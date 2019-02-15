Нацпроекты не зашли в регионы

Нацпроекты, за которые регионам придется отчитываться уже через два месяца, пока вызывают вопросы у властей субъектов Федерации и у Госдумы: не все соглашения об их финансировании подписаны, а по некоторым из них не хватает данных, показала дискуссия политиков и чиновников на Российском инвестиционном форуме в Сочи. В правительстве называют эту проблему технической.
Что происходит с финансированием
- Существенную часть нацпроектов, необходимых для выполнения майского указа Владимира Путина (детали о них на днях опубликовало правительство), должны будут выполнить регионы: на их полномочия приходится почти 5 трлн руб. расходов за шесть лет из 25,7 трлн руб. В основном профинансировать эти расходы за счет трансфертов должен федеральный центр.
- До середины февраля регионы должны заключить соглашения на предоставление субсидий. Но 14 февраля — последний день для соглашений, и часть из них по-прежнему не подписаны, заявил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров на сессии «Национальные проекты и регионы: главные вопросы в начале пути». Он привел статистику на 12 февраля: заключено было только 69,5% соглашений (2843).
- «У нас даже сегодня еще есть соглашения, которые в системе не сформированы. И сегодня [некоторые] регионы вообще пока о них представления не имеют». Если до 15 февраля соглашения не подпишут, средства на субсидии уйдут в резервный фонд правительства.
- Соглашения — это «технический момент», ответил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Последние два-три года работа с регионами была непростой, сказал он: «Не было возможности увеличить траты на инвестиции, социалку, потому что мы все были связаны одной задачей — не допустить дефолтов регионов».
- «Мы прекрасно понимаем, что осталось два дня, чтобы нам успеть заключить эти соглашения. Как по субсидиям, так и по целевым показателям (регионы при получении субсидий подписываются под KPI по нацпроектам. — РБК)», — заявил первый вице-премьер. Если деньги уйдут в резервный фонд, то их все равно придется направлять на выполнение нацпроектов, но по более сложным процедурам. Сумма незаключенных соглашений по состоянию на 13 февраля составляет 100 млрд руб., но к дедлайну — 15 февраля — она сократится, ожидает Силуанов.
- В целом федеральный центр несет 98% бюджетных расходов на нацпроекты, а регионы — лишь 2–3%, сказал первый вице-премьер.
Что происходит с KPI регионов по нацпроектам
- У регионов есть вопросы и к целям, которых они должны добиться. Макаров рассказал о письме Минэкономразвития в регионы с целевыми показателями: первая его версия была разослана в январе, а вторая, подготовленная по итогам обсуждения, — 12 февраля, но изменений в документе не было. Депутат поинтересовался, означает ли это, что регионы по их поводу «выразили восторг».
- «Главное — обсуждать не какие индикаторы, а что нужно сделать конкретно, чтобы на них выйти», — ответил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Министерство рассчитало для каждого региона, какими темпами должна расти его экономика, чтобы рост ВВП России был выше среднемирового.
- Но пока у регионов главная задача не инвестиции, а выполнение социальных обязательств, сказал Макаров: доля инвестиций в расходах консолидированных бюджетов субъектов снижается (с 13,4% в 2015 году до 10,8% в 2018-м). У Курганской области, например, был «абсолютный провал» по инвестициям, а ей нужно достичь роста на 8% в 2020 году.
- «Конечно, доля инвестиций, к сожалению, сокращается, потому что растут в первую очередь расходы на зарплаты [бюджетников]. Но в 2019–2020 годах и далее пойдут деньги на реализацию нацпроектов», — ответил Силуанов.
- «К любой методике есть масса вопросов. Нам сейчас надо как можно быстрее пройти этот этап, значения показателей по ходу дела, наверное, могут корректироваться, просто должна быть процедура их обсуждения», — заявил губернатор Пермского края Максим Решетников. Главное — понимать, как реализовать цели из нацпроектов, считает Решетников, и его регион уже обсуждает это с Минэкономразвития.
- Тульский губернатор Алексей Дюмин был менее позитивен: «Наш регион подписал 40 соглашений, четыре еще не пришли. Мы подписываемся под цифрами и под определенными показателями, не понимая, по каким методикам и из каких расчетов они делаются. До нас они не спущены и с нами не согласованы».
- «Национальные проекты — это, конечно, замечательно, но кое-что всегда надо подшлифовывать и вряд ли надо какие-то решения считать за догму», — заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.
Нужны ли новые полномочия
- Вице-премьер Татьяна Голикова призвала давать регионам больше свободы: «Иногда даже административные полномочия, которые должны быть едины по всей стране, мы подменяем финансовыми. Это очень опасная штука. Мы не даем развиваться регионам и не даем возможности им в отдельных случаях принимать свои решения, которые в том числе будут нацелены на обеспечение показателей национальных проектов, национальных целей, потому что мы считаем, что такого рода решения могут повлечь у них дополнительные расходы и потом у них [регионов] будет общая несбалансированность».
- Регуляторная гильотина нужна не только для требований к бизнесу, но и в отношении нормативных актов в регионах, заявил Силуанов (Минэкономразвития уже подготовило такой проект).
- «Может, вернемся к настоящему бюджетному федерализму, налоговому федерализму? Мы ведь спускаем не только цифры, которые они должны достичь, но и спускаем, как они должны достичь. Во всех этих методиках свободы маневра у них не остается», — поинтересовался Макаров.
- «Нужно ли сейчас говорить, что нужно кардинально пересматривать [полномочия регионов]? Мне кажется, что мы сейчас должны быть сконцентрированы на решении задач [майского] указа. Если мы еще одновременно начнем полномочия тасовать с финансовыми ресурсами, мало не покажется», — предостерег Силуанов.
«Должно отвисеться»
Тема реализации нацпроектов в регионах поднималась и на пленарном заседании Сочинского форума, в котором участвовал премьер-министр Дмитрий Медведев. Пермский губернатор Решетников рассказал о бюрократии при их выполнении.
«У нас нацпроекты — прорыв, а все наши процедуры и законодательство очень консервативны. Например, завтра наступает 15 февраля. Деньги приходят в регионы. Что дальше будет происходить? Большинство мероприятий реализуется в муниципалитетах, не на региональном уровне. Это значит, нам нужно принять порядок распределения денег по муниципалитетам, нам нужно подписать с ними соглашения и довести до них деньги. Это займет, если очень быстро будем бежать, месяц минимум. Это значит, деньги упадут в муниципалитеты ближе к концу марта.
Дальше муниципалитеты поставят это все в свои бюджетные росписи. Потому что, не определив лимит, в план-график закупок ничего не внести. Внеся изменения в план-график закупок, ты должен две недели отвисеться. Ты формируешь конкурсную документацию. Если у тебя хоть на рубль цена контракта отличается от того, что в плане-графике закупок обозначена, надо менять план-график, он должен снова две недели отвисеться. В результате если мы, уработавшись, правильно все эти квесты выполним, — а там в конце еще оспаривание ФАС всегда происходит, — то мы подписанные контракты получим по региональным деньгам в конце июня, по муниципальным — в конце июля. И потом будем настигать строительно-ремонтный сезон. А поскольку соглашения у нас однолетние, то в декабре мы повторим этот путь снова», — рассказал Решетников.
Медведев на эту речь отреагировал коротко. На вопрос, кто все-таки будет отвечать за результат — федеральный центр или регионы, он ответил: «Ответственность будет на тех, кто говорит, что «должно отвисеться».