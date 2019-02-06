ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,13 65,32 EUR Нал. 75,35 74,59 USD Бирж. 65,77 +0,14 EUR Бирж. 74,92 +0,04 USD ЦБ. 65,67 +0,10 EUR ЦБ. 74,77 -0,14 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 3439,90 -62,10 IMOEX 2539,41 -0,31% RTSI 1216,29 -0,59% Brent 61,23 -2,31% DJIA 25411,52 +0,68% Nasdaq 7402,08 +0,74%
Российские претензии к контенту выросли на порядок
Лента новостей
МЧС предложило создать «спасательный спецназ» 13:11, Общество В Москве депутаты обратились в суд из-за использования мэрией реагентов 13:05, Общество В МЧС оценили дефицит техники у спасателей в 90% 12:59, Общество Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу 12:56, РБК и «Билайн» Бизнес В Кремле назвали провокацией сообщения о минированиях в Москве 12:56, Общество В Москве начали проверку ТЦ «Европейский» из-за угрозы взрыва 12:47, Общество Как сохранить свои деньги: хакеры атаковали кошелек MyEtherWallet 12:47, Крипто Прощание с Децлом в Москве. Фоторепортаж 12:42, Фотогалерея  Роспотребнадзор предупредил о распространении гриппа в 26 странах Европы 12:42, Общество В ФАС заявили о влиянии санкций США на сделку Schlumberger и EDC 12:36, Бизнес Кремль назвал «тревожной» информацию о претензиях Украины к Медведчуку 12:31, Политика Стиль потребителей Z: как меняются подходы к продвижению товаров 12:29, Партнерский материал Пресс-секретарь Путина заявил об отсутствии цензуры в России 12:28, Общество Отец Децла попросил у сына прощения 12:24, Общество ЗОЖ-Мекка интернета: за что в России и мире любят iHerb 12:09, Стиль Песков назвал размер зарплат своих подчиненных 12:04, Финансы Как использовать ликвидацию должника для экономии на налогах 11:59, PRO Омбудсмен опроверг свои слова о голодных обмороках детей в Кузбассе 11:58, Общество Песков сообщил о своем видении смысла жизни 11:57, Общество В полицию Москвы во вторник поступило более 500 писем о минировании 11:56, Общество Леброн Джеймс потерпел самое крупное поражение в НБА за карьеру 11:55, Спорт 6 правил для стартапа 11:43, Партнерский материал В сети Zcash обнаружили критическую уязвимость 11:36, Крипто «Балтика» сообщила о росте российского рынка пива впервые за 11 лет 11:35, Бизнес Президент Косово заявил о готовности отдать Сербии часть территории 11:28, Политика Дочь Башмета дала показания по делу о пожаре на Никитском бульваре 11:28, Общество
Газета
Российские претензии к контенту выросли на порядок
Газета № 003 (2958) (0602) Технологии и медиа, 05 фев, 19:03
0
Российские претензии к контенту выросли на порядок
Google представила данные по запросам властей об удалении материалов
В первом полугодии 2018 года на Россию пришлись около 75% запросов от госорганов об удалении контента, которые Google получила по всему миру. В основном российские власти требовали убирать ролики с YouTube
Фото: Максим Шеметов / Reuters

В первом полугодии 2018 года от российских госорганов к Google поступило 19 192 запроса на удаление контента, следует из Transparency Report, регулярно выпускаемого компанией. Всего от госорганов в мире за этот период Google получила 25 534 запроса на удаление контента. Таким образом, на Россию приходилось 75% от всех мировых запросов.

Подавляющее число запросов в России — более 11 тыс., или 57%, — касалось «товаров и услуг, подпадающих под действие специальных законов». Представитель Google от комментариев отказался.

Как пояснила советник практики по разрешению споров и интеллектуальной собственности Bryan Cave Leighton Paisner Russia Наталия Беломестнова, в соответствии с политикой Google к этой категории относятся алкоголь, азартные игры, лекарственные препараты и несанкционированные пищевые добавки, табачные изделия, пиротехнические средства, оружие и медицинское оборудование. В разделе «Условия и правила» на сайте Google отмечается, что службы Google запрещено использовать для продвижения перечисленных товаров и услуг. Компания разработала специальные инструменты, позволяющие сузить целевую аудиторию контента по возрасту и региону. Материалы, содержащие рекламу подобных товаров, если она не включает возрастные и региональные ограничения и на нее поступит жалоба, могут быть удалены, а аккаунт, с которого они были размещены, — заблокирован, говорится в правилах Google. В них также отмечается, что даже при установке возрастных и региональных ограничений на доступ к контенту содействие продаже перечисленных товаров запрещено.

