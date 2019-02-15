Нацпроекты не зашли в регионы

О чем спорили правительство и власти субъектов Федерации на Сочинском форуме

Не все довольны началом финансирования нацпроектов — иногда регионам приходится подписываться под показателями, которых они не понимают, рассказали чиновники на Сочинском форуме

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Нацпроекты, за которые регионам придется отчитываться уже через два месяца, пока вызывают вопросы у властей субъектов Федерации и у Госдумы: не все соглашения об их финансировании подписаны, а по некоторым из них не хватает данных, показала дискуссия политиков и чиновников на Российском инвестиционном форуме в Сочи. В правительстве называют эту проблему технической.

Что происходит с финансированием

Существенную часть нацпроектов, необходимых для выполнения майского указа Владимира Путина (детали о них на днях опубликовало правительство), должны будут выполнить регионы: на их полномочия приходится почти 5 трлн руб. расходов за шесть лет из 25,7 трлн руб. В основном профинансировать эти расходы за счет трансфертов должен федеральный центр.

До середины февраля регионы должны заключить соглашения на предоставление субсидий. Но 14 февраля — последний день для соглашений, и часть из них по-прежнему не подписаны, заявил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров на сессии «Национальные проекты и регионы: главные вопросы в начале пути». Он привел статистику на 12 февраля: заключено было только 69,5% соглашений (2843).

«У нас даже сегодня еще есть соглашения, которые в системе не сформированы. И сегодня [некоторые] регионы вообще пока о них представления не имеют». Если до 15 февраля соглашения не подпишут, средства на субсидии уйдут в резервный фонд правительства.

Соглашения — это «технический момент», ответил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Последние два-три года работа с регионами была непростой, сказал он: «Не было возможности увеличить траты на инвестиции, социалку, потому что мы все были связаны одной задачей — не допустить дефолтов регионов».

«Мы прекрасно понимаем, что осталось два дня, чтобы нам успеть заключить эти соглашения. Как по субсидиям, так и по целевым показателям (регионы при получении субсидий подписываются под KPI по нацпроектам. — РБК)», — заявил первый вице-премьер. Если деньги уйдут в резервный фонд, то их все равно придется направлять на выполнение нацпроектов, но по более сложным процедурам. Сумма незаключенных соглашений по состоянию на 13 февраля составляет 100 млрд руб., но к дедлайну — 15 февраля — она сократится, ожидает Силуанов.

В целом федеральный центр несет 98% бюджетных расходов на нацпроекты, а регионы — лишь 2–3%, сказал первый вице-премьер.

Что происходит с KPI регионов по нацпроектам

У регионов есть вопросы и к целям, которых они должны добиться. Макаров рассказал о письме Минэкономразвития в регионы с целевыми показателями: первая его версия была разослана в январе, а вторая, подготовленная по итогам обсуждения, — 12 февраля, но изменений в документе не было. Депутат поинтересовался, означает ли это, что регионы по их поводу «выразили восторг».

«Главное — обсуждать не какие индикаторы, а что нужно сделать конкретно, чтобы на них выйти», — ответил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Министерство рассчитало для каждого региона, какими темпами должна расти его экономика, чтобы рост ВВП России был выше среднемирового.

Но пока у регионов главная задача не инвестиции, а выполнение социальных обязательств, сказал Макаров: доля инвестиций в расходах консолидированных бюджетов субъектов снижается (с 13,4% в 2015 году до 10,8% в 2018-м). У Курганской области, например, был «абсолютный провал» по инвестициям, а ей нужно достичь роста на 8% в 2020 году.

«Конечно, доля инвестиций, к сожалению, сокращается, потому что растут в первую очередь расходы на зарплаты [бюджетников]. Но в 2019–2020 годах и далее пойдут деньги на реализацию нацпроектов», — ответил Силуанов.

