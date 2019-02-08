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Россияне проголосовали за президента Венесуэлы
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Газета
Россияне проголосовали за президента Венесуэлы
Газета № 005 (2960) (0802) 00:00
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Россияне проголосовали за президента Венесуэлы
ВЦИОМ узнал мнение граждан нашей страны о ситуации в Латинской Америке
Больше половины россиян следят за событиями в Венесуэле, 20% считают ответственными за кризис другие страны и США. Эксперты объясняют отношение россиян позицией государственных СМИ
Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Взгляд с экрана

За политическим кризисом в Венесуэле следят больше половины граждан России — 57%, из них 14% — пристально, следует из опроса, проведенного 30 января Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты исследования имеются в распоряжении РБК. В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.

20% из тех, кто интересуется ситуацией вокруг Венесуэлы, считают происходящее в латиноамериканской стране провокацией со стороны других стран, в частности США. Еще ​16% опрошенных характеризуют ситуацию в Венесуэле как «переворот и безвластие», а 3% — как «борьбу за ресурсы». Однако почти половина респондентов (43%) затруднились назвать причину кризиса в Венесуэле.

Кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января лидер оппозиции и глава парламента Хуан Гуаидо призвал к протестам против главы государства Николаса Мадуро, объявив себя временно исполняющим обязанности президента. Гуаидо признали большинство стран Латинской Америки, включая Бразилию, Колумбию и Аргентину, а также Германия, Франция и США. Президент США Дональд Трамп допускал возможность военного вмешательства в Венесуэлу, глава российского МИДа Сергей Лавров счел такие заявления нарушением международного права. «Соединенные Штаты не скрывают, что хотят сменить режим любой ценой», — заявил министр 4 февраля.

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«На представляемой россиянами политической карте мира очевидным образом выделяются две страны дальнего зарубежья, где определяется реноме страны и проявляется столкновение интересов с партнерами-соперниками — Сирия и Венесуэла», — сказал РБК директор по стратегическому развитию ВЦИОМа Степан Львов. Россиянам не совсем очевидны причины поддержки тех или иных правителей далекой латиноамериканской страны — «нет причин ни рациональных, ни эмоциональных», поэтому у них более низкая информированность о ситуации в Венесуэле по сравнению с ситуацией в Сирии в периоды ее обострения. По данным ВЦИОМа за февраль прошлого года, ситуацией в Сирии интересовались 84% россиян, регулярно за ситуацией там следили 22%.

Немалая часть граждан исходят из представления о том, что внутренние процессы не могут привести к качественным изменениям в стране, и приписывают перемены внешним силам, пояснил в беседе с РБК политолог, глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По словам эксперта, к такому восприятию социальных потрясений россиян приучали государственные СМИ в течение последних 10–15 лет.

Глава холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что 20% россиян, оценивающих венесуэльский кризис как провокацию, — сравнительно низкий показатель. Учитывая повестку федеральных СМИ, которые обвиняют США в обострении ситуации в Венесуэле и во влиянии на оппозицию в этой стране, этот процент мог быть и больше, отметил он в беседе с РБК. Минченко высоко оценил уровень информированности россиян о происходящем в Венесуэле, учитывая отдаленность этой страны и низкий уровень знаний о ней среди рядовых граждан. Интерес россиян к Венесуэле формальный и спадет, как только о ней перестанут говорить в новостях, отметил, в свою очередь, Виноградов.

38% — за Мадуро

Те россияне, которые имеют мнение о происходящем в Венесуэле, относятся к протестующим скорее негативно, следует из опроса ВЦИОМа, еще 12% — с недоверием. Между тем 51% россиян​ затруднились прокомментировать свое отношение к протестующим или сказали, что им они безразличны. Позитивные эмоции в отношении Николаса Мадуро испытывают 38% россиян, тогда как 23% относятся к нему безразлично. Более трети или затруднились ответить на вопрос социологов, или признались, что не следят за ситуацией.

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Нынешний уровень сотрудничества между Россией и Венесуэлой, в которую Москва инвестировала $​17 млрд, чуть больше половины опрошенных (51%) оценивают позитивно и не опасаются его снижения в случае прихода к власти оппозиции во главе с Гуаидо (об этом заявили 57%). Но 36% россиян считают, что отношения Москвы и Каракаса ухудшатся, если Мадуро будет вынужден уйти.​

Авторы: Евгений Пудовкин, Владимир Дергачев.
При участии: Евгения Кузнецова.
Теги: Венесуэла , Николас Мадуро , Дональд Трамп , Вашингтон
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