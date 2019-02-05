Искатели исков

Сколько приносит инвестирование в судебные процессы

Частные инвесторы в России вложились в судебные дела с исковыми требованиями в 9,3 млрд руб., чтобы получить прибыль в случае выигрыша. В России начали строить такой бизнес, ориентируясь на западные аналоги, два года назад

Фото: Игорь Хакимов / ТАСС

В России частные инвесторы за последние два года профинансировали расходы на ведение судебных дел с общей исковой суммой 9,3 млрд руб. Такие данные раскрыли РБК крупнейшие игроки рынка, специализирующиеся на инвестициях в судебные процессы в расчете на будущий выигрыш.

Бизнес базируется на том, что граждане и фирмы, не имея средств на ведение потенциально выигрышного процесса​ (оплату юристов, проведение различных экспертиз, привлечение консультантов, поиск активов), согласны поделиться присужденной суммой с инвестором, готовым рискнуть своими деньгами. В случае проигрыша судебные инвестиции не возвращаются.​​

О крупнейшем объеме проинвестированных исков отчитался инвестфонд NLF Group, запустившийся в 2017 году и вкладывающий собственные средства. Речь идет об исковых требованиях более чем на 7 млрд руб., из которых 90% пришлось на 2018 год. На втором месте онлайн-сервис по поиску сторонних инвесторов и адвокатов для судебных дел — площадка Platforma, начавшая работу в ноябре 2016 года. ​За два года она профинансировала иски с общей суммой взысканий более 1,5 млрд руб. Еще одна платформа по привлечению судебного финансирования «Судинвест.ру» (существует с начала 2017 года) в отличие от других компаний раскрыла общий объем инвестиций — это 16,75 млн руб. при общей сумме исковых требований в 750 млн руб.

Юридическая фирма «Рустам Курмаев и партнеры», предоставляющая клиентам услуги по инвестициям в судебные дела еще с 2008 года в качестве побочного бизнеса, профинансировала в 2018 году иски на $1 млн. Проект «СудФинанс», существующий один год и инвестирующий средства своих основателей, отстает по объему инвестиций — из пяти заявок профинансировано три с исковыми требованиями 38 млн руб.

Количество проинвестированных дел в России пока невелико — хотя большинство компаний эти данные не сообщают, по косвенным признакам можно сделать вывод, что дел всего несколько десятков, а общая сумма реально вложенных средств составляет несколько сотен миллионов рублей. Большая часть инвестиций попадает в диапазон от 2 млн до 40 млн руб. в расчете на дело, сообщил инвестфонд NLF Group. Фонд финансирует всего 2–3% поступивших заявок, в 2018 году в среднем их поступало около 40 штук в месяц (чуть меньше 500 в год). Средняя сумма инвестиций составляет около 10% от суммы иска, говорится в исследовании Platforma по привлеченным сервисом инвестициям (есть у РБК), то есть речь может идти о вложении примерно 150 млн руб. за два года. Онлайн-сервису поступило 700 заявок, проинвестировано 2–3% из них. У «Судинвест.ру» средний размер инвестиций составил 450 тыс. руб.

Американская инвесткомпания Legalist, занимающаяся этим бизнесом, на основе публичных отчетов инвесткомпаний оценивает объем рынка судебного финансирования в США в $3 млрд в год (общий объем инвестиций). Реальный рынок, видимо, больше — старший юридический аналитик инвесткомпании Whitebox Advisors LLC Синди Чен Делано отмечал, что на основании счетов крупнейших юридических фирм (с учетом суммы вознаграждений) его объем может составлять от $50 ​млрд до $100 млрд.

Подробнее о том, кто претендует на финансирование судебных процессов за счет средств сторонних средств и на каких принципах площадки отбирают иски для инвестиций, читайте в материале РБК «Адвокаты за чужой счет: как в России инвестируют в судебные процессы».