«К любой методике есть масса вопросов. Нам сейчас надо как можно быстрее пройти этот этап, значения показателей по ходу дела, наверное, могут корректироваться, просто должна быть процедура их обсуждения», — заявил губернатор Пермского края Максим Решетников. Главное — понимать, как реализовать цели из нацпроектов, считает Решетников, и его регион уже обсуждает это с Минэкономразвития.

Тульский губернатор Алексей Дюмин был менее позитивен: «Наш регион подписал 40 соглашений, четыре еще не пришли. Мы подписываемся под цифрами и под определенными показателями, не понимая, по каким методикам и из каких расчетов они делаются. До нас они не спущены и с нами не согласованы».

«Национальные проекты — это, конечно, замечательно, но кое-что всегда надо подшлифовывать и вряд ли надо какие-то решения считать за догму», — заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Нужны ли новые полномочия

Вице-премьер Татьяна Голикова призвала давать регионам больше свободы: «Иногда даже административные полномочия, которые должны быть едины по всей стране, мы подменяем финансовыми. Это очень опасная штука. Мы не даем развиваться регионам и не даем возможности им в отдельных случаях принимать свои решения, которые в том числе будут нацелены на обеспечение показателей национальных проектов, национальных целей, потому что мы считаем, что такого рода решения могут повлечь у них дополнительные расходы и потом у них [регионов] будет общая несбалансированность».

Регуляторная гильотина нужна не только для требований к бизнесу, но и в отношении нормативных актов в регионах, заявил Силуанов (Минэкономразвития уже подготовило такой проект).

«Может, вернемся к настоящему бюджетному федерализму, налоговому федерализму? Мы ведь спускаем не только цифры, которые они должны достичь, но и спускаем, как они должны достичь. Во всех этих методиках свободы маневра у них не остается», — поинтересовался Макаров.

«Нужно ли сейчас говорить, что нужно кардинально пересматривать [полномочия регионов]? Мне кажется, что мы сейчас должны быть сконцентрированы на решении задач [майского] указа. Если мы еще одновременно начнем полномочия тасовать с финансовыми ресурсами, мало не покажется», — предостерег Силуанов.

«Должно отвисеться»

Тема реализации нацпроектов в регионах поднималась и на пленарном заседании Сочинского форума, в котором участвовал премьер-министр Дмитрий Медведев. Пермский губернатор Решетников рассказал о бюрократии при их выполнении.

«У нас нацпроекты — прорыв, а все наши процедуры и законодательство очень консервативны. Например, завтра наступает 15 февраля. Деньги приходят в регионы. Что дальше будет происходить? Большинство мероприятий реализуется в муниципалитетах, не на региональном уровне. Это значит, нам нужно принять порядок распределения денег по муниципалитетам, нам нужно подписать с ними соглашения и довести до них деньги. Это займет, если очень быстро будем бежать, месяц минимум. Это значит, деньги упадут в муниципалитеты ближе к концу марта. Дальше муниципалитеты поставят это все в свои бюджетные росписи. Потому что, не определив лимит, в план-график закупок ничего не внести. Внеся изменения в план-график закупок, ты должен две недели отвисеться. Ты формируешь конкурсную документацию. Если у тебя хоть на рубль цена контракта отличается от того, что в плане-графике закупок обозначена, надо менять план-график, он должен снова две недели отвисеться. В результате если мы, уработавшись, правильно все эти квесты выполним, — а там в конце еще оспаривание ФАС всегда происходит, — то мы подписанные контракты получим по региональным деньгам в конце июня, по муниципальным — в конце июля. И потом будем настигать строительно-ремонтный сезон. А поскольку соглашения у нас однолетние, то в декабре мы повторим этот путь снова», — рассказал Решетников.

Медведев на эту речь отреагировал коротко. На вопрос, кто все-таки будет отвечать за результат — федеральный центр или регионы, он ответил: «Ответственность будет на тех, кто говорит, что «должно отвисеться».