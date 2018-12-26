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Социально- потребительские сети
Газета № 229 (2953) (2612) Технологии и медиа, 00:04
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Социально- потребительские сети
Российские пользователи за год потратили 591 млрд руб. в онлайн-сообществах и мессенджерах
За последний год около 39 млн россиян совершили покупки в социальных сетях и мессенджерах на сумму 591 млрд руб. Самые популярные площадки — «ВКонтакте», Avito и «Юла», самые популярные категории товаров — одежда и обувь
Фото: Brendon Thorne / Bloomberg

С декабря 2017 по декабрь 2018 года 55% от общего числа российских пользователей интернета, или 39 млн человек, делали так называемые покупки p2p (person-to-person, пользователи для пользователей): через социальные сети, мессенджеры, сайты объявлений и на платформах sharing economy (экономика совместного потребления, на этой модели построены Airbnb.ru, «Ремонтник.ру» и др.). Об этом говорится в поступившем в РБК исследовании компаний «Яндекс.Касса» и Data Insight. В целом российские пользователи за прошедший год потратили на товары в социальных сервисах около 591 млрд руб.

Исследование проводилось посредством опроса интернет-пользователей от 14 до 54 лет о том, какие покупки они совершали за последние 12 месяцев через p2p-каналы. Оно не учитывало сделки с недвижимостью и автомобилями.

Больше половины всех покупателей за последние 12 месяцев совершали хотя бы одну покупку на сайтах sharing economy (67%) и в социальных сетях (55%). Для сравнения, на сервисах объявлений — 30%, в мессенджерах — 13%.

Из всех пользователей социальных сетей 31% делал там покупки хотя бы раз за последний год. Наиболее популярной площадкой для p2p-покупок оказалась социальная сеть «ВКонтакте» — на ней покупали 44% от всех пользователей Рунета. Следом шли две площадки объявлений — Avito (28%) и «Юла» (16%).​

Причем на разных площадках пользователей интересовали разные категории товаров. Во «ВКонтакте» наибольшим спросом пользуются объекты компьютерных игр (21%), одежда и обувь (14%), а также услуги (10%). На Avito приобретали животных и растения (12%), электронику и бытовую технику (9%), услугу (9%), а на сервисе «Юла» — детские товары (14%), одежду и обувь (13%) и также электронику и бытовую технику (13%).

Среди популярных p2p-сервисов для покупок опрошенные также отметили «Одноклассники», Instagram, WhatsApp, YouDo, Profi.ru, «Ярмарку мастеров», Viber, «Ремонтник.ру», Facebook, «Из рук в руки» и другие социальные площадки.

При этом 69% пользователей соцсетей и сайтов объявлений совершают покупки два раза в месяц и чаще. На сайтах sharing economy покупают реже: более 40% пользователей — только раз в месяц.

«Более 400 тыс. компаний развивают свой бизнес во «ВКонтакте», а миллионы пользователей совершают у них покупки. Считаю, что пользователи и в дальнейшем будут совершать покупки там, где им это удобно, где они проводят большую часть своего времени, а значит, объем платежей в социальных сервисах будет расти. Это справедливо как для социальных сетей, так и для онлайн-досок объявлений, сайтов sharing economy», — отметил руководитель продвижения VK Pay Олег Никитин.

Как сообщил представитель Facebook, согласно статистике соцсети в ней зарегистрировано 90 млн аккаунтов малого и среднего бизнеса по всему миру. Еще более 25 млн бизнес-аккаунтов зарегистрировано в Instagram. Больше чем 1,2 млрд человек в Facebook тем или иным образом связаны с аккаунтами малого бизнеса из различных стран, то есть либо подписаны на страницы этого бизнеса, либо интересуются его новостями или новыми продуктами. В России 46% пользователей связаны хотя бы с одним аккаунтом местного малого и среднего бизнеса, а 41% — хотя бы с одним аккаунтом из других стран.

Что, где и как больше всего покупали россияне в соцсетях и мессенджерах — в материале РБК.

Авторы: Евгения Баленко, Александра Посыпкина.
Теги: социальные сети , e-commerce , «ВКонтакте» , Avito.ru
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