К подобным запросам, например, относится запрос Роскомнадзора к Google на удаление канала YouTube с видео, рекламирующим азартные игры и онлайн-казино. Несмотря на запрет как самих онлайн-казино в России, так и рекламы подобных сервисов, по итогам 2017 года Azino заняло 14-е место в топ-20 крупнейших рекламодателей по количеству просмотров видеорекламы на российском рынке, обойдя такие компании, как «Яндекс», Tele2 или «М.Видео». По словам старшего юриста практики по интеллектуальной собственности Bryan Cave Leighton Paisner Russia Ирины Шурминой, помимо азартных игр сейчас закон о рекламе ограничивает рекламу, в частности, табачных изделий (в том числе кальянов), медицинских услуг по прерыванию беременности, рецептурных лекарственных средств, алкогольной продукции, финансовых услуг.

Представитель Роскомнадзора не стал комментировать статистику Google по запросам от госорганов, отметив лишь, что указанные компанией категории товаров и услуг не соответствуют категориям запрещенной информации, прописанным в российском законодательстве.

Существенное количество запросов от российских госорганов (18%) на удаление контента касалось информации, защищенной авторским правом. При этом впервые с января 2016 года запросы на удаление контента, представляющего угрозу национальной безопасности, оказались не на первом месте.

Чаще всего претензии госорганов касались сервиса YouTube: к нему поступило более 14 тыс. запросов на удаление контента. Еще 3,7 тыс. приходилось на веб-поиск, 232 — на веб-сервис для ведения блогов Blogger.

Больше запросов

По сравнению с первым полугодием 2017 года количество запросов от российских госорганов в отчетном периоде выросло на 36%. При этом один запрос может содержать требование об удалении сразу нескольких единиц контента. Если в первом полугодии 2017 года Google получила от российских госорганов запросы на удаление 16 063 единиц контента, то в первом полугодии 2018-го — уже 182 462 единицы.

Эксперты связывают это с вступлением в силу так называемого закона об анонимайзерах. В ноябре 2017 года в России начал действовать пакет поправок в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», регулирующий деятельность VPN-сервисов, анонимайзеров и других решений, позволяющих использовать IP-адреса других стран (благодаря этому можно получить доступ к ресурсам из реестра запрещенных). Владельцев подобных сервисов обязали закрывать доступ к сайтам, внесенным в список запрещенных в России, иначе сам VPN-сервис или анонимайзер должен быть заблокирован. По данным Google, в первом полугодии 2018 года из России поступило 175 запросов, связанных с этим законом. Всего чиновники требовали удалить более 161 тыс. URL-адресов.

При этом сама Google не подключилась к российской Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов.​ В ноябре 2018 года из-за этого в отношении Google было возбуждено административное дело. На прошлой неделе, 1 февраля, Роскомнадзор сообщил, что компания оплатила вынесенный ей штраф в размере 500 тыс. руб. При этом в январе 2019 года Роскомнадзор направил Google повторное требование подключиться к ФГИС.

Глава по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами в Восточной Европе и Центральной Азии ICANN Александра Куликова объяснила рост количества запросов от госорганов эффектом низкой базы: в начале 2010-х годов их было относительно немного. «Google и прочие компании, занимающиеся таким форматом отчетности, ориентируются на локальное законодательство, которое на тот момент в России не было еще таким насыщенным. С тех пор появилось много новых законов, на основании которых теперь подаются запросы гораздо более разнообразной тематики, чем национальная безопасность или авторские права», — рассказала Куликова.

Автор: Евгения Баленко.
При участии: Анна Балашова.
Теги: Google , информационная безопасность , запрещенный контент , Роскомнадзор
Материалы по теме
Роскомнадзор сообщил об оплате Google 500 тыс. руб. штрафа Технологии и медиа
Во Франции Google оштрафовали на €50 млн Технологии и медиа
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter