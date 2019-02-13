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Дома Леонида Маркелова станут казенными
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Газета
Дома Леонида Маркелова станут казенными
Газета № 008 (2963) (1302) Политика, 12 фев, 12:08
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Дома Леонида Маркелова станут казенными
Генпрокуратура подала иск на 1,5 млрд руб. к бывшему главе Марий Эл
Прокуратура потребовала обратить в доход государства имущество Леонида Маркелова, возглавлявшего Марий Эл более 15 лет. Это уже третий за последнее время подобный иск к бывшим должностным лицам — фигурантам дел о коррупции
Леонид Маркелов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

​Иск к бывшему главе республики

Генеральная прокуратура подала иск к бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову об обращении в доход государства его имущества, которое оценивается в 1,5 млрд руб. Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По его словам, Генпрокуратура просит суд передать в казну принадлежащие Маркелову жилой комплекс в природоохранной зоне в Марий Эл, квартиры, нежилые помещения, земельные участки в Москве и Марий Эл, а также иное недвижимое и движимое имущество и денежные средства. На все эти активы бывший глава республики не представил сведений о приобретении на законные доходы.

Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 по 2017 год. В апреле 2017-го, вскоре после отставки по собственному желанию, его задержали по подозрению в получении взятки. По версии следствия, учредитель птицефабрики «Акашевская» дал Маркелову более 235 млн руб. за покровительство и содействие при получении господдержки. Позднее было возбуждено второе дело — по статье о незаконном хранении боеприпасов: в доме Маркелова были обнаружены патроны. Кроме того, Маркелов стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями.

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Куренной напомнил, что заместителем генпрокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Маркелова и его сообщников по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки; до 15 лет лишения свободы) и ч. 2 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями; до семи лет лишения свободы).

Счет идет на десятки миллиардов

Это третий за последние несколько месяцев иск Генпрокуратуры в связи с резонансными коррупционными делами. В середине января прокуроры обратились в суд с требованием обратить в доход государства имущество бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна и еще 35 соответчиков (15 физических и 20 юридических лиц). По версии надзорного ведомства, в отношении их имущества не были представлены доказательства его приобретения на законные доходы.

Прокуратура обнаружила у обвиняемого в мошенничестве и получении взятки Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих компаний. Также по результатам проверки стало известно, что в собственности Шестуна находятся две базы отдыха стоимостью 274 млн руб. и 22 автомобиля стоимостью около 27 млн руб. Все имущество оценили в 10 млрд руб.

Александр Куренной пояснял, что соответчиками Шестуна являются его супруга Юлия, родители супруги, мать Шестуна, а также близкий круг родственников и друзей. Представитель прокуратуры отмечал, что если не задекларированное имущество было продано третьим лицам на законных основаниях, то к ним вопросов не будет, но Шестуну придется вернуть государству его денежный эквивалент, если прокуратура докажет в суде факт незаконного владения.

Адвокаты Шестуна Андрей Гривцов и Сергей Малюкин утверждают, что имущество, названное Генпрокуратурой, не имеет отношения к Шестуну и не подконтрольно ему через аффилированных лиц. «Мой подзащитный говорит, что некоторые из этих лиц ему вообще не знакомы», — сообщил РБК Гривцов.

Еще два крупных иска Генпрокуратура подала к бывшему сотруднику ГУЭБиПК МВД полковнику Дмитрию Захарченко. Первый поступил в суд в октябре 2017 года. Никулинский суд Москвы взыскал в доход государства 11 квартир, 16 машино-мест и четыре автомобиля (два Mercedes-Benz и два Porsсhe Cayenne). В казну были обращены также наличные в разной валюте на сумму свыше 8,5 млрд руб. и полукилограммовый золотой слиток. По решению суда наличные деньги должны были зачислить на счет управления Федерального казначейства по Москве, а золотой слиток передать в Гохран. Квартиры и машины подлежали передаче управлению Росимущества по Москве. В начале февраля прокуратура подала второй иск к Захарченко и его окружению — еще на 500 млн руб.

Приоритетное направление для Генпрокуратуры

В 2018 году заместитель генпрокурора Александр Буксман говорил, что контроль за крупными расходами чиновников, введенный с 2013 года федеральным законом, — приоритетное направление работы ведомства.

«Законодательством установлено, что в случае если чиновник или члены его семьи в течение года расходуют на приобретение недвижимости, транспортных средств или ценных бумаг сумму, превышающую общий семейный доход чиновника за три последних года, то в отношении такого чиновника принимается решение об осуществлении контроля за расходами», — говорил Буксман.

По его словам, этот контроль предполагает проведение специальной проверки, по результатам которой в случае неподтверждения законности происхождения денежных средств прокурор обращается в суд с иском об обращении этого имущества в доход государства.

Заместитель генпрокурора отмечал, что всего в суды было направлено более 100 исковых заявлений об обращении в доход государства имущества стоимостью свыше 12 млрд руб. То есть за пять лет прокуроры взыскали почти в два раза меньше, чем ожидается по трем резонансным делам последних месяцев.

Елена Панфилова, правозащитник и в прошлом вице-президент и исполнительный директор Transparency International, называет изъятие имущества чиновников в доход государства инновацией прокуратуры. «В бюджете не хватает денег, к тому же это очень круто с точки зрения популизма: мы изъяли золотой унитаз и распилим на пенсии», — сказала она. По мнению Панфиловой, выявленные и изъятые активы обязательно надо контролировать: «Я не верю, что ничего не прилипнет к рукам».

Автор: Дмитрий Серков.
Теги: Марий Эл , Леонид Маркелов , ОПГ , Генпрокуратура
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