Booking.com поставил НДС на комиссию

Крупнейший сервис для путешественников включил налоги в счета за свои услуги

Сервис по бронированию отелей Booking.com с этого года включает в счета своим российским партнерам 20% НДС за свои услуги по привлечению клиентов. Раньше политика сервиса позволяла предприимчивым отельерам сэкономить на налоге

Фото: Сергей Зимин / РБК

Что произошло

С января 2019 года Booking.com стал включать в счет за свои​ услуги помимо стандартной комиссии еще и НДС в размере 20%, рассказал РБК руководитель управляющей компании Hotel Consulting Роман Сабиржанов и подтвердили еще три владельца хостелов.

Как и другие сервисы бронирования, Booking.com, чьей головной структурой является зарегистрированная в Нидерландах Booking.com BV, берет с владельцев объектов размещения комиссию за услуги. Процент установленной сервисом комиссии за бронь, сделанную гостями через сайт Booking.com, зависит от страны и составляет от 10 до 25% в зависимости от типа объекта и того, где он расположен.

С комиссии, которую российские отельеры и владельцы апартаментов перечисляют сервису, сам Booking.com уже два года должен платить НДС. С 2017 года продажа электронных услуг иностранными организациями на территории России облагается НДС, напоминает эксперт компании «СКБ Контур» Наталья Бокова.

В имеющейся у РБК копии письма российским партнерам об изменении условий работы говорится, что с января 2019 года сервис обязан сам исчислять и уплачивать НДС с полученной им комиссии. В предыдущие два года Booking.com сам платил НДС только с комиссии так называемых незарегистрированных партнеров — физических лиц. Юрлица и индивидуальные предприниматели уплачивали его самостоятельно напрямую в налоговые органы. До сих пор обязанности налоговых агентов по уплате НДС с комиссии за Booking.com должны были выполнять сами владельцы отелей, подтверждает владелец компании Hotelinstinct, член правления и руководитель петербургского отделения НП «Лига хостелов» Алена Енова.

Чем недовольны владельцы хостелов и мини-отелей

Включение НДС в комиссионные счета может негативно сказаться прежде всего на малых средствах размещения — небольших хостелах, мини-гостиницах с номерным фондом до 50 номеров и апартаментах, указывает Сабиржанов из Hotel Consulting. Как правило, эти средства размещения используют упрощенную систему налогообложения (УСН). «Для предприятий на УСН Booking.com​ добавляет к счету 20% НДС, тем самым существенно увеличивая издержки малого гостиничного предприятия, — говорит Сабиржанов. — Сервис, пользуясь своим монопольным положением, просто переложил всю налоговую нагрузку на мелких предпринимателей».

Booking.com не просто самая востребованная в России система онлайн-бронирования отелей, но и в целом самый популярный интернет-ресурс туристической тематики, свидетельствуют измерения Mediascope. Ежедневно на сайт Booking.com и в его мобильное приложение со смартфонов и планшетов заходят 319 тыс. россиян в возрасте 12–64 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, с десктопов — 176 тыс.

По данным Booking.com, которые приводит Сабиржанов, только в Москве с сервисом сотрудничают около 4,5 тыс. хостелов, мини-гостиниц и апартаментов, в Петербурге — 1,7 тыс., а в целом в городах-миллионниках — 19 тыс. Количество индивидуальных предпринимателей, работающих по патентной системе налогообложения, которые сдавали в аренду находящиеся в собственности жилые и нежилые помещения, дачи, земельные участки, по состоянию на июль 2018 года достигает 32,3 тыс., следует из последних доступных данных Федеральной налоговой службы.

Фото: Александр Зеликов / ТАСС

Насколько обоснованы упреки

«Упрощенцы» действительно не признаются плательщиками НДС, за исключением тех случаев, когда они, в частности, выполняют обязанности налогового агента, указывает Бокова. Для добросовестных компаний, которые работали вбелую, ничего не изменилось, говорит гендиректор хостела «Кеды» и член правления московского отделения «Лиги хостелов» Антон Баталкин. Он объясняет: чтобы банк мог провести комиссионный платеж лицу, которое не является налоговым резидентом России, его местный партнер должен был оплатить НДС с этой комиссии и услуги банка по обработке трансфера, а после того как платеж пропускал валютный контроль, тот уходил уже в Booking.com.

Включение НДС в комиссионные счета Booking.com просто упростило процедуру его оплаты, говорят опрошенные РБК отельеры. При этом владельцы хостелов признают, что до 2019 года политика Booking.com позволяла кому-то из них не платить НДС.

Booking.com был готов принимать оплату комиссии любым способом, поэтому некоторые партнеры делали платеж не с официального счета ООО или ИП, а со своего личного счета как физические лица, поэтому налоговые органы не видели этот платеж, а уплату НДС местным партнером сам Booking.com не контролировал, объясняет один из собеседников РБК. По его мнению, подавляющее большинство владельцев мини-гостиниц оплачивали счета с карт физлиц. Теперь эта лазейка закрыта. С учетом НДС комиссия сервиса вырастает до 12–30%.

Booking.com зарегистрирован в российских налоговых органах и «соответствующим образом взимает НДС с партнеров, перечисляя его российскому правительству, в том числе в соответствии с новыми правилами, введенными в 2019 году», — ответила пресс-служба сервиса.

Вопрос не столько в том, включает ли Booking.com НДС в счет или нет, а в общей фискальной нагрузке на малые средства размещения, которые работают по упрощенной системе налогообложения, считает гендиректор отеля «МетаМосква» Сергей Дьяков. Он отмечает, что в отличие от крупных сетевых отелей, у которых каналы продаж дифференцированы, у небольших отелей на 20–40 номеров Booking.com обеспечивает 80% загрузки. Общие расходы на букинг составляют до 20% от оборота, что наряду с расходами на аренду и другими операционными расходами ставит под вопрос существование самого бизнеса, который в случае мини-отеля создает до 10–15 рабочих мест, не говоря о смежных бизнесах, резюмирует Дьяков. При этом повышать цены в текущей рыночной ситуации владельцы гостиниц не могут, констатирует Енова.