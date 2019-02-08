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MS нанял лоббистов для стыковки с «Союзом»
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Газета
MS нанял лоббистов для стыковки с «Союзом»
Газета № 005 (2960) (0802) Технологии и медиа, 09:07
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MS нанял лоббистов для стыковки с «Союзом»
Как стартап Михаила Кокорича и Льва Хасиса будет зарабатывать на орбите
Американский стартап Momentus Space нанял лоббистов в США для получения лицензии на вывоз своего оборудования в Россию. Компания пытается решить проблему запуска небольших спутников и в случае успеха сформировать новый рынок
Лев Хасис  (Фото: Красильников Станислав / ТАСС)

Космический стартап Momentus Space, основателями которого выступают бизнесмен Михаил Кокорич и первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис, нанял фирму для лоббирования своих интересов в США. Соответствующее уведомление от юридической фирмы K&L Gates опубликовано в специальной базе сената США. Компания должна помочь Momentus Space, которая разрабатывает технологию перемещения объектов в космосе, получить экспортную лицензию. Как пояснил РБК Михаил Кокорич, лицензия нужна ​для экспорта оборудования компании​ в Германию и потом в Россию для интеграции с ракетой-носителем «Союз». Разработанный Momentus Space «космический тягач» должен решить проблему высокой стоимости доставки небольших спутников, например операторов связи, на орбиту.

«Нанимали лоббистов, чтобы ускорить получение лицензии во время government shutdown (временная приостановка работы правительства США из-за разногласий по вопросу финансирования, продолжалась с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019-го. — РБК)», — сообщил Кокорич.

Чем занимается космический стартап

Momentus была зарегистрирована в 2017 году в Санта-Кларе, штат Калифорния, Михаилом Кокоричем и Львом Хасисом. Для Кокорича это не первый космический проект — еще в 2012 году он создал компанию Dauria Aerospace. Она разрабатывает и производит малые космические аппараты нового поколения, а также комплектующие для них (служебные системы, датчики и т.д.). Почти сразу после создания компания выиграла контракт «Роскосмоса» на сборку двух сверхмалых космических аппаратов МКА-Н стоимостью 315 млн руб. Однако сотрудничество было неудачным — три аппарата, разработанных Dauria Aerospace, вышли из строя, а госкорпорация подала на компанию в суд. В ноябре 2018 года Momentus привлек $8,5 млн посевных инвестиций от американских венчурных фондов Prime Movers Lab, One Way Ventures, Liquid 2 Ventures и мексиканского Mountain Nazca, он также является участников стартап-акселератора Y Combinator. Запуск ракеты для демонстрации технологии запланирован на первый квартал 2019 года, отмечается на сайте.

Momentus разработала сервис для бюджетной доставки небольших спутников на оптимальные для них орбиты. Сейчас из-за высокой стоимости запуска отдельной ракеты небольшие спутники выводят в космос одновременно с тяжелыми аппаратами. Это позволяет заказчикам сэкономить, но в то же время небольшие спутники оказываются на той же орбите, на которую выводится тяжелый спутник, и часто это приводит к сокращению срока эксплуатации малых аппаратов. Momentus предложила решение, которое после вывода за пределы атмосферы небольшого спутника позволит «подтолкнуть» его на нужную орбиту. Это тягач, который работает на воде: предполагается, что с помощью микроволн вода будет разогрета до высокой температуры, перейдет в состояние плазмы, произойдет извержение высокоскоростного потока пара в космос, который создаст импульс и приведет тягач в движение.

Технологию планируется протестировать в первом квартале этого года: ракета-носитель «Союз» запустит спутник с оборудованием Momentus с территории России. Для этого его необходимо перевезти с территории США на территорию Германии, а затем России, что требует получения экспортной лицензии.

В начале февраля Momentus подписала контракт с немецкой компанией Exolaunch (ранее ECM Space) на сумму $6 млн. В рамках него стартап будет оказывать услуги по перемещению спутников на низкую околоземную орбиту в 2020 году с помощью сервиса под названием Vigoride, а также геосинхронную орбиту в 2021 году с помощью сервиса Vigoride Extended. Также компания подписала необязательные соглашения с рядом организаций по всему миру на общую сумму около $400 млн, писала The Wall Street Journal на днях. Система Vigoride предназначена для перемещения космических аппаратов массой до 250 кг, предварительная стоимость ее использования составляет $1,2 млн. На следующем этапе компания планирует также запустить расширенную версию сервиса Vigoride Extended (300 кг и $4,8 млн).

​О перспективах проекта — в материале «РБК Prо».

Авторы: Александра Посыпкина, Анна Балашова.
При участии: Иван Ткачёв.
Теги: Космос , Михаил Кокорич , Лев Хасис , спутники
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