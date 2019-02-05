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Виктор Рашников наведет люкс в«Центральной»
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Газета
Виктор Рашников наведет люкс в«Центральной»
Газета № 002 (2957) (0502) Бизнес, 04 фев, 13:50
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Виктор Рашников наведет люкс в«Центральной»
Lizar Holdings Ltd выкупила проект гостиницы на Тверской
Акционер ММК Виктор Рашников, его партнер Надер Надер и IHI Holdings, управляющая сетью отелей Corinthia, выкупили у Михаила Гуцериева основную долю проекта гостиницы на Тверской улице
Виктор Рашников (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Компания Corinthia Hotels Group откроет отель класса люкс на Тверской, дом 10, где находилась знаменитая гостиница «Центральная», сообщили РБК в Corinthia Hotels. Владелец Corinthia Hotels Group — IHI plc — станет миноритарным акционером компании, создаваемой с консорциумом инвесторов для покупки объекта на Тверской. Продавцом выступают структуры семьи Гуцериевых.

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Кто покупатель

Еще в сентябре 2018 года источники РБК сообщили, что группа «Сафмар» семьи Гуцериевых ищет покупателя на проект строительства отеля на Тверской. Стоимость проекта составила $50–70 млн, заявил собеседник РБК, знакомый с предложениями о покупке. Источник на петербургском отельном рынке и представитель международной консалтинговой компании утверждали, что одним из претендентов станет Corinthia.

Согласно СПАРК, информация о собственниках ООО «Люксъ Отель», которому принадлежит проект на Тверской, сменилась 31 января. Основным владельцем с долей 73,5% стала кипрская Lizar Holdings Ltd, в которой IHI Holdings, по данным кипрского торгового реестра, принадлежит 10%. Остальную долю в Lizar Holdings Ltd через другие кипрские компании в равных долях контролируют председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников и его партнер Надер Надер. Еще 27% проекта осталось у ГК «Центральный», которую контролирует «Сафмар». Источник, близкий к сделке со стороны покупателя, говорит, что пул инвесторов выкупил проект целиком. В «Сафмар» на запрос РБК не ответили.

Представитель Виктора Рашникова подтвердил РБК, что бенефициарами консорциума инвесторов выступают сам Рашников, Надер Надер и IHI plc. В состав комплекса кроме гостиничных номеров и апартаментов войдут спа, торговые площади и подземная парковка. По словам представителя Рашникова, завершить строительство планируется к 2022 году. Сейчас проектированием здания занимаются российские и международные архитекторы и дизайнеры.

IHI plc работает в России с 2002 года, когда компания приобрела и реконструировала пять исторических зданий на Невском проспекте в Петербурге, где сейчас владеет отелем «Коринтия Санкт-Петербург», бизнес-центром «Невский Плаза» и другой коммерческой недвижимостью.

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Виктор Рашников занимает 14-е место в последнем рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние оценивается в $9,3 млрд. Основной бизнес Рашникова — Магнитогорский металлургический комбинат, где ему принадлежит 87,26% акций.

Рашников и Надер Надер были партнерами в девелоперских проектах и раньше. Надер в 2004 году познакомил Рашникова с девелопером Шалвой Чигиринским, который продал ему 50% проекта строительства башни «Россия» в Москва-Сити и площадки снесенной гостиницы «Россия». Башня «Россия» так и не была построена, сейчас на ее месте — комплекс Neva Towers, на месте гостиницы «Россия» разбит парк Зарядье. Позже у Рашникова появилась доля в проекте башни «Эволюция», которую строила компания «Снегири» брата Шалвы Чигиринского Александра и Романа Абрамовича. Это партнерство закончилось судом. Компания Snapbox Рашникова в кипрском суде пытается взыскать $170,8 млн дивидендов от продажи башни «Эволюция».

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Чем известна «Центральная»

«Мы очень рады объявить о нашем втором отеле и жилой недвижимости в России. Наш московский проект укрепит позиции нашего бренда в элитном сегменте российского рынка отелей класса люкс», — приводится слова гендиректора Corinthia Саймона Науди в сообщении компании.

«Консорциум планирует создать роскошный отель Corinthia и фирменные апартаменты с обслуживанием для продажи», — говорится в сообщении отельного оператора. В Corinthia отметили, что имеющиеся разрешения позволяют развивать до 43 тыс. кв. м площади здания.

Владение на Тверской улице, где позже открылась гостиница, до середины XIX века принадлежало дворянскому роду Салтыковых. Затем его купил Иван Филиппов и открыл торговый дом Филипповых, фабрику и знаменитую булочную. Кафе или ресторан оставались неизменным атрибутом здания даже в советские годы.

Впервые отель открылся здесь в 1911 году: под гостиницу «Франция» на 550 номеров отвели часть здания. Один из номеров бесплатно сдали поэту Велимиру Хлебникову (на двери его комнаты значилось: «Председатель Земного Шара. Принимает от двенадцати дня до половины двенадцатого дня»).

В 1917-м гостиницу переименовали в «Люкс», в 1919-м здесь жил Сергей Есенин. Вскоре здание национализировали и отдали под общежития для сотрудников Народного комиссариата внутренних дел РСФСР и делегатов конгрессов Коминтерна. Здесь в разные годы останавливались Морис Торез, Вальтер Ульбрихт, Хо Ши Мин и другие.

В 1953 году гостиница получила название «Центральная» и не меняла его вплоть до закрытия. Здание не раз появлялось в кино: например, интерьеры гостиничного ресторана можно увидеть в фильме «Место встречи изменить нельзя».

В середине 2000-х владельцем здания стала группа «Уникор» Бидзины Иванишвили. Планировалось, что уже в 2011 году здесь появится отель Mandarin Oriental. Но проект не состоялся: сроки строительства затянулись, а Иванишвили сконцентрировался на политике и в 2012-м стал премьер-министром Грузии. Свои активы в России бизнесмен продал структурам семьи Михаила Гуцериева.

В 2015 году было объявлено, что на месте «Центральной» появится отель под брендом Hilton. Тогда сообщалось, что в проект планируется вложить $100 млн, или 6,6 млрд руб. Сейчас от исторического здания остался только фасад, который имеет историческую и архитектурную ценность.

Автор: Надежда Федорова.
Теги: Москва , отель
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