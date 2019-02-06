Российские претензии к контенту выросли на порядок

Google представила данные по запросам властей об удалении материалов

В первом полугодии 2018 года на Россию пришлись около 75% запросов от госорганов об удалении контента, которые Google получила по всему миру. В основном российские власти требовали убирать ролики с YouTube

Фото: Максим Шеметов / Reuters

В первом полугодии 2018 года от российских госорганов к Google поступило 19 192 запроса на удаление контента, следует из Transparency Report, регулярно выпускаемого компанией. Всего от госорганов в мире за этот период Google получила 25 534 запроса на удаление контента. Таким образом, на Россию приходилось 75% от всех мировых запросов.

Подавляющее число запросов в России — более 11 тыс., или 57%, — касалось «товаров и услуг, подпадающих под действие специальных законов». Представитель Google от комментариев отказался.

Как пояснила советник практики по разрешению споров и интеллектуальной собственности Bryan Cave Leighton Paisner Russia Наталия Беломестнова, в соответствии с политикой Google к этой категории относятся алкоголь, азартные игры, лекарственные препараты и несанкционированные пищевые добавки, табачные изделия, пиротехнические средства, оружие и медицинское оборудование. В разделе «Условия и правила» на сайте Google отмечается, что службы Google запрещено использовать для продвижения перечисленных товаров и услуг. Компания разработала специальные инструменты, позволяющие сузить целевую аудиторию контента по возрасту и региону. Материалы, содержащие рекламу подобных товаров, если она не включает возрастные и региональные ограничения и на нее поступит жалоба, могут быть удалены, а аккаунт, с которого они были размещены, — заблокирован, говорится в правилах Google. В них также отмечается, что даже при установке возрастных и региональных ограничений на доступ к контенту содействие продаже перечисленных товаров запрещено.

К подобным запросам, например, относится запрос Роскомнадзора к Google на удаление канала YouTube с видео, рекламирующим азартные игры и онлайн-казино. Несмотря на запрет как самих онлайн-казино в России, так и рекламы подобных сервисов, по итогам 2017 года Azino заняло 14-е место в топ-20 крупнейших рекламодателей по количеству просмотров видеорекламы на российском рынке, обойдя такие компании, как «Яндекс», Tele2 или «М.Видео». По словам старшего юриста практики по интеллектуальной собственности Bryan Cave Leighton Paisner Russia Ирины Шурминой, помимо азартных игр сейчас закон о рекламе ограничивает рекламу, в частности, табачных изделий (в том числе кальянов), медицинских услуг по прерыванию беременности, рецептурных лекарственных средств, алкогольной продукции, финансовых услуг.

Представитель Роскомнадзора не стал комментировать статистику Google по запросам от госорганов, отметив лишь, что указанные компанией категории товаров и услуг не соответствуют категориям запрещенной информации, прописанным в российском законодательстве.

Существенное количество запросов от российских госорганов (18%) на удаление контента касалось информации, защищенной авторским правом. При этом впервые с января 2016 года запросы на удаление контента, представляющего угрозу национальной безопасности, оказались не на первом месте.

Чаще всего претензии госорганов касались сервиса YouTube: к нему поступило более 14 тыс. запросов на удаление контента. Еще 3,7 тыс. приходилось на веб-поиск, 232 — на веб-сервис для ведения блогов Blogger.

Больше запросов

По сравнению с первым полугодием 2017 года количество запросов от российских госорганов в отчетном периоде выросло на 36%. При этом один запрос может содержать требование об удалении сразу нескольких единиц контента. Если в первом полугодии 2017 года Google получила от российских госорганов запросы на удаление 16 063 единиц контента, то в первом полугодии 2018-го — уже 182 462 единицы.

Эксперты связывают это с вступлением в силу так называемого закона об анонимайзерах. В ноябре 2017 года в России начал действовать пакет поправок в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», регулирующий деятельность VPN-сервисов, анонимайзеров и других решений, позволяющих использовать IP-адреса других стран (благодаря этому можно получить доступ к ресурсам из реестра запрещенных). Владельцев подобных сервисов обязали закрывать доступ к сайтам, внесенным в список запрещенных в России, иначе сам VPN-сервис или анонимайзер должен быть заблокирован. По данным Google, в первом полугодии 2018 года из России поступило 175 запросов, связанных с этим законом. Всего чиновники требовали удалить более 161 тыс. URL-адресов. При этом сама Google не подключилась к российской Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов.​ В ноябре 2018 года из-за этого в отношении Google было возбуждено административное дело. На прошлой неделе, 1 февраля, Роскомнадзор сообщил, что компания оплатила вынесенный ей штраф в размере 500 тыс. руб. При этом в январе 2019 года Роскомнадзор направил Google повторное требование подключиться к ФГИС.

Глава по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами в Восточной Европе и Центральной Азии ICANN Александра Куликова объяснила рост количества запросов от госорганов эффектом низкой базы: в начале 2010-х годов их было относительно немного. «Google и прочие компании, занимающиеся таким форматом отчетности, ориентируются на локальное законодательство, которое на тот момент в России не было еще таким насыщенным. С тех пор появилось много новых законов, на основании которых теперь подаются запросы гораздо более разнообразной тематики, чем национальная безопасность или авторские права», — рассказала Куликова.