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Еврозона теряет процент
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Газета
Еврозона теряет процент
Газета № 005 (2960) (0802) Экономика, 07 фев, 17:29
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Еврозона теряет процент
Пересмотрен прогноз по росту экономик стран ЕС
Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП Германии в 2019 году с 1,8 до 1,1%, Италии — с 1,2 до 0,2%, еврозоны в целом — с 1,9 до 1,3%. Существует риск дальнейшего понижения. И это не очень хорошая новость для России
Засуха в Германии. Июль 2018 года (Фото: Wolfgang Rattay / Reuters)

Еврокомиссия, исполнительный орган ЕС, пересмотрела в сторону понижения свои осенние прогнозы по росту европейских экономик.

Существенно понижен прогноз по росту в 2019 году крупнейшей экономики союза — Германии, на которую приходится около 30% ВВП зоны обращения евро — до 1,1% (в ноябре предполагался 1,8%). Самый низкий темп роста прогнозируется по Италии — лишь 0,2% (был 1,2%).

«Риски остаются существенными и проистекают главным образом из потенциальных ошибок в экономической политике по всему миру», — отмечает Еврокомиссия. В США повышается риск сжатия бюджетных расходов в 2020 году по мере затухания эффектов фискальных стимулов (в частности, снижения налогов) администрации Дональда Трампа. Китайская экономика может замедлиться более резко, чем ожидается, и многие развивающиеся рынки уязвимы к внезапным изменениям глобального восприятия рисков.

По сравнению с ноябрьским прогнозом Еврокомиссия понизила оценки роста в 2019 году всех экономик еврозоны, кроме Греции и Мальты. Прогноз по росту ВВП всей еврозоны понижен с 1,9 до 1,3%.

Тяжеловесы вырастут медленнее

Рост ВВП Германии в 2018 году замедлился до 1,5% после средних 2,1% в предыдущие четыре года. В третьем квартале немецкая экономика сократилась (на 0,2%) впервые с 2015 года, а промышленное производство в стране снижалось в декабре четвертый месяц подряд (главным образом из-за падения строительства и выработки электроэнергии). Темпы роста экспорта в 2018 году замедлились. К проблемам добавился рекордно низкий уровень воды в главной речной артерии Германии — Рейне — из-за аномально сухого лета. Загрузка судов сократилась, обмеление немецких рек могло снизить экономический рост в 2018 году на 0,7 п.п., оценил JPMorgan.

Главный немецкий биржевой индекс DAX в 2018 году показал худший результат с 2008 года, снизившись на 18%.

Экономика Италии уже находится в технической рецессии (два квартала снижения ВВП подряд). В четвертом квартале ВВП страны сократился на 0,2% к предыдущему кварталу. Это уже третья рецессия с 2008 года: Италия, на долю которой приходится около 15% ВВП еврозоны, традиционно является одним из экономических аутсайдеров в Европе. Прогноз относительно роста ВВП Франции, второй экономики еврозоны, понижен с 1,6 до 1,3%.

Что это значит для России

Еврокомиссия указала на исключительный уровень неопределенности, относящийся к торговой политике и будущим взаимоотношениям Евросоюза и Великобритании после Brexit. Базовый прогнозный сценарий сопряжен с множеством понижательных рисков. Например, по-прежнему сохраняется неопределенность относительно возможных договоренностей США и Китая в торговой сфере. А хаотический выход Великобритании из ЕС может привести «к более разрушительным эффектам для торговых отношений ЕС и Великобритании и экономической активности в Европе», чем сейчас предполагается.

Замедление экономики еврозоны может повлиять на торговые отношения с Россией, говорит директор Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Александр Кнобель. Более медленный экономический рост, как правило, означает более низкий спрос на товары, в том числе импортные. Кроме того, государства еврозоны могут начать в условиях замедления принимать меры по защите своих производств, в частности вводить антидемпинговые пошлины, хоть и не в таких объемах, как США.

По итогам 2018 года товарооборот России и Евросоюза вырос на 19%, до $294 млрд, следует из статистики ФТС. Импорт России из ЕС практически не изменился, а российский экспорт в Европу вырос на 28%, до $205 млрд.

«Снижение темпов роста еврозоны усиливает конкуренцию между странами ЕС и странами остального мира, в том числе Россией. Один из путей улучшения своего положения для них [европейских компаний] в условиях ухудшающейся конъюнктуры — лоббировать ограждение от внешних участников. Они всегда это лоббируют, но чем ниже темпы роста, тем у них больше аргументов», — говорит Кнобель.

Авторы: Иван Ткачёв, Антон Фейнберг.
Теги: Еврокомиссия , Евросоюз , Германия , Италия
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