник РБК в «Рособоронэкспорте» утверждает, что «закреплено все было очень хорошо». «Ничего сдвинуться с места не могло. Дело было не в этом. Перевозимое оборудование просто залило морской водой — в том числе ракеты и РЛС», — сказал он.

Источники РБК в «Рособоронэкспорте» и в ВПК отмечают, что груз был застрахован. Сумму страхового покрытия и название компании-страховщика собеседники РБК уточнять отказались.​

Чем закончились переговоры с Китаем

Группа переговорщиков ездила в Китай для обсуждения ситуации, рассказал один из источников РБК в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, в рамках реализации контракта с Китаем сразу после происшествия стали рассматривать возможность замены поврежденного оборудования. По словам другого собеседника РБК, для отправки заказчику изготовят новую партию ракет.

По словам Сергея Чемезова, сейчас в России изготавливаются новые ракеты, которые будут отправлены Китаю.

Авторы: Инна Сидоркова, Петр Канаев.
При участии: Кирилл Сироткин.
Теги: «Ростех» , ракеты , С-400
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