Возврата активов три года ждут

Власти планируют продолжить амнистию капиталов

Для тех, кто возвращает свой бизнес в Россию и регистрирует его в специальных административных районах, амнистия должна продолжиться, считает Владимир Путин. Действующая амнистия капиталов завершится в марте 2019 года

Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / EPA / ТАСС)

Президент России Владимир Путин предложил продлить амнистию капиталов на год для тех, кто переводит свой бизнес в Россию, в специальные административные районы. С таким предложением глава государства выступил на форуме «Деловой России».

«Именно изъяны национальной юрисдикции — недостаточные гарантии защиты частной собственности — вынудили многих предпринимателей регистрировать свои активы за рубежом и выводить их», — сказал Путин. Власти объявили амнистию капитала, напомнил он. Она продлится до 1 марта 2019 года. «При этом частные лица освобождаются от ответственности за ряд правонарушений экономического, валютного и налогового законодательства», — напомнил Путин.

«Мы с коллегами обсуждали и считаем, что еще на один год как минимум можно продлить амнистию капитала для тех граждан, которые переводят свои денежные средства в Россию и регистрируют свой бизнес в специальных административных районах с особыми правовыми условиями для компаний, которые возвращаются в российскую юрисдикцию, которые созданы на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский во Владивостоке», — предложил президент.

Помимо этого на год он предложить освободить граждан от уплаты НДФЛ с прибыли контролируемых ими иностранных компаний при условии, что в 2019 году такие компании станут налоговыми резидентами России.

Специальные острова Специальные административные районы (САР) на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области были созданы в 2018 году, после того как под санкции США попали несколько крупных российских компаний и их собственники, в том числе En+ Олега Дерипаски и принадлежащая ей UC Rusal. Зарегистрированные за рубежом компании могут «сменить прописку», инвестировав в экономику региона 50 млн руб. Резидентам САР не придется платить налоги с прибыли от продажи активов и с полученных дивидендов, а с выплаченных дивидендов ставка составит всего 5%. При этом акционерам гарантируют конфиденциальность информации. Пока в спецрайонах зарегистрировались два резидента. Основной акционер банка «Восточный» Finvision Holdings переехал с Кипра на остров Русский, а международный холдинг Adanimov Trading Limited, владеющий долями в трех омских компаниях, — на остров Октябрьский.

Комфортные условия

«Сейчас [мы] видим, какое отношение к российскому бизнесу за рубежом. Поэтому мы должны создать комфортные для них условия, чтобы бизнес смог перерегистрироваться, переводить сюда активы, без налогов», — сообщил журналистам первый вице-премьер Антон Силуанов после выступления Путина.

«Пошли предложения о том, чтобы, во-первых, продлить [амнистию], поскольку [компании] не успевают завершить все необходимые операции, с одной стороны; с другой стороны, мы видим, что открылись новые специальные административные районы», — добавил Силуанов.

Антон Силуанов (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

По его словам, власти стимулируют предпринимателей возвращаться в Россию, но никаких обязанностей нет. «Но если ты станешь российским [налоговым] резидентом, то амнистия в 2019 году распространится на КИК [контролируемые иностранные компании] и по ним будут льготы по НДФЛ», — сказал первый вице-премьер. Речь идет об освобождении граждан от НДФЛ по доходам, получаемым при закрытии иностранной компании и перерегистрации в российской юрисдикции.

Третья волна

В рамках действующей амнистии капитала российские граждане могут добровольно задекларировать свои зарубежные активы (банковские счета, недвижимость, ценные бумаги, контролируемые иностранные компании), а государство не станет интересоваться источником происхождения средств для приобретения этих активов. Кроме того, участникам амнистии предоставляются гарантии освобождения от уголовной ответственности (по ряду экономических статей), административной ответственности за нарушения валютного законодательства, от налоговых штрафов применительно к декларируемым активам.

Действующая амнистия не предполагает необходимости возвращать активы на родину. Не предполагается и уплата налогов с задекларированных средств, кроме налога с прибыли КИК. Если же гражданин ликвидирует КИК до 1 марта 2019 года, то он освобождается от НДФЛ на доходы, получаемые при закрытии иностранной компании.

Путин предлагает уже третий этап амнистии капитала. В ходе первого, который прошел с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, налоговики собрали около 7,2 тыс. деклараций. Второй этап амнистии стартовал 1 марта 2018 года и завершится 28 февраля 2019 года. Хотя налоговики не раскрывают информацию о количестве налогоплательщиков, воспользовавшихся амнистией, консультанты говорят о гораздо большей востребованности второго этапа. В первую очередь это связывают с запуском режима многостороннего автоматического обмена финансовой информацией, в рамках которого российские налоговики получают информацию о зарубежных счетах российских налоговых резидентов. В рамках второго этапа амнистии капиталов налогоплательщики задекларировали более €10 млрд остатков по банковским счетам, сказал 6 февраля Силуанов.

Санкции, требования экономического сабстенса

Ключевое отличие первых этапов амнистии в том, что они не требовали перевода иностранных компаний в Россию (достаточно было только задекларировать зарубежные активы), отметил в беседе с РБК партнер International Tax Associates B.V. Рустам Вахитов. Освобождение от налогообложения доходов задекларированных КИК де-факто требовало их ликвидации. «Перевод в САР в отличие от этого предполагает сохранение деятельности иностранных компаний, определенный уровень инвестиций (50 млн руб.), то есть фокус на несколько иной аудитории», — отметил Вахитов.

По мнению партнера EY Антона Ионова, переезд в российский офшор может дать иностранным компаниям возможность закрыться без налогов. «Скорее всего, те компании, которые будут переведены в русские офшоры из иностранных юрисдикций, будут получать более широкие льготы по налогообложению: возможно, они смогут провести внутреннюю реструктуризацию, передать активы на физических лиц без налогов», — предположил Ионов.

Участвовать в амнистии компании подталкивают санкции, считает Вахитов. «Ключевым драйвером третьей волны амнистии будут требования по экономическому присутствию, которые приняты в конце года во многих офшорных юрисдикциях», — считает, в свою очередь, директор группы по оказанию услуг в области международного налогообложения KPMG в России и СНГ Александр Токарев. В конце 2018 года под давлением ЕС популярные офшорные зоны установили требования к налоговым резидентам открывать офисы и нанимать сотрудников на их территории. С большой вероятностью аналогичные законы примут остальные офшорные зоны. «Поэтому вариант перевести деятельность из одного офшора в другой обречен на провал», — уверен эксперт.​