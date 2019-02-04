iHerb остался без добавки

Почему американский интернет-магазин БАДов должен уйти из AppStore и Google Play

Суд обязал интернет-магазин iHerb удалить свое фирменное приложение из AppStore и Google Play в России. Через ресурс продавались несертифицированные БАДы. Но у пользователей могут быть проблемы и с доступом к сайту магазина

Фото: Сергей Зимин / РБК

Засвияжский районный суд Ульяновска рассмотрел два иска против американского интернет-магазина iHerb, который специализируется на продаже витаминов, БАДов и товаров для здоровья. Оба иска были инициированы Александром Жестковым: в сентябре он как физическое лицо (также является исполнительным директором СРО «НП «Союз производителей биологически активных добавок к пище») обратился в Генпрокуратуру с заявлением, в котором попросил рассмотреть вопрос об иске к iHerb, поскольку через интернет-магазин реализуются БАДы и пищевые добавки, которые не соответствуют действующему на территории России техрегламенту. В результате такая продукция может быть классифицирована как запрещенная к обороту на территории страны из-за несоответствия требованиям безопасности. Жестков попросил Генпрокуратуру через суд добиться блокировки на сайте iHerb информации о несертифицированных в России БАДах, а также удаления мобильного приложения магазина из AppStore и Google Play.

Иски к ресурсу, а также компаниям Apple и Google (они проходили по иску как ответчики в рамках блокировки в магазинах приложения) в ульяновский суд подавал прокурор Засвияжского района Ульяновска.

Согласно решению суда, о котором РБК рассказал Александр Жестков и подтвердил представитель суда, ​по первому делу — об ограничении доступа к данным о них на сайте — было решено признать десять товарных позиций и информацию о них запрещенными, а Роскомнадзору поручено ограничить доступ к страницам с их описанием на сайте, рассказал РБК Жестков. Из решения суда (есть у РБК) следует, что копия направлена в адрес управления Роскомнадзора по Ульяновской области для включения указателей страниц сайта на эти продукты в единый реестр запрещенных на территории России доменных имен.

По второму иску, касающемуся удаления фирменного приложения интернет-магазина, суд принял решение признать содержащуюся в нем информацию запрещенной и обязать iHerb удалить его из «магазинов мобильных приложений» Google (AndroidOS) и Apple (iOS), доступ к которым осуществляется на территории России. Об этом РБК сообщили в Засвияжском районном суде.

Вынесенные решения могут быть обжалованы представителями iHerb. РБК направил запрос в iHerb.

Несмотря на то что принятое решение предполагает лишь частичную блокировку отдельных товарных позиций для российских пользователей, у них могут возникнуть проблемы с доступом ко всему сайту.

Роскомнадзор сам не блокирует сайты, но предписывает сделать это операторам, объясняет директор Координационного центра доменов.RU/.РФ Андрей Воробьев. Так как сайт iHerb работает на безопасном протоколе https, который позволяет шифровать в том числе ссылки на конкретные страницы сайта, то заблокировать отдельные части сайта с запрещенным содержанием практически невозможно. Операторам придется ограничивать весь трафик к этому сайту. В этом случае для пользователей блокируемый ресурс будет недоступен целиком, уточнил собеседник РБК.

С этим мнением согласен главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. Поскольку сайт работает на протоколе https, если Роскомнадзор внесет в реестр запрещенных ресурсов страницы сайта iHerb и операторы начнут их блокировать, то доступ будет ограничен ко всему сайту, говорит эксперт. По его словам, по сути, единственный шанс для iHerb избежать блокировки в России — это удалить перечисленные в решении суда позиции с сайта или ограничить их продажу в России. Такой вариант он считает наиболее вероятным, поскольку у ретейлера большой объем продаж приходится на Россию. Что касается изъятия приложений из магазинов Apple и Google, вероятность того, что владельцы магазинов удалят их, «примерно нулевая», а при попытке российских регуляторов обязать — откажутся или попробуют затянуть процесс, считает Казарян. Тем не менее iHerb может удалить приложение самостоятельно, и такие прецеденты есть: например, в свое время самостоятельно приложение удалил LinkedIn, выполняя предписание суда, напомнил он.

По данным Mediascope, на декабрь 2018 года ежемесячная российская аудитория iHerb в возрасте 12–64 лет в городах с населением от 100 тыс. человек составляла 986,8 тыс. человек со стационарных компьютеров и 770,5 тыс. человек с мобильных устройств. По данным сервиса SimilarWeb, в декабре 2018 года страницу ru.iherb.com посетили 4,7 млн раз. Для сравнения: за аналогичный период портал по продаже витаминов, БАДов, экокосметики apteka.ru посетили 12 млн пользователей. С июня по декабрь минувшего года статистика посещений ru.iherb.com оставалась стабильной, больше всего заходов на ресурс совершили в ноябре — 5,7 млн визитов.

Это не первый случай, когда в России пытаются заблокировать интернет-магазин iHerb, доступ к нему уже ограничивали в мае 2016 года. ​Решение о блокировке выносилось в ноябре 2015 года Николаевским районным судом, который также расположен в Ульяновской области.