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Дроны «Силком» оторвали от футбола
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Дроны «Силком» оторвали от футбола
Газета № 011 (2966) (1802) Общество, 15 фев, 09:01
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Дроны «Силком» оторвали от футбола
Российские военные отчитались о сбитых на Чемпионате мира беспилотниках
За время чемпионата мира по футболу российские военные предотвратили 50 несанкционированных полетов дронов, сообщил представитель Генштаба, впервые раскрыв подробности работы и характеристик комплекса подавления БПЛА «Силок»
Фото: Tim Goode / PA Images / ТАСС

От «Зонта» до «Силка»

Во время чемпионата мира по футболу-2018 в России наиболее эффективно проявили себя такие средства подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), как «Силок», «Маяк», «Следопыт-9м», «Зонт-1», «Зонт-2» и «Пелена​-ВКР». Об этом на форуме «Технологии безопасности» заявил председатель научно-технического комитета управления строительства и развития системы БПЛА Генштаба полковник Андрей Кайман.

О том, что военные во время футбольного первенства будут защищать российские стадионы от беспилотников в том числе с помощью комплекса «Силок», РБК сообщил со ссылкой на свои источники в мае 2018 года. Описание и характеристики экспериментального устройства «Силок» ранее в открытом доступе отсутствовали.

«Какие особенности использования, к примеру, изделия «Силок»? Тактика действий носила характер купольного покрытия объекта в зоне действий. Но в тех местах, где такой способ мешал работе систем радиосервиса, использовалось секторное покрытие объектов», — рассказал Кайман. Он также сообщил, что дальность разведки каналов управления БПЛА комплекса «Силок» — 1 км, дальность подавления — 4 км, дальность подавления (искажения) спутниковой радионавигационной системы (ГЛОНАСС/GPS) — 4 км. На практике это позволяет создать вокруг защищаемого объекта купол с радиусом 2 км, препятствующий доступу дронов.

Данных о других комплексах мало. Средство подавления дронов «Зонт» производится Объединенной приборостроительной корпорацией (входит в «Ростех»). Комплекс обеспечивает защиту техники от американских управляемых авиационных ракет с полуактивной лазерной и тепловизионной головкой самонаведения типа Maverick, американских управляемых артиллерийских снарядов типа Copperhead и способен скрыть технику под аэрозольной завесой при угрозе атаки.

Электронная газета forum-msk.org называет средство «Маяк» «мощным радиотрансляционным комплексом для целей радиоэлектронной борьбы». ​Единственное упоминание о комплексе «Пелена-ВКР» встречается на сайте госзакупок. В сентябре 2013 года Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт разместил объявление о закупке у единственного поставщика составной части научно-исследовательской работы «Пелена-ВКР». Начальная стоимость закупки составила 1 млн руб. О средстве борьбы с дронами «Следопыт-9м» информации в открытом доступе нет.

В настоящее время отмечается всплеск интереса к средствам борьбы с беспилотными летательными аппаратами, причем как в военном секторе, так и в гражданском, отметил представитель компании «Российские наукоемкие технологии» Илья Корольков. Кроме военных, у которых множество собственных разработок, такие системы активно применяют и другие силовые ведомства, а также службы безопасности для защиты спортивных сооружений, промышленных предприятий, важных и уязвимых объектов гражданской инфраструктуры, сказал эксперт. «Что касается средств подавления, упомянутых представителем Генштаба, то речь идет преимущественно о закрытых разработках, которые еще не вышли в массовое производство. Многие из них, скорее всего, находятся еще в стадии доработки», — добавил Корольков.

Видео: РБК

Десять тысяч бойцов против БПЛА

Хорошо себя проявили переносные средства, которыми были вооружены пешие патрули спецназа различных силовых ведомств, сообщил Кайман. По его словам, речь идет о средствах противодействия применению беспилотников «Ступор», «Багор», «Стрела-ЭКА», «Стилет» и «Фантом», внешне напоминающих длинноствольное стрелковое оружие.

Из перечисленных комплексов раскрыт внешний облик и характеристики только «Ступора». Общая длина системы — 1,16 м, масса в рабочем положении — 5,5 кг. На сайте магазина «Спецтех» указано, что стоимость переносного средства составляет 487 тыс. руб.

Атаковавшие российскую авиабазу Хмеймим беспилотники. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

За время ЧМ было предотвращено около 50 несанкционированных полетов БПЛА, из них — 14 аппаратов типа Mavic, один — Inspire, четыре — Phantom, два коптера кустарной сборки, остальные — неустановленного типа, рассказал Кайман. Кроме того, были задержаны около 20 операторов дронов, среди которых были не только россияне, но и граждане Китая, Мексики, США, Сербии и Марокко.

«Чтобы понимать масштаб усилий с нашей стороны по обеспечению безопасности чемпионата мира в интересах противодействия БПЛА, раскрою состав сил. Привлекались свыше 10 тыс. военнослужащих, значительное количество боевых кораблей, воздушных пилотируемых судов — вертолетов и самолетов — из-за того, что была достаточно широкая номенклатура городов-участников», — сообщил Кайман.

Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Согласно официальным данным, суммарно на матчах чемпионата побывали чуть более 3 млн человек.

Чем распространеннее, тем опаснее

В Генштабе рассказали, что наиболее распространены в России коптеры китайского производства грузоподъемностью до 1 кг, со временем полета полчаса-час, как правило, оснащенные оптико-электронным и навигационным оборудованием. Полковник показал несколько слайдов с дронами китайской компании DJI. Эти беспилотники могут осуществлять полет в автономном режиме на 5–7 км в течение получаса, добавил сотрудник Генштаба.

«Именно такие аппараты доступны в свободной продаже, в случае которой никак не идентифицируется ни продавец, ни приобретатель. Их производство и продажа никак не регулируются», — рассказал Кайман. По его словам, опыт российских вооруженных сил в горячих точках показывает, что незаконные вооруженные формирования и организованные преступные группировки используют именно эти изделия. «Они оснащают беспилотники устройствами сброса различных боеприпасов», — пояснил Кайман.​

Атаки БПЛА на российские базы в Сирии

В ночь на 1 января 2018 года авиабазу Хмеймим атаковали восемь дронов. Погибли два человека, были повреждены четыре самолета и два вертолета, взорван склад с боеприпасами. Минобороны факт атаки подтвердило, но отрицало, что атака была проведена с использованием дронов.

Другая атака БПЛА произошла в ночь на 6 января того же года — целями стали Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Об этом официально сообщило Минобороны. При атаке использовалось 13 беспилотников, семь из них были уничтожены ракетно-пушечными комплексами «Панцирь», остальные российским специалистам из подразделений радиоэлектронной борьбы удалось взять под контроль, утверждали в военном ведомстве.

Автор: Инна Сидоркова.
Теги: Академия Генштаба , Генштаб ВС , Чемпионат мира по футболу , беспилотники
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