РЖД бросают якорь в Тамани

Железнодорожники решили инвестировать в строительство порта в Краснодарском крае

Инвестором строительства морского порта Тамань планируют стать РЖД, рассказали источники РБК. Проект оценивается в 232 млрд руб., подрядчиком строительства может выступить «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга

Порт Тамань (Фото: Виталий Тимкив / ТАСС)

РЖД идут в порт

РЖД планируют выступить якорным инвестором сухогрузного морского порта Тамань в Краснодарском крае, получив долю в управляющей компании проекта «РМП-Тамань». Об этом РБК рассказал источник, близкий к Минтрансу, и подтвердил источник, близкий к одному из потенциальных соинвесторов проекта.

По словам одного из собеседников РБК, железнодорожная монополия уведомила о своем намерении Минтранс. Участие в финансировании строительства порта предусматривает вхождение РЖД в капитал управляющей компании проекта «РМП-Тамань». Размер доли, на которую рассчитывают РЖД, источники не назвали.

Предполагается, что «РМП-Тамань» возьмет на себя строительство основной инфраструктуры порта. Это объекты федеральной собственности, которые предстоит построить в рамках концессионного соглашения, — причалы, подходной канал, оградительные сооружения и берегоукрепление, искусственные земельные участки.

Представитель РЖД от комментариев отказался. Минтранс таких уведомлений не получал, сказал РБК его представитель

Создание глубоководного порта в Тамани обсуждается с советских времен. Этот проект в 2014 году получил положительное заключение Главгосэкспертизы, но после присоединения Крыма к России приоритетным стало строительство Крымского моста, на который потребовалось 228,3 млрд руб. бюджетных средств.

В 2017 году было решено строить порт Тамань ​на частные деньги. Контроль в «РМП-Тамань» планировали приобрести группа «Сумма» Зиявудина Магомедова и «Транснефть», которые вместе контролировали 50,1% Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Но в марте 2018 года Магомедова арестовали по обвинению в организации преступного сообщества, а осенью он продал «Транснефти» долю в НМТП.

Мощность порта Тамань, по данным «Коммерсанта», должна составить 91,5 млн т в год. Проектом предусмотрено строительство зернового терминала на 20 млн т, двух угольных терминалов по 12 млн т каждый, а также терминала минеральных удобрений и серы на 11 млн т и контейнерного терминала на 1,5 млн TEU (TEU — эквивалент 20-футового контейнера). В порту также предусмотрены мощности по перевалке руды и другого железорудного сырья.

Стоимость строительства этого порта оценивается в 232 млрд руб., следует из презентации Минтранса, которую цитировал «Коммерсантъ». Концессионером проекта станет «РМП-Тамань». Сейчас 100% РМП принадлежат «Росморпорту». В дальнейшем у «Росморпорта» останется 25%, а 75% получат стратегические инвесторы. Минтрансу также поручено привлечь к строительству порта ​«технические и технологические мощности, задействованные на строительстве Крымского моста», то есть «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Представитель Ротенберга заявил РБК, что пока таких планов у компании нет.

Зачем железнодорожной монополии Тамань

По данным одного из собеседников РБК, РЖД согласны построить портовую станцию (в презентации «РМП-Тамань» затраты на нее оцениваются в 14,5 млрд руб.). Новая железнодорожная инфраструктура на Таманском полуострове уже практически построена за счет федерального бюджета: это 40 км двухпутной электрифицированной железнодорожной ветки к Крымскому мосту. РЖД готовы выполнить ответвление от нее на территорию порта Тамань, а «РМП-Тамань» возьмет на себя организацию создания стивидорных мощностей, добавляет источник РБК.

У РЖД также в планах привести в порт своего железнодорожного оператора, который будет собирать деньги за перевозку всех вагонов, как «ПУЛ транс» в Усть-Луге, говорит он. РЖД еще в 2017 году за 29,3 млрд руб. заказали разработку документации и строительство железнодорожных подходов к сухогрузному району морского порта Тамань.

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Согласно протоколу совещания у вице-премьера Максима Акимова, которое прошло 1 ноября (у РБК есть копия, ее подлинность подтвердил один из участников), готовность участвовать в проекте в качестве инвесторов терминалов выразили «Кузбассразрезуголь» Андрея Бокарева, СУЭК (угольные терминалы) и «Еврохим» Андрея Мельниченко (терминал удобрений), «Металлоинвест» Алишера Усманова (терминал по перевалке руды) и «дочка» «Роснефти» — «РН-Бункер» (терминал нефтепродуктов).

«Роснефть» рассматривает Черное море как регион, ключевой для развития бункерованного бизнеса, поэтому компания заинтересована в строительстве собственного терминала для перевалки судового топлива в перспективном сухогрузном районе порта Тамань, сказал РБК представитель нефтяной компании. Точные технические параметры терминала будут определены после завершения формирования конфигурации порта, добавил он. Представители других потенциальных инвесторов не ответили на запросы РБК, представитель Акимова отказался от комментариев.

Потенциальные инвесторы до 1 февраля 2019 года должны представить в правительство проекты инвестсоглашений с обязательствами по строительству морских терминалов и их обеспечению заявленными грузами, акционерного соглашения по условиям вхождения в уставный капитал «РМП-Тамань», а также основных условий концессионного соглашения, следует из протокола.

Препятствие для Тамани В южной части проектируемого порта Тамань группа ОТЭКО, принадлежащая бизнесмену Мишелю Литваку, уже построила терминальный комплекс по перевалке нефти, нефтепродуктов сжиженного углеводородного газа (СУГ) и завершает строительство терминала навалочных грузов проектной мощностью до 35 млн т в год. Однако два земельных участка, принадлежащих ОТЭКО, включены в границы проекта сухогрузного района порта Тамань, поэтому для начала его реализации Минтранс должен принять окончательное решение по определению его территориальной конфигурации. Представитель ОТКЭКО не ответил на звонок РБК.

Тамань не первый проект РЖД в портовой инфраструктуре: в конце ноября госкомпания получила 25,01% в приморском порте Суходол, еще 74,99% принадлежит холдингу СДС Михаила Федяева и Владимира Гридина. ​Монополии также принадлежат небольшие доли в порту Ванино на Дальнем Востоке и НМТП.

Интересы РЖД связаны с налаживанием перевозок железнодорожным транспортом и обработки грузов в портах, которые бы позволяли сокращать оборот вагонов, оптимизировать загрузку локомотивного парка и магистральной инфраструктуры, отмечает замгендиректора Института проблем естественных монополий Владимир Савчук. По его мнению, вхождение РЖД в крупные портовые проекты позволяет на этапе проектирования и строительства припортовых станций и инфраструктуры заложить технологию взаимодействия. Стивидорам и управляющей компании участие монополии в проекте также может облегчить привлечение финансирования, полагает эксперт.