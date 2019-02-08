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Сырой ГОСТ
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Газета
Сырой ГОСТ
Газета № 005 (2960) (0802) Бизнес, 07 фев, 07:30
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Сырой ГОСТ
Минсельхоз планирует разрешить производство сыра из непастеризованного молока
Минсельхоз по поручению вице-премьера Алексея Гордеева изучает вопрос, можно ли производить сыр из непастеризованного молока. Так делают сыр в Европе, но в России, предупреждают эксперты, это может быть опасно для здоровья
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Минсельхоз «прорабатывает вопрос» о введении ГОСТа на молоко для производства сыра и снятии запрета на производство сыра из непастеризованного молока, сообщили РБК в министерстве. Вопрос обсуждается «с отраслевыми союзами, представителями научного сообщества и контролирующих органов» по поручению курирующего агропромышленный комплекс вице-премьера Алексея Гордеева, уточнили в Минсельхозе.

Поводом для этого поручения стало обращение президента группы «Кабош» Дмитрия Матвеева, пояснил представитель Гордеева. В своем письме (копия есть у РБК) Матвеев предложил ряд инициатив для развития молочной и сыродельной отрасли в России.

Базирующийся в Псковской области «Кабош», по собственной оценке, входит в пятерку крупнейших производителей молока в России. Компания производит в сутки более 200 т «сыропригодного молока» и более 20 т сыра под марками «Российский», «Угличский», «Гауда», «Тильзитер», «Чеддер» (в том числе для компаний Valio и «Сваля»), сыры длительного созревания и т.д.

Равнение на Европу

Развитие рынка сыров в России сдерживает устаревшая нормативно-правовая база, жалуется Матвеев в письме вице-премьеру. В частности, еще с советских времен существует запрет на производство сыра из непастеризованного, то есть не прошедшего термическую обработку при температуре более 40ºC молока. «В стране сложилась парадоксальная ситуация: продавать сыры из непастеризованного молока можно, а производить, следуя официальным нормам безопасности, нельзя», — констатирует президент «Кабоша».

Поставлявшиеся в большом количестве в Россию до введения в 2014 году эмбарго популярные сорта твердых сыров — грюйер, конте, пармиджано реджано, грана падано и др. — изготавливаются только из сырого молока и благодаря этому имеют «свой неповторимый вкус, консистенцию и уникальный аромат», указывает Матвеев. По его мнению, условия, в которых работают российские производители, «делают невозможным полное замещение импортных продуктов отечественными». При этом даже в условиях продэмбарго на российском рынке продаются сыры из непастеризованного молока, отмечает Матвеев. Это элитные швейцарские сыры, которых не коснулся запрет на ввоз, и сыры из небольших частных российских сыроварен, которые производятся «в обход запрета».

В своем письме президент «Кабоша» предлагает разработать стандарты и правила, которые позволят разрешить в России производство сыров из непастеризованного молока. Снятие запрета должно сопровождаться «жестким контролем качества, строгими требованиями к условиям доения, сбору и хранению молока, здоровью животных и работников, занятых в изготовлении сыров, и к самому производству сыра».

Молочники не поддерживают

Исполнительный директор Союзмолока Артем Белов разрешение использовать непастеризованное молоко при производстве сыра считает преждевременным «с учетом количества нерешенных вопросов в области ветеринарии». «Молоко как непастеризованный продукт достаточно опасно, и в России не рекомендуется пить молоко из-под коровы без кипячения, поскольку это может привести к серьезным последствиям, в том числе летальным», — напоминает Белов. По его словам, за последние несколько лет в странах, где разрешено использование непастеризованного молока, например в Италии или США, был целый ряд случаев с летальным исходом, связанных с использованием непастеризованного молока в готовой продукции.

Владелец истринской сыроварни «Русский пармезан» Олег Сирота заявил РБК, что он «категорически против» снятия запрета на использование непастеризованного молока для производства сыров «из-за ветеринарных рисков»: в частности, через сырое молоко передается такое заболевание, как туберкулез. Снятие запрета «не пропустит» Роспотребнадзор, уверен Сирота. По его словам, в Европе в последние годы ужесточается регулирование переработки непастеризованного молока и все крупные заводы делают сыр из пастеризованного молока. Для изготовления своих сыров «Русский пармезан» использует только пастеризованное молоко.

РБК направил запрос в Роспотребнадзор.

Производство растет

В 2018 году в России было произведено 472,6 тыс. т сыров, что на 2,4% больше, чем годом ранее, следует из данных Росстата. Выросло на 6,3%, до 193,5 тыс. т, и производство сырных продуктов, для которого используются не только молочные, но и растительные жиры (их доля не должна превышать 50%).

​На рынке значительную долю занимает продукт от так называемых фасовщиков, утверждает президент «Кабоша» Дмитрий Матвеев. Такие компании сами не производят сыр, а закупают его в странах-реэкспортерах, фасуют и продают в России. Такой сыр завозится в страну в том числе и контрабандным способом, «о чем не раз официально заявлял Россельхознадзор», отмечает Матвеев.

​​Отдельный ГОСТ

Еще одна из предлагаемых «Кабошем» мер — создание ГОСТа «Сыропригодное молоко». Сегодня в законодательстве не закреплены требования к молоку, которое используется для производства сыра, сетует Матвеев. По его мнению, в условиях дефицита сырья многие переработчики закрывают глаза на его качество. ​Во Франции, Италии, Швейцарии и Голландии только пригодное для производства сыров молоко считается эталоном качества, пишет Матвеев.

ГОСТа на сыропригодное молоко нет ни в Германии, ни в Швейцарии, ни во Франции, спрос на качественное молоко регулируется рынком, возражает Сирота. Смысла во введении специального ГОСТа он не видит. ГОСТ задает производителям определенную планку, но его использование является добровольным, поэтому даже если он появится, это не будет обязательным требованием к молоку, используемому при производстве сыра, напоминает Белов. Требования к молоку для производства сыра сейчас не закреплены в законодательстве, но сами производители приобретают молоко, благодаря которому они получают более качественный сыр. Стоимость такого сыропригодного молока традиционно выше, чем у сырого молока для другой продукции, указывает Белов.​

Автор: Елена Сухорукова.
При участии: Галина Казакулова.
Теги: Минсельхоз РФ , сыр , молоко
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